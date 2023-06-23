https://ria.ru/20230623/protest-1880087400.html
Москва выразила протест западной "тройке" из-за планов передать Киеву F-16
Москва выразила протест западной "тройке" из-за планов передать Киеву F-16 - РИА Новости, 23.06.2023
Москва выразила протест западной "тройке" из-за планов передать Киеву F-16
Россия выразила западной "тройке" решительный протест из-за планов передать Украине истребители F-16, способные нести ядерные заряды, заявила РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T19:56
2023-06-23T19:56
2023-06-23T21:50
в мире
россия
киев
f-16
специальная военная операция на украине
мария захарова
сергей лавров
каир (город)
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия выразила западной "тройке" решительный протест из-за планов передать Украине истребители F-16, способные нести ядерные заряды, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Действительно, 13-14 июня в Каире состоялось заседание экспертной рабочей группы "ядерной пятерки" по доктринам и стратегическим рискам. <...> Мы воспользовались данной площадкой для выражения западной "тройке" решительного протеста в связи с планами передачи киевскому режиму самолетов F-16, способных выполнять роль носителей ядерного оружия", — сказала она.По словам дипломата, Россия предупредила о дестабилизирующем влиянии этого шага и угрозе опасной эскалации.На минувшей неделе министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва выразила демарш Вашингтону по вопросу отправки Киеву указанных истребителей. Он указал, что российские системы, которые будут наблюдать за F-16, не смогут отличить самолет без ядерного оружия от того, который несет этот тип вооружения.В мае на саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому планы по обучению летчиков ВСУ пилотированию F-16. По словам помощника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, Соединенные Штаты и партнеры в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты и в каком количестве.При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 июня заявил, что не может назвать точные сроки поставок истребителей киевской армии, отметив, что это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. По его словам, намерение начать подготовку украинских военных уже этим летом высказали, в частности, Нидерланды и Дания.Как отметил на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин, если Украина получит истребители F-16, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские войска рассмотрят варианты поражения этих самолетов.
https://ria.ru/20230623/istrebiteli-1879993041.html
https://ria.ru/20230616/f-16-1878589173.html
https://ria.ru/20230605/kontrnastuplenie-1876198251.html
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В мире, Россия, Киев, F-16, Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Сергей Лавров, Каир (город), Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, G7
Москва выразила протест западной "тройке" из-за планов передать Киеву F-16
Захарова: Россия выразила протест западной тройке из-за планов передать Украине F-16