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Москва выразила протест западной "тройке" из-за планов передать Киеву F-16 - РИА Новости, 23.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:56 23.06.2023 (обновлено: 21:50 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/protest-1880087400.html
Москва выразила протест западной "тройке" из-за планов передать Киеву F-16
Москва выразила протест западной "тройке" из-за планов передать Киеву F-16 - РИА Новости, 23.06.2023
Москва выразила протест западной "тройке" из-за планов передать Киеву F-16
Россия выразила западной "тройке" решительный протест из-за планов передать Украине истребители F-16, способные нести ядерные заряды, заявила РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T19:56
2023-06-23T21:50
в мире
россия
киев
f-16
специальная военная операция на украине
мария захарова
сергей лавров
каир (город)
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия выразила западной "тройке" решительный протест из-за планов передать Украине истребители F-16, способные нести ядерные заряды, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Действительно, 13-14 июня в Каире состоялось заседание экспертной рабочей группы "ядерной пятерки" по доктринам и стратегическим рискам. &lt;...&gt; Мы воспользовались данной площадкой для выражения западной "тройке" решительного протеста в связи с планами передачи киевскому режиму самолетов F-16, способных выполнять роль носителей ядерного оружия", — сказала она.По словам дипломата, Россия предупредила о дестабилизирующем влиянии этого шага и угрозе опасной эскалации.На минувшей неделе министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва выразила демарш Вашингтону по вопросу отправки Киеву указанных истребителей. Он указал, что российские системы, которые будут наблюдать за F-16, не смогут отличить самолет без ядерного оружия от того, который несет этот тип вооружения.В мае на саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому планы по обучению летчиков ВСУ пилотированию F-16. По словам помощника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, Соединенные Штаты и партнеры в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты и в каком количестве.При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 июня заявил, что не может назвать точные сроки поставок истребителей киевской армии, отметив, что это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. По его словам, намерение начать подготовку украинских военных уже этим летом высказали, в частности, Нидерланды и Дания.Как отметил на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин, если Украина получит истребители F-16, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские войска рассмотрят варианты поражения этих самолетов.
https://ria.ru/20230623/istrebiteli-1879993041.html
https://ria.ru/20230616/f-16-1878589173.html
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россия
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каир (город)
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в мире, россия, киев, f-16, мария захарова, сергей лавров, каир (город), вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский, джо байден, украина, g7
В мире, Россия, Киев, F-16, Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Сергей Лавров, Каир (город), Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, G7
Москва выразила протест западной "тройке" из-за планов передать Киеву F-16

Захарова: Россия выразила протест западной тройке из-за планов передать Украине F-16

CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022Истребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022
Истребитель F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия выразила западной "тройке" решительный протест из-за планов передать Украине истребители F-16, способные нести ядерные заряды, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Действительно, 13-14 июня в Каире состоялось заседание экспертной рабочей группы "ядерной пятерки" по доктринам и стратегическим рискам. <...> Мы воспользовались данной площадкой для выражения западной "тройке" решительного протеста в связи с планами передачи киевскому режиму самолетов F-16, способных выполнять роль носителей ядерного оружия", — сказала она.
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
СМИ назвали возможный срок поставки Украине истребителей F-16
Вчера, 13:15
По словам дипломата, Россия предупредила о дестабилизирующем влиянии этого шага и угрозе опасной эскалации.
На минувшей неделе министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва выразила демарш Вашингтону по вопросу отправки Киеву указанных истребителей. Он указал, что российские системы, которые будут наблюдать за F-16, не смогут отличить самолет без ядерного оружия от того, который несет этот тип вооружения.
В мае на саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому планы по обучению летчиков ВСУ пилотированию F-16. По словам помощника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, Соединенные Штаты и партнеры в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты и в каком количестве.
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
СМИ: НАТО может поставить на Украину устаревшие экземпляры F-16
16 июня, 12:25
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 июня заявил, что не может назвать точные сроки поставок истребителей киевской армии, отметив, что это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. По его словам, намерение начать подготовку украинских военных уже этим летом высказали, в частности, Нидерланды и Дания.
Как отметил на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин, если Украина получит истребители F-16, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские войска рассмотрят варианты поражения этих самолетов.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Киев признал, что не сможет использовать F-16 в летнем контрнаступлении
5 июня, 12:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевF-16Мария ЗахароваСергей ЛавровКаир (город)Вооруженные силы УкраиныНАТОВладимир ЗеленскийДжо БайденУкраинаG7
 
 
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