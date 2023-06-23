https://ria.ru/20230623/podderzhka-1880008274.html
Темрезов ввел новые меры поддержки участников СВО из региона
Темрезов ввел новые меры поддержки участников СВО из региона - РИА Новости, 23.06.2023
Темрезов ввел новые меры поддержки участников СВО из региона
Глава КЧР Рашид Темрезов ввел новые меры поддержки участников СВО и их семей, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:22
2023-06-23T14:22
2023-06-23T18:10
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
спецоперация
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ЧЕРКЕССК, 23 июн - РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов ввел новые меры поддержки участников СВО и их семей, сообщила его пресс-служба.По его словам, в Карачаево-Черкесии семьям всех категорий военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО, начнут выплачивать региональный материнский капитал, начиная с первого ребенка.Сейчас в регионе эта мера поддержки распространяется на семьи, в которых родился четвертый ребенок. После возвращения из зоны СВО и в случае желания открыть свое дело, военнослужащие могут воспользоваться поддержкой в рамках социального контракта за счет средств из республиканского бюджета.
https://ria.ru/20230601/filial-1875482156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр), спецоперация
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Спецоперация