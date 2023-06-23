Россия предупреждала ООН о замыслах Киева по Каховской ГЭС, заявил Небензя
Небензя: ООН в октябре проигнорировала письмо Москвы о замыслах Киева по Каховской ГЭС
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 23 июн – РИА Новости. Россия разочарована тем, что генсек ООН проигнорировал отправленное в октябре письмо Москвы о замыслах Киева по Каховской ГЭС, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Не можем не отметить наше разочарование тем, как действовала, и продолжает действовать наша всемирная организация. О замыслах Киева в отношении Каховской ГЭС мы предупреждали генерального секретаря в своем письме еще 21 октября прошлого года. Ничего сделано не было", - сказал Небензя.
Он задал вопрос о том, почему не была проведена необходимая профилактическая работа с Украиной.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.
Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. С 30 сентября 2022 года этот регион вошел в состав России по итогам референдума.