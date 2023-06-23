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Россия предупреждала ООН о замыслах Киева по Каховской ГЭС, заявил Небензя - РИА Новости, 23.06.2023
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18:45 23.06.2023 (обновлено: 19:15 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/pismo-1880078211.html
Россия предупреждала ООН о замыслах Киева по Каховской ГЭС, заявил Небензя
Россия предупреждала ООН о замыслах Киева по Каховской ГЭС, заявил Небензя - РИА Новости, 23.06.2023
Россия предупреждала ООН о замыслах Киева по Каховской ГЭС, заявил Небензя
Россия разочарована тем, что генсек ООН проигнорировал отправленное в октябре письмо Москвы о замыслах Киева по Каховской ГЭС, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T18:45
2023-06-23T19:15
россия
оон
каховская гэс
разрушение каховской гэс
василий небензя
в мире
херсонская область
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ООН, 23 июн – РИА Новости. Россия разочарована тем, что генсек ООН проигнорировал отправленное в октябре письмо Москвы о замыслах Киева по Каховской ГЭС, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Не можем не отметить наше разочарование тем, как действовала, и продолжает действовать наша всемирная организация. О замыслах Киева в отношении Каховской ГЭС мы предупреждали генерального секретаря в своем письме еще 21 октября прошлого года. Ничего сделано не было", - сказал Небензя.Он задал вопрос о том, почему не была проведена необходимая профилактическая работа с Украиной.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. С 30 сентября 2022 года этот регион вошел в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230622/nakazanie-1879692147.html
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya-1876487955.html
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россия, оон, каховская гэс, разрушение каховской гэс, василий небензя, в мире, херсонская область
Россия, ООН, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС, Василий Небензя, В мире, Херсонская область
Россия предупреждала ООН о замыслах Киева по Каховской ГЭС, заявил Небензя

Небензя: ООН в октябре проигнорировала письмо Москвы о замыслах Киева по Каховской ГЭС

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 июн – РИА Новости. Россия разочарована тем, что генсек ООН проигнорировал отправленное в октябре письмо Москвы о замыслах Киева по Каховской ГЭС, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Не можем не отметить наше разочарование тем, как действовала, и продолжает действовать наша всемирная организация. О замыслах Киева в отношении Каховской ГЭС мы предупреждали генерального секретаря в своем письме еще 21 октября прошлого года. Ничего сделано не было", - сказал Небензя.
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Сальдо пообещал наказание для отдавшего приказ добить Каховскую ГЭС
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Он задал вопрос о том, почему не была проведена необходимая профилактическая работа с Украиной.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.
Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. С 30 сентября 2022 года этот регион вошел в состав России по итогам референдума.
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РоссияООНКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСВасилий НебензяВ миреХерсонская область
 
 
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