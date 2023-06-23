https://ria.ru/20230623/pereorientatsiya-1880009426.html

КЧР поддержит предприятия, переориентировавшие производство на нужды ГОЗ

КЧР поддержит предприятия, переориентировавшие производство на нужды ГОЗ - РИА Новости, 23.06.2023

КЧР поддержит предприятия, переориентировавшие производство на нужды ГОЗ

Глава КЧР Рашид Темрезов поручил правительству региона оказать максимальное содействие предприятиям, которые готовы переориентировать свое производство на нужды РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T14:30

2023-06-23T14:30

2023-06-23T17:59

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ЧЕРКЕССК, 23 июн — РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов поручил правительству региона оказать максимальное содействие предприятиям, которые готовы переориентировать свое производство на нужды гособоронзаказа.Об этом он объявил в ходе ежегодного послания парламенту республики.Он отметил также, что в целом промышленность является одним из основных источников налоговых платежей в бюджет и обеспечивает занятость более 16 % трудоспособного населения."Только за 2022 год в основной капитал в сфере промышленности инвестировано порядка 13 миллиардов рублей, это в 1,5 раза больше чем за предыдущий год. Это - результат реализации инвестиционных проектов. В текущем году ряд из них завершается вводом в эксплуатацию новых производств, в рамках которых будет создано 340 новых рабочих мест", - сказал глава региона.Темрезов также объявил, что Фонд развития промышленности будет докапитализирован не менее, чем на 250 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230503/investproekty-1869408433.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)