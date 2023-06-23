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КЧР поддержит предприятия, переориентировавшие производство на нужды ГОЗ - РИА Новости, 23.06.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
14:30 23.06.2023 (обновлено: 17:59 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/pereorientatsiya-1880009426.html
КЧР поддержит предприятия, переориентировавшие производство на нужды ГОЗ
КЧР поддержит предприятия, переориентировавшие производство на нужды ГОЗ - РИА Новости, 23.06.2023
КЧР поддержит предприятия, переориентировавшие производство на нужды ГОЗ
Глава КЧР Рашид Темрезов поручил правительству региона оказать максимальное содействие предприятиям, которые готовы переориентировать свое производство на нужды РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:30
2023-06-23T17:59
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ЧЕРКЕССК, 23 июн — РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов поручил правительству региона оказать максимальное содействие предприятиям, которые готовы переориентировать свое производство на нужды гособоронзаказа.Об этом он объявил в ходе ежегодного послания парламенту республики.Он отметил также, что в целом промышленность является одним из основных источников налоговых платежей в бюджет и обеспечивает занятость более 16 % трудоспособного населения."Только за 2022 год в основной капитал в сфере промышленности инвестировано порядка 13 миллиардов рублей, это в 1,5 раза больше чем за предыдущий год. Это - результат реализации инвестиционных проектов. В текущем году ряд из них завершается вводом в эксплуатацию новых производств, в рамках которых будет создано 340 новых рабочих мест", - сказал глава региона.Темрезов также объявил, что Фонд развития промышленности будет докапитализирован не менее, чем на 250 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230503/investproekty-1869408433.html
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рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)

КЧР поддержит предприятия, переориентировавшие производство на нужды ГОЗ

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГород Черкесск в Карачаево-Черкесии
Город Черкесск в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Город Черкесск в Карачаево-Черкесии
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ЧЕРКЕССК, 23 июн — РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов поручил правительству региона оказать максимальное содействие предприятиям, которые готовы переориентировать свое производство на нужды гособоронзаказа.
Об этом он объявил в ходе ежегодного послания парламенту республики.
Он отметил также, что в целом промышленность является одним из основных источников налоговых платежей в бюджет и обеспечивает занятость более 16 % трудоспособного населения.
"Только за 2022 год в основной капитал в сфере промышленности инвестировано порядка 13 миллиардов рублей, это в 1,5 раза больше чем за предыдущий год. Это - результат реализации инвестиционных проектов. В текущем году ряд из них завершается вводом в эксплуатацию новых производств, в рамках которых будет создано 340 новых рабочих мест", - сказал глава региона.
Темрезов также объявил, что Фонд развития промышленности будет докапитализирован не менее, чем на 250 миллионов рублей.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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