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Темрезов: многодетные семьи будут платить 50% за обучение детей в колледже - РИА Новости, 23.06.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
15:00 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/obuchenie-1880019927.html
Темрезов: многодетные семьи будут платить 50% за обучение детей в колледже
Темрезов: многодетные семьи будут платить 50% за обучение детей в колледже - РИА Новости, 23.06.2023
Темрезов: многодетные семьи будут платить 50% за обучение детей в колледже
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поручил с 1 сентября 2023 года предоставить многодетным семьям компенсацию в размере 50% от стоимости обучения детей в... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:00
2023-06-23T15:00
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 23 июн - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поручил с 1 сентября 2023 года предоставить многодетным семьям компенсацию в размере 50% от стоимости обучения детей в колледжах по очной форме обучения.Об этом Темрезов сообщил в ходе ежегодного послания депутатам республиканского парламента.В целях поддержки многодетных семей он также предложил увеличить размер единовременной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка с 35 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.Кроме того, размер республиканского материнского капитала при рождении четвертого ребенка будет увеличен с 105,5 тысячи рублей до 150 тысяч рублей.В целом, в КЧР реализуются более 30 различных мер социальной поддержки граждан. С 2019 года на эти цели было направлено 7,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230623/pereorientatsiya-1880009426.html
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рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов

Темрезов: многодетные семьи будут платить 50% за обучение детей в колледже

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Глава КЧР Рашид Темрезов
 Глава КЧР Рашид Темрезов
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Глава КЧР Рашид Темрезов
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 23 июн - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поручил с 1 сентября 2023 года предоставить многодетным семьям компенсацию в размере 50% от стоимости обучения детей в колледжах по очной форме обучения.
Об этом Темрезов сообщил в ходе ежегодного послания депутатам республиканского парламента.
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В целях поддержки многодетных семей он также предложил увеличить размер единовременной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка с 35 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.
Кроме того, размер республиканского материнского капитала при рождении четвертого ребенка будет увеличен с 105,5 тысячи рублей до 150 тысяч рублей.
В целом, в КЧР реализуются более 30 различных мер социальной поддержки граждан. С 2019 года на эти цели было направлено 7,3 миллиарда рублей.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
 
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