https://ria.ru/20230623/obuchenie-1880019927.html

Темрезов: многодетные семьи будут платить 50% за обучение детей в колледже

Темрезов: многодетные семьи будут платить 50% за обучение детей в колледже - РИА Новости, 23.06.2023

Темрезов: многодетные семьи будут платить 50% за обучение детей в колледже

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поручил с 1 сентября 2023 года предоставить многодетным семьям компенсацию в размере 50% от стоимости обучения детей в... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T15:00

2023-06-23T15:00

2023-06-23T15:00

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760852203_0:145:3083:1880_1920x0_80_0_0_ac88c5059193db441b3c011236b7bf85.jpg

ЧЕРКЕССК, 23 июн - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поручил с 1 сентября 2023 года предоставить многодетным семьям компенсацию в размере 50% от стоимости обучения детей в колледжах по очной форме обучения.Об этом Темрезов сообщил в ходе ежегодного послания депутатам республиканского парламента.В целях поддержки многодетных семей он также предложил увеличить размер единовременной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка с 35 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.Кроме того, размер республиканского материнского капитала при рождении четвертого ребенка будет увеличен с 105,5 тысячи рублей до 150 тысяч рублей.В целом, в КЧР реализуются более 30 различных мер социальной поддержки граждан. С 2019 года на эти цели было направлено 7,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230623/pereorientatsiya-1880009426.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов