https://ria.ru/20230623/neft-1879959404.html

ЕС запретил импорт российской нефти по северной ветке "Дружбы"

ЕС запретил импорт российской нефти по северной ветке "Дружбы" - РИА Новости, 23.06.2023

ЕС запретил импорт российской нефти по северной ветке "Дружбы"

В 11-м пакете санкций Брюссель объявил, что Евросоюз окончательно прекращает импорт российской нефти по северной ветке трубопровода "Дружба", при этом транзит... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T11:10

2023-06-23T11:10

2023-06-23T12:19

экономика

казахстан

евросоюз

цены на нефть

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646261_0:0:2409:1355_1920x0_80_0_0_03ca167a2de7735fd719e9e747f3c545.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 июн — РИА Новости. В 11-м пакете санкций Брюссель объявил, что Евросоюз окончательно прекращает импорт российской нефти по северной ветке трубопровода "Дружба", при этом транзит через территорию России сырья из Казахстана по этой ветке продолжится, следует из заявления Совета ЕС."Временное исключение, предоставленное Германии и Польше для поставок сырой нефти из России по северной ветке нефтепровода "Дружба", окончательно отменяется", — говорится в документе.Евросоюз в пятницу утвердил 11-й пакет санкций против России. В список новаций входит внедрение механизма воздействия на третьи страны, заподозренные в реэкспорте подсанкционных товаров, запрет на транзит через Россию разной продукции и на использование российских грузовых прицепов в ЕС и другие меры, включая персональные санкции.ЕС ввел уже десять пакетов санкций, которые затронули различные секторы российской экономики. В Брюсселе также отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти наполовину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС упал, соответственно, практически на 60 процентов.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879963872.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, казахстан, евросоюз, цены на нефть, санкции в отношении россии