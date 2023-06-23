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ЕС запретил импорт российской нефти по северной ветке "Дружбы" - РИА Новости, 23.06.2023
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11:10 23.06.2023 (обновлено: 12:19 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/neft-1879959404.html
ЕС запретил импорт российской нефти по северной ветке "Дружбы"
ЕС запретил импорт российской нефти по северной ветке "Дружбы" - РИА Новости, 23.06.2023
ЕС запретил импорт российской нефти по северной ветке "Дружбы"
В 11-м пакете санкций Брюссель объявил, что Евросоюз окончательно прекращает импорт российской нефти по северной ветке трубопровода "Дружба", при этом транзит... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T11:10
2023-06-23T12:19
экономика
казахстан
евросоюз
цены на нефть
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн — РИА Новости. В 11-м пакете санкций Брюссель объявил, что Евросоюз окончательно прекращает импорт российской нефти по северной ветке трубопровода "Дружба", при этом транзит через территорию России сырья из Казахстана по этой ветке продолжится, следует из заявления Совета ЕС."Временное исключение, предоставленное Германии и Польше для поставок сырой нефти из России по северной ветке нефтепровода "Дружба", окончательно отменяется", — говорится в документе.Евросоюз в пятницу утвердил 11-й пакет санкций против России. В список новаций входит внедрение механизма воздействия на третьи страны, заподозренные в реэкспорте подсанкционных товаров, запрет на транзит через Россию разной продукции и на использование российских грузовых прицепов в ЕС и другие меры, включая персональные санкции.ЕС ввел уже десять пакетов санкций, которые затронули различные секторы российской экономики. В Брюсселе также отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти наполовину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС упал, соответственно, практически на 60 процентов.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879963872.html
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экономика, казахстан, евросоюз, цены на нефть, санкции в отношении россии
Экономика, Казахстан, Евросоюз, Цены на нефть, Санкции в отношении России
ЕС запретил импорт российской нефти по северной ветке "Дружбы"

ЕС запретил импорт нефти по северной ветке "Дружбы", вывоз из Казахстана продолжится

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн — РИА Новости. В 11-м пакете санкций Брюссель объявил, что Евросоюз окончательно прекращает импорт российской нефти по северной ветке трубопровода "Дружба", при этом транзит через территорию России сырья из Казахстана по этой ветке продолжится, следует из заявления Совета ЕС.
"Временное исключение, предоставленное Германии и Польше для поставок сырой нефти из России по северной ветке нефтепровода "Дружба", окончательно отменяется", — говорится в документе.

Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).

Евросоюз в пятницу утвердил 11-й пакет санкций против России. В список новаций входит внедрение механизма воздействия на третьи страны, заподозренные в реэкспорте подсанкционных товаров, запрет на транзит через Россию разной продукции и на использование российских грузовых прицепов в ЕС и другие меры, включая персональные санкции.
ЕС ввел уже десять пакетов санкций, которые затронули различные секторы российской экономики. В Брюсселе также отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти наполовину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС упал, соответственно, практически на 60 процентов.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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ЭкономикаКазахстанЕвросоюзЦены на нефтьСанкции в отношении России
 
 
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