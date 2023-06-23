https://ria.ru/20230623/nato-1879899571.html

Лондон возмутился отказом от их кандидата на пост генсека НАТО, пишут СМИ

Лондон возмутился отказом от их кандидата на пост генсека НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2023

Лондон возмутился отказом от их кандидата на пост генсека НАТО, пишут СМИ

Решение США заблокировать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО может повредить "особым отношениям" двух... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T02:22

2023-06-23T02:22

2023-06-23T02:22

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Решение США заблокировать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО может повредить "особым отношениям" двух стран, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве. Ранее Уоллес заявил, что не станет следующим генсеком НАТО, сославшись на позицию США, которые хотят, чтобы на посту остался нынешний глава альянса Йенс Столтенберг. По утверждениям источников газеты, кандидатура Уоллеса была отвергнута лично президентом США Джо Байденом, что вызвало "ярость" в Лондоне. "Считается, что мы их ближайшие союзники. И вот что мы получаем… Это плохо для отношений между Великобританией и США. Они сильно "удружили" нам, отдав предпочтение этой датской леди", - сказал источник. Как пишет издание, Байден изначально симпатизировал кандидатуре Метте Фредериксен, премьер-министра Дании, которую также поддерживали Франция и Германия. По словам одного из источников, президент США изменил свое мнение после визита Фредериксен в Вашингтон в начале июня. США теперь пытаются убедить Столтенберга, который занимает свой пост уже почти девять лет и планировал покинуть его этим летом, остаться еще на 12 месяцев, говорится в публикации. Столтенберг должен был уйти в отставку еще 1 октября минувшего года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20230621/britaniya-1879466451.html

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сша

великобритания

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в мире, сша, великобритания, лондон, йенс столтенберг, бен уоллес, нато