https://ria.ru/20230623/nagiev-1880017987.html

Директор Нагиева ответила на слухи об эмиграции телеведущего

Директор Нагиева ответила на слухи об эмиграции телеведущего - РИА Новости, 23.06.2023

Директор Нагиева ответила на слухи об эмиграции телеведущего

Елена Шайкина, директор актера и телеведущего Дмитрия Нагиева в интервью "Абзацу" ответила на слухи об эмиграции шоумена. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T15:26

2023-06-23T15:26

2023-06-23T15:26

шоубиз

дмитрий нагиев

россия

яна чурикова

"голос"

первый канал (телеканал)

знаменитости

слухи

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Елена Шайкина, директор актера и телеведущего Дмитрия Нагиева в интервью "Абзацу" ответила на слухи об эмиграции шоумена."Дмитрий на месте. Он не покидал Россию, не покидает и не планирует", – ответила Шайкина.Она подчеркнула, что у шоумена много работы на родине."Новые проекты идут один за другим, премьера за премьерой. Человек как работал в России, так и продолжает", – уточнила директор.В прошлом году Дмитрий Нагиев стал реже появляться в публичном пространстве и выходить на связь с поклонниками. Он взял творческий отпуск на Первом канале, а его место ведущего в последнем сезоне шоу "Голос" заняла Яна Чурикова. Прошлой весной СМИ сообщили об эмиграции Нагиева, но он опроверг слухи о своем переезде за границу. Несмотря на это, в Сети периодически появлялась информация о том, что актер покинул Россию.

https://ria.ru/20230411/ivleeva-1864411646.html

россия

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Александра Липатова

дмитрий нагиев, россия, яна чурикова, "голос", первый канал (телеканал), знаменитости, слухи