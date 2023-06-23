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Директор Нагиева ответила на слухи об эмиграции телеведущего
Директор Нагиева ответила на слухи об эмиграции телеведущего - РИА Новости, 23.06.2023
Директор Нагиева ответила на слухи об эмиграции телеведущего
Елена Шайкина, директор актера и телеведущего Дмитрия Нагиева в интервью "Абзацу" ответила на слухи об эмиграции шоумена. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:26
2023-06-23T15:26
2023-06-23T15:26
шоубиз
дмитрий нагиев
россия
яна чурикова
"голос"
первый канал (телеканал)
знаменитости
слухи
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Елена Шайкина, директор актера и телеведущего Дмитрия Нагиева в интервью "Абзацу" ответила на слухи об эмиграции шоумена."Дмитрий на месте. Он не покидал Россию, не покидает и не планирует", – ответила Шайкина.Она подчеркнула, что у шоумена много работы на родине."Новые проекты идут один за другим, премьера за премьерой. Человек как работал в России, так и продолжает", – уточнила директор.В прошлом году Дмитрий Нагиев стал реже появляться в публичном пространстве и выходить на связь с поклонниками. Он взял творческий отпуск на Первом канале, а его место ведущего в последнем сезоне шоу "Голос" заняла Яна Чурикова. Прошлой весной СМИ сообщили об эмиграции Нагиева, но он опроверг слухи о своем переезде за границу. Несмотря на это, в Сети периодически появлялась информация о том, что актер покинул Россию.
https://ria.ru/20230411/ivleeva-1864411646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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дмитрий нагиев, россия, яна чурикова, "голос", первый канал (телеканал), знаменитости, слухи
Шоубиз, Дмитрий Нагиев, Россия, Яна Чурикова, "Голос", Первый канал (телеканал), Знаменитости, слухи
Директор Нагиева ответила на слухи об эмиграции телеведущего
Директор Дмитрия Нагиева заявила, что телеведущий не покидал Россию, и не планирует