https://ria.ru/20230623/muzei-1879939374.html

Кравцов рассказал о дальнейшем обновлении школьных музеев

Кравцов рассказал о дальнейшем обновлении школьных музеев - РИА Новости, 23.06.2023

Кравцов рассказал о дальнейшем обновлении школьных музеев

Артефакты, привезенные участниками специальной военной операции из зоны проведения СВО появятся в школьных музеях, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T10:23

2023-06-23T10:23

2023-06-23T12:11

россия

сергей кравцов

владимир путин

образование - общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Артефакты, привезенные участниками специальной военной операции из зоны проведения СВО появятся в школьных музеях, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. "Мы берем те, в том числе и артефакты, которые сегодня привозят ребята, возвращающиеся из зоны специальной военной операции, рассказываем о фактах, это, конечно, следующий этап, в том числе и развитие школьных музеев Великой Отечественной войны", - сказал Кравцов. Министр напомнил, что сейчас в России действует уже 14 тысяч школьных музеев, добавив, что их количество планируется увеличивать и развивать, в том числе, в музеях могут появиться портреты Героев спецоперации. "Потому что сегодня завершаем ту войну, которая в 2014 году киевским режимом была объявлена против жителей Донбасса", - заключил министр. Президент России Владимир Путин в апреле поручил Минпросвещения и другим ведомствам создать музеи, посвященные событиям СВО и подвигам ее участников. Кроме того, Минобороны России и Минкультуры России при участии общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, было поручено рассмотреть вопрос о передаче музеям пригодных для музеефикации и экспонирования артефактов, связанных со специальной военной операцией. Читайте полный текст интервью Сергея Кравцова >>

https://na.ria.ru/20230623/vuzy-1879934389.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сергей кравцов, владимир путин, образование - общество