Рейтинг@Mail.ru
Кравцов рассказал о дальнейшем обновлении школьных музеев - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 23.06.2023 (обновлено: 12:11 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/muzei-1879939374.html
Кравцов рассказал о дальнейшем обновлении школьных музеев
Кравцов рассказал о дальнейшем обновлении школьных музеев - РИА Новости, 23.06.2023
Кравцов рассказал о дальнейшем обновлении школьных музеев
Артефакты, привезенные участниками специальной военной операции из зоны проведения СВО появятся в школьных музеях, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T10:23
2023-06-23T12:11
россия
сергей кравцов
владимир путин
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879918002_18:0:822:452_1920x0_80_0_0_b3ea66089a459bbfd2f8af325d5d3989.png
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Артефакты, привезенные участниками специальной военной операции из зоны проведения СВО появятся в школьных музеях, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. "Мы берем те, в том числе и артефакты, которые сегодня привозят ребята, возвращающиеся из зоны специальной военной операции, рассказываем о фактах, это, конечно, следующий этап, в том числе и развитие школьных музеев Великой Отечественной войны", - сказал Кравцов. Министр напомнил, что сейчас в России действует уже 14 тысяч школьных музеев, добавив, что их количество планируется увеличивать и развивать, в том числе, в музеях могут появиться портреты Героев спецоперации. "Потому что сегодня завершаем ту войну, которая в 2014 году киевским режимом была объявлена против жителей Донбасса", - заключил министр. Президент России Владимир Путин в апреле поручил Минпросвещения и другим ведомствам создать музеи, посвященные событиям СВО и подвигам ее участников. Кроме того, Минобороны России и Минкультуры России при участии общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, было поручено рассмотреть вопрос о передаче музеям пригодных для музеефикации и экспонирования артефактов, связанных со специальной военной операцией. Читайте полный текст интервью Сергея Кравцова &gt;&gt;
https://na.ria.ru/20230623/vuzy-1879934389.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879918002_130:0:733:452_1920x0_80_0_0_37a363d7bca15114a49fbb51707f8c08.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей кравцов, владимир путин, образование - общество
Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Образование - Общество
Кравцов рассказал о дальнейшем обновлении школьных музеев

Кравцов заявил, что артефакты из зоны спецоперации появятся в школьных музеях

© Фото : РИА НовостиМинистр просвещения России Сергей Кравцов во время интервью РИА Новости
Министр просвещения России Сергей Кравцов во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : РИА Новости
Министр просвещения России Сергей Кравцов во время интервью РИА Новости. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Артефакты, привезенные участниками специальной военной операции из зоны проведения СВО появятся в школьных музеях, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
«
"Мы берем те, в том числе и артефакты, которые сегодня привозят ребята, возвращающиеся из зоны специальной военной операции, рассказываем о фактах, это, конечно, следующий этап, в том числе и развитие школьных музеев Великой Отечественной войны", - сказал Кравцов.
Министр напомнил, что сейчас в России действует уже 14 тысяч школьных музеев, добавив, что их количество планируется увеличивать и развивать, в том числе, в музеях могут появиться портреты Героев спецоперации.
"Потому что сегодня завершаем ту войну, которая в 2014 году киевским режимом была объявлена против жителей Донбасса", - заключил министр.
Президент России Владимир Путин в апреле поручил Минпросвещения и другим ведомствам создать музеи, посвященные событиям СВО и подвигам ее участников. Кроме того, Минобороны России и Минкультуры России при участии общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, было поручено рассмотреть вопрос о передаче музеям пригодных для музеефикации и экспонирования артефактов, связанных со специальной военной операцией.
Читайте полный текст интервью Сергея Кравцова >>
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Кравцов рассказал о высоком конкурсе в педагогических вузах
Вчера, 10:11
 
РоссияСергей КравцовВладимир ПутинОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала