Кравцов рассказал о дальнейшем обновлении школьных музеев
Кравцов заявил, что артефакты из зоны спецоперации появятся в школьных музеях
© Фото : РИА НовостиМинистр просвещения России Сергей Кравцов во время интервью РИА Новости
© Фото : РИА Новости
Министр просвещения России Сергей Кравцов во время интервью РИА Новости. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Артефакты, привезенные участниками специальной военной операции из зоны проведения СВО появятся в школьных музеях, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
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"Мы берем те, в том числе и артефакты, которые сегодня привозят ребята, возвращающиеся из зоны специальной военной операции, рассказываем о фактах, это, конечно, следующий этап, в том числе и развитие школьных музеев Великой Отечественной войны", - сказал Кравцов.
Министр напомнил, что сейчас в России действует уже 14 тысяч школьных музеев, добавив, что их количество планируется увеличивать и развивать, в том числе, в музеях могут появиться портреты Героев спецоперации.
"Потому что сегодня завершаем ту войну, которая в 2014 году киевским режимом была объявлена против жителей Донбасса", - заключил министр.
Президент России Владимир Путин в апреле поручил Минпросвещения и другим ведомствам создать музеи, посвященные событиям СВО и подвигам ее участников. Кроме того, Минобороны России и Минкультуры России при участии общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, было поручено рассмотреть вопрос о передаче музеям пригодных для музеефикации и экспонирования артефактов, связанных со специальной военной операцией.