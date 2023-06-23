https://ria.ru/20230623/meladze-1879959933.html
Константин Меладзе разместил редкий снимок брата в его день рождения
Константин Меладзе разместил редкий снимок брата в его день рождения - РИА Новости, 23.06.2023
Константин Меладзе разместил редкий снимок брата в его день рождения
Композитор Константин Меладзе разместил на своей странице в соцсети редкий снимок с братом Валерием по случаю его 58-летия. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T11:50
2023-06-23T11:50
2023-06-23T11:50
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Композитор Константин Меладзе разместил на своей странице в соцсети редкий снимок с братом Валерием по случаю его 58-летия. На черно-белой фотографии изображены маленькие Валерий и Константин на фоне ковра. "С днем рождения, самый лучший брат на свете!" – написал композитор. В Сети присоединились к поздравлениям артиста. "Всего самого лучшего!", "Доброго здоровья, процветания и творческих успехов", "С днем рождения!", "Поздравляем!" – отреагировали комментаторы. По данным СМИ, в прошлом году Константин Меладзе перебрался на свою виллу в Италии. Он ведет закрытый образ жизни и редко появляется в Сети. В декабре продюсера заметили на концерте брата в Германии. После начала спецоперации Валерий Меладзе публично осудил ее, но продолжил зарабатывать на концертах в России. Его выступления начали массово отменять после инцидента на корпоративе в Дубае, где артист продолжил лозунг украинских националистов. После этого ему пришлось планировать свои выступления исключительно за границей. Точное местонахождение Валерия неизвестно.
https://ria.ru/20230523/meladze-1873550208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин меладзе, валерий меладзе, россия, италия, германия, знаменитости
Шоубиз, Константин Меладзе, Валерий Меладзе, Россия, Италия, Германия, Знаменитости
Константин Меладзе разместил редкий снимок брата в его день рождения
Константин Меладзе поделился детским снимком Валерия Меладзе в день его 58-летия
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Композитор Константин Меладзе разместил на своей странице в соцсети редкий снимок с братом Валерием по случаю его 58-летия.
На черно-белой фотографии изображены маленькие Валерий и Константин на фоне ковра.
«
"С днем рождения, самый лучший брат на свете!" – написал композитор.
В Сети присоединились к поздравлениям артиста.
«
"Всего самого лучшего!", "Доброго здоровья, процветания и творческих успехов", "С днем рождения!", "Поздравляем!" – отреагировали комментаторы.
По данным СМИ, в прошлом году Константин Меладзе перебрался на свою виллу в Италии. Он ведет закрытый образ жизни и редко появляется в Сети. В декабре продюсера заметили
на концерте брата в Германии.
После начала спецоперации Валерий Меладзе публично осудил ее, но продолжил зарабатывать на концертах в России. Его выступления начали массово отменять после инцидента на корпоративе в Дубае, где артист продолжил лозунг украинских националистов.
После этого ему пришлось планировать свои выступления исключительно за границей. Точное местонахождение Валерия неизвестно.
Стало известно, где выступит Меладзе после отмены концертов в России