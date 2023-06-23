https://ria.ru/20230623/meladze-1879959933.html

Константин Меладзе разместил редкий снимок брата в его день рождения

Константин Меладзе разместил редкий снимок брата в его день рождения - РИА Новости, 23.06.2023

Константин Меладзе разместил редкий снимок брата в его день рождения

Композитор Константин Меладзе разместил на своей странице в соцсети редкий снимок с братом Валерием по случаю его 58-летия. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T11:50

2023-06-23T11:50

2023-06-23T11:50

шоубиз

константин меладзе

валерий меладзе

россия

италия

германия

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841574260_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_89ea06f9406aa6c5ad82f8fd18abc6fc.jpg

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Композитор Константин Меладзе разместил на своей странице в соцсети редкий снимок с братом Валерием по случаю его 58-летия. На черно-белой фотографии изображены маленькие Валерий и Константин на фоне ковра. "С днем рождения, самый лучший брат на свете!" – написал композитор. В Сети присоединились к поздравлениям артиста. "Всего самого лучшего!", "Доброго здоровья, процветания и творческих успехов", "С днем рождения!", "Поздравляем!" – отреагировали комментаторы. По данным СМИ, в прошлом году Константин Меладзе перебрался на свою виллу в Италии. Он ведет закрытый образ жизни и редко появляется в Сети. В декабре продюсера заметили на концерте брата в Германии. После начала спецоперации Валерий Меладзе публично осудил ее, но продолжил зарабатывать на концертах в России. Его выступления начали массово отменять после инцидента на корпоративе в Дубае, где артист продолжил лозунг украинских националистов. После этого ему пришлось планировать свои выступления исключительно за границей. Точное местонахождение Валерия неизвестно.

https://ria.ru/20230523/meladze-1873550208.html

россия

италия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

константин меладзе, валерий меладзе, россия, италия, германия, знаменитости