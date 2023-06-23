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Греф рассказал о масштабных планах переустройства курорта Манжерок на Алтае - РИА Новости, 23.06.2023
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Туризм
 
10:39 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/manzherok-1879944521.html
Греф рассказал о масштабных планах переустройства курорта Манжерок на Алтае
Греф рассказал о масштабных планах переустройства курорта Манжерок на Алтае - РИА Новости, 23.06.2023
Греф рассказал о масштабных планах переустройства курорта Манжерок на Алтае
Глава Сбербанка и член попечительского совета РГО Герман Греф рассказал, как изменится отдых на курорте Манжерок в ближайшее время и провел экскурсию по одной... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T10:39
2023-06-23T10:39
туризм
новости - туризм
герман греф
сбербанк россии
горный алтай
курорт
достопримечательности
отдых в россии
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МАНЖЕРОК, 23 июн — РИА Новости. Глава Сбербанка и член попечительского совета РГО Герман Греф рассказал, как изменится отдых на курорте Манжерок в ближайшее время и провел экскурсию по одной из экотроп в тематическом парке "Хранитель Большого Алтая"."Через пять-шесть лет Манжерок будет невозможно узнать, там появятся новые гостиницы, горнолыжные трассы", – отметил Греф.Уже зимой к запущенным 23 километрам зон для катания добавятся еще 13 километров, а со временем их протяженность составит 67 километров. Появится еще два подъемника и большой парк для детей на площади в 26 гектаров.Основные строительные работы завершатся за три года. Но потом инвесторы должны возвести гостиницы категории "три и четыре звезды", что позволит увеличить количество номеров с 400 до 2,5 тысячи.Кроме того, предполагается построить 700-метровый бульвар от курорта в сторону одноименного поселка.Аэропорт тоже планируется реконструировать: он рассчитан на 150 тысяч пассажиров в год, а уже принимает 450 тысяч. Парковку, уже вмещающую 2,5 тысячи машин, вынесут за пределы курорта, рассказал Греф. Внутри границ будет зона, где передвигаться можно только на электрокарах.Увеличится количество экотроп, но по-прежнему при их обустройстве строители станут использовать природные материалы. Например, камень, которого остается много при строительстве трасс. "Мы будем облагораживать только саму тропу и лишь до состояния, чтобы по ней можно было комфортно пройти", – говорит эксперт.Греф показал пример для участников Всероссийской акции "Лучший гид России", которую в пятый раз запустило РГО.В прошлом году Манжерок, который развивает Сбербанк, принял около 600 тысяч гостей. Каждый третий турист, посещающий Алтай, направлялся на этот курорт.
https://ria.ru/20230606/manzherok-1876433846.html
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Мария Селиванова
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новости - туризм, герман греф, сбербанк россии, горный алтай, курорт, достопримечательности, отдых в россии, куда поехать
Туризм, Новости - Туризм, Герман Греф, Сбербанк России, Горный Алтай, Курорт, Достопримечательности, отдых в России, куда поехать
Греф рассказал о масштабных планах переустройства курорта Манжерок на Алтае

Греф сообщил, что на курорте Манжерок на Алтае появятся новые трассы, парковки и отели

© РИА Новости / Мария СеливановаКабинки фуникуляре на курорте Манжерок
Кабинки фуникуляре на курорте Манжерок - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МАНЖЕРОК, 23 июн — РИА Новости. Глава Сбербанка и член попечительского совета РГО Герман Греф рассказал, как изменится отдых на курорте Манжерок в ближайшее время и провел экскурсию по одной из экотроп в тематическом парке "Хранитель Большого Алтая".
"Через пять-шесть лет Манжерок будет невозможно узнать, там появятся новые гостиницы, горнолыжные трассы", – отметил Греф.
Уже зимой к запущенным 23 километрам зон для катания добавятся еще 13 километров, а со временем их протяженность составит 67 километров. Появится еще два подъемника и большой парк для детей на площади в 26 гектаров.
Основные строительные работы завершатся за три года. Но потом инвесторы должны возвести гостиницы категории "три и четыре звезды", что позволит увеличить количество номеров с 400 до 2,5 тысячи.
Кроме того, предполагается построить 700-метровый бульвар от курорта в сторону одноименного поселка.
Аэропорт тоже планируется реконструировать: он рассчитан на 150 тысяч пассажиров в год, а уже принимает 450 тысяч. Парковку, уже вмещающую 2,5 тысячи машин, вынесут за пределы курорта, рассказал Греф. Внутри границ будет зона, где передвигаться можно только на электрокарах.
Увеличится количество экотроп, но по-прежнему при их обустройстве строители станут использовать природные материалы. Например, камень, которого остается много при строительстве трасс. "Мы будем облагораживать только саму тропу и лишь до состояния, чтобы по ней можно было комфортно пройти", – говорит эксперт.
Греф показал пример для участников Всероссийской акции "Лучший гид России", которую в пятый раз запустило РГО.
В прошлом году Манжерок, который развивает Сбербанк, принял около 600 тысяч гостей. Каждый третий турист, посещающий Алтай, направлялся на этот курорт.
Отель на алтайском курорте Манжерок
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ТуризмНовости - ТуризмГерман ГрефСбербанк РоссииГорный АлтайКурортДостопримечательностиотдых в Россиикуда поехать
 
 
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