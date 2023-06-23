https://ria.ru/20230623/manzherok-1879944521.html

Греф рассказал о масштабных планах переустройства курорта Манжерок на Алтае

Греф рассказал о масштабных планах переустройства курорта Манжерок на Алтае - РИА Новости, 23.06.2023

Греф рассказал о масштабных планах переустройства курорта Манжерок на Алтае

Глава Сбербанка и член попечительского совета РГО Герман Греф рассказал, как изменится отдых на курорте Манжерок в ближайшее время и провел экскурсию по одной... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T10:39

2023-06-23T10:39

2023-06-23T10:39

туризм

новости - туризм

герман греф

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горный алтай

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МАНЖЕРОК, 23 июн — РИА Новости. Глава Сбербанка и член попечительского совета РГО Герман Греф рассказал, как изменится отдых на курорте Манжерок в ближайшее время и провел экскурсию по одной из экотроп в тематическом парке "Хранитель Большого Алтая"."Через пять-шесть лет Манжерок будет невозможно узнать, там появятся новые гостиницы, горнолыжные трассы", – отметил Греф.Уже зимой к запущенным 23 километрам зон для катания добавятся еще 13 километров, а со временем их протяженность составит 67 километров. Появится еще два подъемника и большой парк для детей на площади в 26 гектаров.Основные строительные работы завершатся за три года. Но потом инвесторы должны возвести гостиницы категории "три и четыре звезды", что позволит увеличить количество номеров с 400 до 2,5 тысячи.Кроме того, предполагается построить 700-метровый бульвар от курорта в сторону одноименного поселка.Аэропорт тоже планируется реконструировать: он рассчитан на 150 тысяч пассажиров в год, а уже принимает 450 тысяч. Парковку, уже вмещающую 2,5 тысячи машин, вынесут за пределы курорта, рассказал Греф. Внутри границ будет зона, где передвигаться можно только на электрокарах.Увеличится количество экотроп, но по-прежнему при их обустройстве строители станут использовать природные материалы. Например, камень, которого остается много при строительстве трасс. "Мы будем облагораживать только саму тропу и лишь до состояния, чтобы по ней можно было комфортно пройти", – говорит эксперт.Греф показал пример для участников Всероссийской акции "Лучший гид России", которую в пятый раз запустило РГО.В прошлом году Манжерок, который развивает Сбербанк, принял около 600 тысяч гостей. Каждый третий турист, посещающий Алтай, направлялся на этот курорт.

https://ria.ru/20230606/manzherok-1876433846.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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