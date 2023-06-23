https://ria.ru/20230623/likhacheva-1880053619.html

МВД проведет экспертизу слов директора Пушкинского музея о Сталине

МВД проведет экспертизу слов директора Пушкинского музея о Сталине - РИА Новости, 23.06.2023

МВД проведет экспертизу слов директора Пушкинского музея о Сталине

В отношении высказывания директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой об Иосифе Сталине будет проведена психолого-лингвистическая экспертиза, сказано в... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T17:07

2023-06-23T17:07

2023-06-23T17:22

россия

иосиф сталин (джугашвили)

елизавета лихачева

михаил матвеев

госдума рф

кпрф

происшествия

культура

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В отношении высказывания директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой об Иосифе Сталине будет проведена психолого-лингвистическая экспертиза, сказано в ответе МВД на депутатский запрос КПРФ, сообщил депутат ГД Михаил Матвеев (КПРФ). Ранее Лихачева интервью RTVI выразила мнение, что Сталин в России является предметом поп-культуры, и его можно сравнить с диснеевским персонажем Микки Маусом. По ее словам, споры о Сталине отвлекают граждан РФ от реальных проблем. После этого депутаты ГД от фракции КПРФ направили на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина заявление с просьбой завести дело в отношении Лихачевой за оскорбление Сталина. "В отношении высказывания директора Пушкинского музея Лихачевой о верховном главнокомандующем, участнике ВОВ И.В. Сталине проведут психолого-лингвистическую экспертизу", - такой ответ поступил из МВД депутату, который он разместил в своем телеграм-канале. Матвеев пояснил РИА Новости, что в МВД обращение не подавалось, но ответ пришел из указанного ведомства. "Они перенаправили. Мы направили, они перенаправили. Друг другу отправляли… Мы в МВД не обращались, мы обращались в Следственный комитет, они перенаправили", - сказал он. Госдума ранее на одном из пленарных заседаний отклонила протокольное поручение депутатов Госдумы от КПРФ, которое было составлено после высказывания Лихачевой, целью поручения был запрос у Минкультуры РФ критериев, в соответствии с которыми происходит отбор кандидатов на должность руководителей федеральных музеев.

https://ria.ru/20230305/stalin-1855947166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, иосиф сталин (джугашвили), елизавета лихачева, михаил матвеев, госдума рф, кпрф, происшествия, новости культуры