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МВД проведет экспертизу слов директора Пушкинского музея о Сталине - РИА Новости, 23.06.2023
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Культура
 
17:07 23.06.2023 (обновлено: 17:22 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/likhacheva-1880053619.html
МВД проведет экспертизу слов директора Пушкинского музея о Сталине
МВД проведет экспертизу слов директора Пушкинского музея о Сталине - РИА Новости, 23.06.2023
МВД проведет экспертизу слов директора Пушкинского музея о Сталине
В отношении высказывания директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой об Иосифе Сталине будет проведена психолого-лингвистическая экспертиза, сказано в... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T17:07
2023-06-23T17:22
россия
иосиф сталин (джугашвили)
елизавета лихачева
михаил матвеев
госдума рф
кпрф
происшествия
культура
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В отношении высказывания директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой об Иосифе Сталине будет проведена психолого-лингвистическая экспертиза, сказано в ответе МВД на депутатский запрос КПРФ, сообщил депутат ГД Михаил Матвеев (КПРФ). Ранее Лихачева интервью RTVI выразила мнение, что Сталин в России является предметом поп-культуры, и его можно сравнить с диснеевским персонажем Микки Маусом. По ее словам, споры о Сталине отвлекают граждан РФ от реальных проблем. После этого депутаты ГД от фракции КПРФ направили на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина заявление с просьбой завести дело в отношении Лихачевой за оскорбление Сталина. "В отношении высказывания директора Пушкинского музея Лихачевой о верховном главнокомандующем, участнике ВОВ И.В. Сталине проведут психолого-лингвистическую экспертизу", - такой ответ поступил из МВД депутату, который он разместил в своем телеграм-канале. Матвеев пояснил РИА Новости, что в МВД обращение не подавалось, но ответ пришел из указанного ведомства. "Они перенаправили. Мы направили, они перенаправили. Друг другу отправляли… Мы в МВД не обращались, мы обращались в Следственный комитет, они перенаправили", - сказал он. Госдума ранее на одном из пленарных заседаний отклонила протокольное поручение депутатов Госдумы от КПРФ, которое было составлено после высказывания Лихачевой, целью поручения был запрос у Минкультуры РФ критериев, в соответствии с которыми происходит отбор кандидатов на должность руководителей федеральных музеев.
https://ria.ru/20230305/stalin-1855947166.html
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россия, иосиф сталин (джугашвили), елизавета лихачева, михаил матвеев, госдума рф, кпрф, происшествия, новости культуры
Россия, Иосиф Сталин (Джугашвили), Елизавета Лихачева, Михаил Матвеев, Госдума РФ, КПРФ, Происшествия, Культура, Новости культуры
МВД проведет экспертизу слов директора Пушкинского музея о Сталине

МВД проведет экспертизу слов директора Пушкинского музея Лихачевой о Сталине

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДиректор ГМИИ им. Пушкина Елизавета Лихачева
Директор ГМИИ им. Пушкина Елизавета Лихачева - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Директор ГМИИ им. Пушкина Елизавета Лихачева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В отношении высказывания директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой об Иосифе Сталине будет проведена психолого-лингвистическая экспертиза, сказано в ответе МВД на депутатский запрос КПРФ, сообщил депутат ГД Михаил Матвеев (КПРФ).
Ранее Лихачева интервью RTVI выразила мнение, что Сталин в России является предметом поп-культуры, и его можно сравнить с диснеевским персонажем Микки Маусом. По ее словам, споры о Сталине отвлекают граждан РФ от реальных проблем. После этого депутаты ГД от фракции КПРФ направили на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина заявление с просьбой завести дело в отношении Лихачевой за оскорбление Сталина.
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"В отношении высказывания директора Пушкинского музея Лихачевой о верховном главнокомандующем, участнике ВОВ И.В. Сталине проведут психолого-лингвистическую экспертизу", - такой ответ поступил из МВД депутату, который он разместил в своем телеграм-канале.
Матвеев пояснил РИА Новости, что в МВД обращение не подавалось, но ответ пришел из указанного ведомства. "Они перенаправили. Мы направили, они перенаправили. Друг другу отправляли… Мы в МВД не обращались, мы обращались в Следственный комитет, они перенаправили", - сказал он.
Госдума ранее на одном из пленарных заседаний отклонила протокольное поручение депутатов Госдумы от КПРФ, которое было составлено после высказывания Лихачевой, целью поручения был запрос у Минкультуры РФ критериев, в соответствии с которыми происходит отбор кандидатов на должность руководителей федеральных музеев.
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КультураРоссияИосиф Сталин (Джугашвили)Елизавета ЛихачеваМихаил МатвеевГосдума РФКПРФПроисшествияНовости культуры
 
 
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