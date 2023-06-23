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В Приморье дали имя первой переселенной самке дальневосточного леопарда - РИА Новости, 23.06.2023
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Хорошие новости
 
06:04 23.06.2023 (обновлено: 06:12 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/leopard-1879904690.html
В Приморье дали имя первой переселенной самке дальневосточного леопарда
В Приморье дали имя первой переселенной самке дальневосточного леопарда - РИА Новости, 23.06.2023
В Приморье дали имя первой переселенной самке дальневосточного леопарда
Самка дальневосточного леопарда Leo 284F, переселенная в Уссурийский заповедник в Приморском крае, получила имя Нарва, сообщили в нацпарке "Земля леопарда". РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T06:04
2023-06-23T06:12
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн — РИА Новости. Самка дальневосточного леопарда Leo 284F, переселенная в Уссурийский заповедник в Приморском крае, получила имя Нарва, сообщили в нацпарке "Земля леопарда".Эту хищницу и самца Leo 270M, обитавших на территории "Земли леопарда", выпустили в Уссурийский заповедник в конце мая. Спящих леопардов поочередно оставляли в специальном вольере, который они покидали сами. В пресс-службе нацпарка рассказали РИА Новости, что это первый в мире опыт транслокации этого подвида кошачьих. Позже к ним присоединился молодой леопард Leo 260M, почти год находившийся на реабилитации. Долгосрочная цель таких переселений — создание новой популяции численностью от 25 особей в Уссурийском заповеднике и на соседних территориях."Самка Leo 284F была первой, кто оказалась на новой для себя территории в рамках проекта, а потому именно ей выпала честь первой получить имя — Нарва", — говорится в сообщении на сайте "Земли леопарда".Такое имя для хищницы выбрали научные сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН. По словам старшего научного сотрудника Хосе Эрнандеса-Бланко, чье заявление приводится в сообщении на сайте, Leo 284F назвали в честь реки, у берегов которой хищница росла. Согласно карте на сайте "Земли леопарда", Нарва протекает на юге Приморского края, в том числе и по территории нацпарка.Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей появлялись у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых хищников.
https://ria.ru/20230619/zhuravli-1879065502.html
https://ria.ru/20230612/medvezhonok-1877694475.html
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приморский край, российская академия наук, россия, общество
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В Приморье дали имя первой переселенной самке дальневосточного леопарда

Нацпарк Приморья: первой переселенной самке дальневосточного леопарда дали имя Нарва

© Фото : страница нацпарка "Земля леопарда" в InstagramДальневосточный леопард в нацпарке "Земля леопарда"
Дальневосточный леопард в нацпарке Земля леопарда - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : страница нацпарка "Земля леопарда" в Instagram
Дальневосточный леопард в нацпарке "Земля леопарда". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн — РИА Новости. Самка дальневосточного леопарда Leo 284F, переселенная в Уссурийский заповедник в Приморском крае, получила имя Нарва, сообщили в нацпарке "Земля леопарда".
Эту хищницу и самца Leo 270M, обитавших на территории "Земли леопарда", выпустили в Уссурийский заповедник в конце мая. Спящих леопардов поочередно оставляли в специальном вольере, который они покидали сами. В пресс-службе нацпарка рассказали РИА Новости, что это первый в мире опыт транслокации этого подвида кошачьих. Позже к ним присоединился молодой леопард Leo 260M, почти год находившийся на реабилитации. Долгосрочная цель таких переселений — создание новой популяции численностью от 25 особей в Уссурийском заповеднике и на соседних территориях.
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"Самка Leo 284F была первой, кто оказалась на новой для себя территории в рамках проекта, а потому именно ей выпала честь первой получить имя — Нарва", — говорится в сообщении на сайте "Земли леопарда".
Такое имя для хищницы выбрали научные сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН. По словам старшего научного сотрудника Хосе Эрнандеса-Бланко, чье заявление приводится в сообщении на сайте, Leo 284F назвали в честь реки, у берегов которой хищница росла. Согласно карте на сайте "Земли леопарда", Нарва протекает на юге Приморского края, в том числе и по территории нацпарка.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей появлялись у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых хищников.
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