https://ria.ru/20230623/leopard-1879904690.html

В Приморье дали имя первой переселенной самке дальневосточного леопарда

В Приморье дали имя первой переселенной самке дальневосточного леопарда - РИА Новости, 23.06.2023

В Приморье дали имя первой переселенной самке дальневосточного леопарда

Самка дальневосточного леопарда Leo 284F, переселенная в Уссурийский заповедник в Приморском крае, получила имя Нарва, сообщили в нацпарке "Земля леопарда". РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T06:04

2023-06-23T06:04

2023-06-23T06:12

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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн — РИА Новости. Самка дальневосточного леопарда Leo 284F, переселенная в Уссурийский заповедник в Приморском крае, получила имя Нарва, сообщили в нацпарке "Земля леопарда".Эту хищницу и самца Leo 270M, обитавших на территории "Земли леопарда", выпустили в Уссурийский заповедник в конце мая. Спящих леопардов поочередно оставляли в специальном вольере, который они покидали сами. В пресс-службе нацпарка рассказали РИА Новости, что это первый в мире опыт транслокации этого подвида кошачьих. Позже к ним присоединился молодой леопард Leo 260M, почти год находившийся на реабилитации. Долгосрочная цель таких переселений — создание новой популяции численностью от 25 особей в Уссурийском заповеднике и на соседних территориях."Самка Leo 284F была первой, кто оказалась на новой для себя территории в рамках проекта, а потому именно ей выпала честь первой получить имя — Нарва", — говорится в сообщении на сайте "Земли леопарда".Такое имя для хищницы выбрали научные сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН. По словам старшего научного сотрудника Хосе Эрнандеса-Бланко, чье заявление приводится в сообщении на сайте, Leo 284F назвали в честь реки, у берегов которой хищница росла. Согласно карте на сайте "Земли леопарда", Нарва протекает на юге Приморского края, в том числе и по территории нацпарка.Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей появлялись у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых хищников.

https://ria.ru/20230619/zhuravli-1879065502.html

https://ria.ru/20230612/medvezhonok-1877694475.html

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приморский край, российская академия наук, россия, общество