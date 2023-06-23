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В Крыму прокомментировали слова Обамы о жителях полуострова - РИА Новости, 23.06.2023
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12:33 23.06.2023 (обновлено: 12:34 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/krym-1879982708.html
В Крыму прокомментировали слова Обамы о жителях полуострова
В Крыму прокомментировали слова Обамы о жителях полуострова - РИА Новости, 23.06.2023
В Крыму прокомментировали слова Обамы о жителях полуострова
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала запоздалой истиной слова бывшего президента США Барака Обамы, что многие крымчане поддерживали идею... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:33
2023-06-23T12:34
россия
украина
севастополь
барак обама
анастасия гридчина
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала запоздалой истиной слова бывшего президента США Барака Обамы, что многие крымчане поддерживали идею присоединения полуострова к России. Ранее Обама в интервью CNN заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году. По его словам, в Крыму была "определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия". &quot;Удивительно, что такие запоздалые истины посетили Барака Обаму только сейчас, когда практически каждое западное издание едко прокомментировало провал так называемого украинского контрнаступления, на которое американскими налогоплательщиками было потрачено немало миллиардов&quot;, - сказала Гридчина РИА Новости.По ее словам, особенно удивляет, что об этом так активно и лицемерно заговорили сейчас, а не тогда, когда обычным крымчанам приходилось отстаивать выбор Крыма быть с вместе с Россией на различных международных площадках. "Крымчане в 2014 году высказались за вхождение в состав России, за возвращение домой, в родную гавань. Для крымчан данное решение являлось жизнеопределяющим, ведь жить в киевской оккупации было просто невыносимо", - подчеркнула Гридчина. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230609/krym-1877251898.html
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россия, украина, севастополь, барак обама, анастасия гридчина, республика крым, общество
Россия, Украина, Севастополь, Барак Обама, Анастасия Гридчина, Республика Крым, Общество
В Крыму прокомментировали слова Обамы о жителях полуострова

Глава украинской общины Крыма Гридчина назвала слова Обамы о крымчанах запоздалой истиной

© РИА Новости / Максим БлиновНадпись в Крыму в поддержку единства с Россией
Надпись в Крыму в поддержку единства с Россией - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Надпись в Крыму в поддержку единства с Россией. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала запоздалой истиной слова бывшего президента США Барака Обамы, что многие крымчане поддерживали идею присоединения полуострова к России.
Ранее Обама в интервью CNN заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году. По его словам, в Крыму была "определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия".
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«

"Удивительно, что такие запоздалые истины посетили Барака Обаму только сейчас, когда практически каждое западное издание едко прокомментировало провал так называемого украинского контрнаступления, на которое американскими налогоплательщиками было потрачено немало миллиардов", - сказала Гридчина РИА Новости.

По ее словам, особенно удивляет, что об этом так активно и лицемерно заговорили сейчас, а не тогда, когда обычным крымчанам приходилось отстаивать выбор Крыма быть с вместе с Россией на различных международных площадках.
«
"Крымчане в 2014 году высказались за вхождение в состав России, за возвращение домой, в родную гавань. Для крымчан данное решение являлось жизнеопределяющим, ведь жить в киевской оккупации было просто невыносимо", - подчеркнула Гридчина.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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