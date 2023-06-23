https://ria.ru/20230623/krym-1879982708.html

В Крыму прокомментировали слова Обамы о жителях полуострова

В Крыму прокомментировали слова Обамы о жителях полуострова - РИА Новости, 23.06.2023

В Крыму прокомментировали слова Обамы о жителях полуострова

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала запоздалой истиной слова бывшего президента США Барака Обамы, что многие крымчане поддерживали идею... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T12:33

2023-06-23T12:33

2023-06-23T12:34

россия

украина

севастополь

барак обама

анастасия гридчина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала запоздалой истиной слова бывшего президента США Барака Обамы, что многие крымчане поддерживали идею присоединения полуострова к России. Ранее Обама в интервью CNN заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году. По его словам, в Крыму была "определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия". "Удивительно, что такие запоздалые истины посетили Барака Обаму только сейчас, когда практически каждое западное издание едко прокомментировало провал так называемого украинского контрнаступления, на которое американскими налогоплательщиками было потрачено немало миллиардов", - сказала Гридчина РИА Новости.По ее словам, особенно удивляет, что об этом так активно и лицемерно заговорили сейчас, а не тогда, когда обычным крымчанам приходилось отстаивать выбор Крыма быть с вместе с Россией на различных международных площадках. "Крымчане в 2014 году высказались за вхождение в состав России, за возвращение домой, в родную гавань. Для крымчан данное решение являлось жизнеопределяющим, ведь жить в киевской оккупации было просто невыносимо", - подчеркнула Гридчина. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230609/krym-1877251898.html

https://ria.ru/20230513/flot-1871389423.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, севастополь, барак обама, анастасия гридчина, республика крым, общество