https://ria.ru/20230623/kravtsov-1879907467.html

Кравцов рассказал, когда школьники будут изучать причины начала СВО

Кравцов рассказал, когда школьники будут изучать причины начала СВО - РИА Новости, 23.06.2023

Кравцов рассказал, когда школьники будут изучать причины начала СВО

Причины начала специальной военной операции на Украине входят в программу уроков истории как в 10-м, так и в 11-м классе, нельзя сказать, что на эту тему... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T07:10

2023-06-23T07:10

2023-06-23T07:17

общество

россия

украина

сергей кравцов

образование - общество

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Причины начала специальной военной операции на Украине входят в программу уроков истории как в 10-м, так и в 11-м классе, нельзя сказать, что на эту тему выделят один или два часа, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов."Знаете, можно сказать, что во многом 11-й класс, ведь специальная военная операция, она, по большому счету, началась не 24 февраля. Причины начала специальной военной операции, они намного раньше и намного глубже. Это фактически попытка раскола и со стороны Соединенных Штатов Америки. Здесь нельзя сказать, что один или два часа, это фактически 11-й класс, отчасти и 10-й класс", — пояснил Кравцов.Министр также впервые показал рукопись нового учебника истории для 10-х классов. По словам Кравцова, учебник охватит период с 1914 по 1945 год — революцию, историю Советского Союза."Конечно, мы дополним учебник, как только мы победим. Как я уже сказал, мы уже побеждаем в информационной войне, но специальная военная операция закончится, и закончится нашей победой и, конечно, мы дополним учебник истории. И сегодня я впервые вам хочу показать рукопись учебника за 10-й класс", — добавил министр, отвечая на вопрос, дополнится ли учебник для 11-х классов.Ранее Кравцов сообщал о создании нового учебника по истории, который станет единым для всех школ, но для разных уровней преподавания истории предполагаются разные материалы. Работу над созданием книги возглавил помощник президента Владимир Мединский. В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление. Авторами книги также стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.

https://ria.ru/20230623/yazyk-1879905552.html

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общество, россия, украина, сергей кравцов, образование - общество