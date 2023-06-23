Кравцов рассказал, когда школьники будут изучать причины начала СВО
Кравцов: причины начала СВО будут изучать на истории как в 10-м, так и в 11-м классе
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Причины начала специальной военной операции на Украине входят в программу уроков истории как в 10-м, так и в 11-м классе, нельзя сказать, что на эту тему выделят один или два часа, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
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"Знаете, можно сказать, что во многом 11-й класс, ведь специальная военная операция, она, по большому счету, началась не 24 февраля. Причины начала специальной военной операции, они намного раньше и намного глубже. Это фактически попытка раскола и со стороны Соединенных Штатов Америки. Здесь нельзя сказать, что один или два часа, это фактически 11-й класс, отчасти и 10-й класс", — пояснил Кравцов.
Министр также впервые показал рукопись нового учебника истории для 10-х классов. По словам Кравцова, учебник охватит период с 1914 по 1945 год — революцию, историю Советского Союза.
"Конечно, мы дополним учебник, как только мы победим. Как я уже сказал, мы уже побеждаем в информационной войне, но специальная военная операция закончится, и закончится нашей победой и, конечно, мы дополним учебник истории. И сегодня я впервые вам хочу показать рукопись учебника за 10-й класс", — добавил министр, отвечая на вопрос, дополнится ли учебник для 11-х классов.
Ранее Кравцов сообщал о создании нового учебника по истории, который станет единым для всех школ, но для разных уровней преподавания истории предполагаются разные материалы. Работу над созданием книги возглавил помощник президента Владимир Мединский. В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление. Авторами книги также стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.