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Кравцов рассказал об обучении школьников работе с оружием - РИА Новости, 23.06.2023
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03:18 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/kravtsov-1879901146.html
Кравцов рассказал об обучении школьников работе с оружием
Кравцов рассказал об обучении школьников работе с оружием - РИА Новости, 23.06.2023
Кравцов рассказал об обучении школьников работе с оружием
Изучение работы с оружием в рамках начальной военной подготовки на уроках основ безопасности жизнедеятельности будет для желающих, но школьникам это интересно,... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T03:18
2023-06-23T03:18
общество
россия
сергей кравцов
досааф
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Изучение работы с оружием в рамках начальной военной подготовки на уроках основ безопасности жизнедеятельности будет для желающих, но школьникам это интересно, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. "Как я уже сказал, в курсе основы безопасности жизнедеятельности уже предусмотрено, для желающих, изучение работы с оружием… Кстати, ребятам многим это интересно. Я сам, в детстве, помню ходил в ДОСААФ", - сказал Кравцов. Ранее он сообщал, что министерство просвещения России обсуждает возможность переименовать уроки основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в основы безопасности и защиты Родины, а их содержание необходимо развивать.
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общество, россия, сергей кравцов, досааф
Общество, Россия, Сергей Кравцов, ДОСААФ
Кравцов рассказал об обучении школьников работе с оружием

Кравцов: школьникам на уроках ОБЖ интересно изучение работы с оружием

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Изучение работы с оружием в рамках начальной военной подготовки на уроках основ безопасности жизнедеятельности будет для желающих, но школьникам это интересно, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Как я уже сказал, в курсе основы безопасности жизнедеятельности уже предусмотрено, для желающих, изучение работы с оружием… Кстати, ребятам многим это интересно. Я сам, в детстве, помню ходил в ДОСААФ", - сказал Кравцов.
Ранее он сообщал, что министерство просвещения России обсуждает возможность переименовать уроки основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в основы безопасности и защиты Родины, а их содержание необходимо развивать.
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