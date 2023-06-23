https://ria.ru/20230623/kravtsov-1879901146.html

Кравцов рассказал об обучении школьников работе с оружием

Кравцов рассказал об обучении школьников работе с оружием - РИА Новости, 23.06.2023

Кравцов рассказал об обучении школьников работе с оружием

Изучение работы с оружием в рамках начальной военной подготовки на уроках основ безопасности жизнедеятельности будет для желающих, но школьникам это интересно,... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T03:18

2023-06-23T03:18

2023-06-23T03:18

общество

россия

сергей кравцов

досааф

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Изучение работы с оружием в рамках начальной военной подготовки на уроках основ безопасности жизнедеятельности будет для желающих, но школьникам это интересно, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. "Как я уже сказал, в курсе основы безопасности жизнедеятельности уже предусмотрено, для желающих, изучение работы с оружием… Кстати, ребятам многим это интересно. Я сам, в детстве, помню ходил в ДОСААФ", - сказал Кравцов. Ранее он сообщал, что министерство просвещения России обсуждает возможность переименовать уроки основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в основы безопасности и защиты Родины, а их содержание необходимо развивать.

https://ria.ru/20230622/urok-1879851582.html

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2023

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общество, россия, сергей кравцов, досааф