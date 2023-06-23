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МИД отреагировал на перекрытие въезда в Лачинский коридор Азербаджаном

МИД отреагировал на перекрытие въезда в Лачинский коридор Азербаджаном - РИА Новости, 23.06.2023

МИД отреагировал на перекрытие въезда в Лачинский коридор Азербаджаном

Перекрытие Азербайджаном въезда в Лачинский коридор является нарушением совместного заявления лидеров России, Азербайджана и Армении и влечет за собой... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T17:53

2023-06-23T17:53

2023-06-23T18:08

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Перекрытие Азербайджаном въезда в Лачинский коридор является нарушением совместного заявления лидеров России, Азербайджана и Армении и влечет за собой нагнетание напряженности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В связи с перекрытием азербайджанской стороной въезда в Лачинский коридор обращаем внимание на то, что подобные действия являются нарушением положений Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Такие шаги ведут к нагнетанию напряженности, не способствуют поддержанию нормальной атмосферы вокруг продолжающегося процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией при российском содействии", – сказала Захарова, комментируя ситуацию вокруг Лачинского коридора. Текст комментария опубликован на сайте МИД РФ.Захарова также выразила надежду, что Ереван "не будет устраняться от взаимодействия в трехсторонних форматах", так как простой в их деятельности негативно сказывается на ситуации в регионе и приводит к эскалации.Она добавила, что Россия призывает Баку полностью разблокировать движение по Лачинскому коридору, а также подчеркивает важность неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей.

https://ria.ru/20230620/karabakh-1879288150.html

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в мире, россия, армения, азербайджан