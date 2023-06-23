https://ria.ru/20230623/kirkorov-1880005305.html

Киркоров увидел мистику в трагической гибели экипажа батискафа "Титан"

Киркоров увидел мистику в трагической гибели экипажа батискафа "Титан" - РИА Новости, 23.06.2023

Киркоров увидел мистику в трагической гибели экипажа батискафа "Титан"

Народный артист России, певец Филипп Киркоров в своем Telegram-канале высказался о мистической составляющей гибели экипажа батискафа "Титан". РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T14:45

2023-06-23T14:45

2023-06-23T14:46

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Народный артист России, певец Филипп Киркоров в своем Telegram-канале высказался о мистической составляющей гибели экипажа батискафа "Титан". "Только что прочитал, что спасатели обнаружили обломки батискафа "Титан". До последнего хотелось верить в чудо. И снова с этим великим кораблем связана трагедия, и снова совпадения, мистика даже какая-то", – написал музыкант. Он подчеркнул, что оставшиеся на дне обломки "Титаника" – место упокоения. Именно поэтому не стоит тревожить погибших ради развлечений."С тех пор к обломкам спускаются регулярно и все чаще ради развлечений, забыв о том, что обломки "Титаника" являются (в том числе официально) местом упокоения. Нельзя, друзья, нельзя "играться" в такое, беспокоить место трагедии, которое видело боль, трагедию и отчаяние. Вот и снова "Титаник" забрал жизни", – добавил Киркоров.По словам артиста, после случившегося следует поставить точку в туристических спусках к утонувшему пароходу. "Царство небесное погибшим, вечная память пассажирам "Титаника". И может теперь на вопросе развлекательных спусков к "Титанику" будет поставлена точка. Не место это для развлечений", – заключил исполнитель.Глубоководное судно "Титан" с туристами на борту, которые собирались увидеть своими глазами "Титаник", перестало выходить на связь 18 июня спустя почти два часа после погружения. Через четыре дня были найдены обломки батискафа. Экипаж, состоящий из пяти человек, был признан погибшим. Береговая охрана США сообщила, что причиной трагедии послужил взрыв. По их данным, туристы погибли мгновенно.

https://ria.ru/20230623/predskazanie-1879844421.html

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Александра Липатова

филипп киркоров, новости шоу-бизнеса, знаменитости, титаник (судно), сша, атлантический океан