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Раскольники попытались захватить Воскресенский храм в украинском Красилове - РИА Новости, 23.06.2023
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Религия
 
20:53 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/khram-1880093869.html
Раскольники попытались захватить Воскресенский храм в украинском Красилове
Раскольники попытались захватить Воскресенский храм в украинском Красилове - РИА Новости, 23.06.2023
Раскольники попытались захватить Воскресенский храм в украинском Красилове
Украинские раскольники пытаются захватить Воскресенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Красилове Хмельницкой области Украины, сообщил... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T20:53
2023-06-23T20:53
религия
украина
хмельницкая область
россия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинские раскольники пытаются захватить Воскресенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Красилове Хмельницкой области Украины, сообщил Telegram-канал УПЦ. "В эти минуты происходит попытка захвата Воскресенского храма в городе Красилов на Хмельнитчине! В епархии просят молитв за прихожан храма!", – говорится в сообщении. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230502/donbass-1868168878.html
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украина, хмельницкая область, россия
Религия, Украина, Хмельницкая область, Россия
Раскольники попытались захватить Воскресенский храм в украинском Красилове

УПЦ: Украинские раскольники попытались захватить Воскресенский храм в Красилове

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРаспятие в храме
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Распятие в храме. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинские раскольники пытаются захватить Воскресенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Красилове Хмельницкой области Украины, сообщил Telegram-канал УПЦ.
"В эти минуты происходит попытка захвата Воскресенского храма в городе Красилов на Хмельнитчине! В епархии просят молитв за прихожан храма!", – говорится в сообщении.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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