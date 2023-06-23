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В Карабахе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня - РИА Новости, 23.06.2023
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20:20 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/karabakh-1880083918.html
В Карабахе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня
В Карабахе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня - РИА Новости, 23.06.2023
В Карабахе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня
Два нарушения режима прекращения огня зафиксированы в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев, пострадавших нет, говорится в бюллетене... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T20:20
2023-06-23T20:20
в мире
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Два нарушения режима прекращения огня зафиксированы в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев, пострадавших нет, говорится в бюллетене Минобороны РФ. "Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данным фактам", - говорится в сообщении. Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. В конце сентября 2020 года боевые действия в регионе возобновились. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Территории, занятые к тому времени азербайджанской армией оставались под контролем Баку. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанскими военными. Также в регионе разместились российские миротворцы.
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нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
азербайджан
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в мире, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан
В мире, Нагорный Карабах, Нагорно-Карабахская Республика, Азербайджан
В Карабахе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня

В зоне ответственности России в Карабахе зафиксировали нарушения режима прекращения огня

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин
Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Два нарушения режима прекращения огня зафиксированы в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев, пострадавших нет, говорится в бюллетене Минобороны РФ.
"Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данным фактам", - говорится в сообщении.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
В конце сентября 2020 года боевые действия в регионе возобновились. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших. Территории, занятые к тому времени азербайджанской армией оставались под контролем Баку. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанскими военными. Также в регионе разместились российские миротворцы.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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Вчера, 17:53
 
В миреНагорный КарабахНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджан
 
 
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