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СМИ назвали возможный срок поставки Украине истребителей F-16 - РИА Новости, 23.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/istrebiteli-1879993041.html
СМИ назвали возможный срок поставки Украине истребителей F-16
СМИ назвали возможный срок поставки Украине истребителей F-16 - РИА Новости, 23.06.2023
СМИ назвали возможный срок поставки Украине истребителей F-16
Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года, сообщает издание Politico со ссылкой на пожелавших остаться неизвестными западных чиновников. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T13:15
2023-06-23T13:15
специальная военная операция на украине
украина
в мире
f-16
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года, сообщает издание Politico со ссылкой на пожелавших остаться неизвестными западных чиновников. "Передача (F-16) может начаться в начале 2024 года", - говорится в сообщении издания. Однако точные сроки доставки еще не определены. Отмечается, что остается открытым вопрос, какие страны предоставят Украине самолеты. Согласно неназванному чиновнику из Пентагона, скорее всего, они будут переданы Нидерландами и Данией, но окончательное решение еще не было принято. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не назвал сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230606/istrebiteli-1876578398.html
https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html
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украина, в мире, f-16
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, F-16
СМИ назвали возможный срок поставки Украине истребителей F-16

Politico: Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года, сообщает издание Politico со ссылкой на пожелавших остаться неизвестными западных чиновников.
«
"Передача (F-16) может начаться в начале 2024 года", - говорится в сообщении издания. Однако точные сроки доставки еще не определены.
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Отмечается, что остается открытым вопрос, какие страны предоставят Украине самолеты. Согласно неназванному чиновнику из Пентагона, скорее всего, они будут переданы Нидерландами и Данией, но окончательное решение еще не было принято.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не назвал сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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