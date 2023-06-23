https://ria.ru/20230623/istrebiteli-1879993041.html

СМИ назвали возможный срок поставки Украине истребителей F-16

СМИ назвали возможный срок поставки Украине истребителей F-16 - РИА Новости, 23.06.2023

СМИ назвали возможный срок поставки Украине истребителей F-16

Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года, сообщает издание Politico со ссылкой на пожелавших остаться неизвестными западных чиновников. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T13:15

2023-06-23T13:15

2023-06-23T13:15

специальная военная операция на украине

украина

в мире

f-16

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года, сообщает издание Politico со ссылкой на пожелавших остаться неизвестными западных чиновников. "Передача (F-16) может начаться в начале 2024 года", - говорится в сообщении издания. Однако точные сроки доставки еще не определены. Отмечается, что остается открытым вопрос, какие страны предоставят Украине самолеты. Согласно неназванному чиновнику из Пентагона, скорее всего, они будут переданы Нидерландами и Данией, но окончательное решение еще не было принято. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не назвал сроки поставок Украине F-16, по его словам, это будет зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230606/istrebiteli-1876578398.html

https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html

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украина, в мире, f-16