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Коллекцию произведений искусства Делона продали на аукционе - РИА Новости, 23.06.2023
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Культура
 
10:58 23.06.2023 (обновлено: 10:59 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/iskusstvo-1879948066.html
Коллекцию произведений искусства Делона продали на аукционе
Коллекцию произведений искусства Делона продали на аукционе - РИА Новости, 23.06.2023
Коллекцию произведений искусства Делона продали на аукционе
Коллекцию живописи и скульптуры, принадлежащую 87-летнему французскому актеру Алену Делону, продали более чем за восемь миллионов евро, сообщает агентство Франс РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T10:58
2023-06-23T10:59
культура
новости культуры
аукцион
искусство
ален делон
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Коллекцию живописи и скульптуры, принадлежащую 87-летнему французскому актеру Алену Делону, продали более чем за восемь миллионов евро, сообщает агентство Франс Пресс. Сумма в два раза превысила предварительную оценку лотов. Торги проводил аукционный дом Bonhams-Cornette de Saint Cyr в Париже. До них предметы искусства выставлялись в Нью-Йорке, Женеве, Брюсселе и Гонконге.Картину Рауля Дюфи "Пляж в Сент-Адрес" (La plage de Sainte-Adresse, 1906) купили более чем за миллион евро при предпродажной оценке в 600 — 800 тысяч евро. "Арабского скакуна, привязанного к изгороди" (Cheval arabe attaché à un piquet, 1825) Эжена Делакруа продали за 775 тысяч евро, эстимейт полотна — 400 — 600 тысяч евро."Неудивительно, что работы вызвали такие азартные торги. Делон — замечательный коллекционер с хорошим чутьем, актер был одним из крупнейших покупателей рисунков 60-х и 70-х годов, когда они еще не пользовались популярностью", — сказал аукционист Арно Корнетт де Сен-Сир.Таким образом, Делон собрал уникальную коллекцию произведений искусства. В 2007 году Ален Делон уже продал несколько современных работ из своей коллекции, заявив газете Monde, что он "ненавидит посмертные продажи". В 2016 году актер избавился от своей коллекции вин высшего сорта, часов, оружия и бронзовых скульптур Рембрандта Бугатти. Аукционы прошли с успехом.Ранее сообщалось, что на торги выставили шляпу Майклу Джексона. В ней король поп-музыки впервые исполнил "лунную походку", танцевальный шаг, ставший его фирменным движением на сцене.
https://ria.ru/20230614/iskusstvo-1878062981.html
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новости культуры, аукцион, искусство, ален делон
Культура, Новости культуры, Аукцион, Искусство, Ален Делон
Коллекцию произведений искусства Делона продали на аукционе

Коллекцию произведений искусства Алена Делона продали за восемь миллионов евро

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк72-й Каннский кинофестиваль. День шестой
72-й Каннский кинофестиваль. День шестой - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Коллекцию живописи и скульптуры, принадлежащую 87-летнему французскому актеру Алену Делону, продали более чем за восемь миллионов евро, сообщает агентство Франс Пресс. Сумма в два раза превысила предварительную оценку лотов.
Торги проводил аукционный дом Bonhams-Cornette de Saint Cyr в Париже. До них предметы искусства выставлялись в Нью-Йорке, Женеве, Брюсселе и Гонконге.
© AFP 2023 / IAN LANGSDONПосетитель на выставке произведений искусства из коллекции французского актера Алена Делона в Париже
Посетитель на выставке произведений искусства из коллекции французского актера Алена Делона в Париже - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AFP 2023 / IAN LANGSDON
Посетитель на выставке произведений искусства из коллекции французского актера Алена Делона в Париже
Картину Рауля Дюфи "Пляж в Сент-Адрес" (La plage de Sainte-Adresse, 1906) купили более чем за миллион евро при предпродажной оценке в 600 — 800 тысяч евро. "Арабского скакуна, привязанного к изгороди" (Cheval arabe attaché à un piquet, 1825) Эжена Делакруа продали за 775 тысяч евро, эстимейт полотна — 400 — 600 тысяч евро.
"Неудивительно, что работы вызвали такие азартные торги. Делон — замечательный коллекционер с хорошим чутьем, актер был одним из крупнейших покупателей рисунков 60-х и 70-х годов, когда они еще не пользовались популярностью", — сказал аукционист Арно Корнетт де Сен-Сир.
Таким образом, Делон собрал уникальную коллекцию произведений искусства.
В 2007 году Ален Делон уже продал несколько современных работ из своей коллекции, заявив газете Monde, что он "ненавидит посмертные продажи". В 2016 году актер избавился от своей коллекции вин высшего сорта, часов, оружия и бронзовых скульптур Рембрандта Бугатти. Аукционы прошли с успехом.
Ранее сообщалось, что на торги выставили шляпу Майклу Джексона. В ней король поп-музыки впервые исполнил "лунную походку", танцевальный шаг, ставший его фирменным движением на сцене.
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