https://ria.ru/20230623/iskusstvo-1879948066.html

Коллекцию произведений искусства Делона продали на аукционе

Коллекцию произведений искусства Делона продали на аукционе - РИА Новости, 23.06.2023

Коллекцию произведений искусства Делона продали на аукционе

Коллекцию живописи и скульптуры, принадлежащую 87-летнему французскому актеру Алену Делону, продали более чем за восемь миллионов евро, сообщает агентство Франс РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T10:58

2023-06-23T10:58

2023-06-23T10:59

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Коллекцию живописи и скульптуры, принадлежащую 87-летнему французскому актеру Алену Делону, продали более чем за восемь миллионов евро, сообщает агентство Франс Пресс. Сумма в два раза превысила предварительную оценку лотов. Торги проводил аукционный дом Bonhams-Cornette de Saint Cyr в Париже. До них предметы искусства выставлялись в Нью-Йорке, Женеве, Брюсселе и Гонконге.Картину Рауля Дюфи "Пляж в Сент-Адрес" (La plage de Sainte-Adresse, 1906) купили более чем за миллион евро при предпродажной оценке в 600 — 800 тысяч евро. "Арабского скакуна, привязанного к изгороди" (Cheval arabe attaché à un piquet, 1825) Эжена Делакруа продали за 775 тысяч евро, эстимейт полотна — 400 — 600 тысяч евро."Неудивительно, что работы вызвали такие азартные торги. Делон — замечательный коллекционер с хорошим чутьем, актер был одним из крупнейших покупателей рисунков 60-х и 70-х годов, когда они еще не пользовались популярностью", — сказал аукционист Арно Корнетт де Сен-Сир.Таким образом, Делон собрал уникальную коллекцию произведений искусства. В 2007 году Ален Делон уже продал несколько современных работ из своей коллекции, заявив газете Monde, что он "ненавидит посмертные продажи". В 2016 году актер избавился от своей коллекции вин высшего сорта, часов, оружия и бронзовых скульптур Рембрандта Бугатти. Аукционы прошли с успехом.Ранее сообщалось, что на торги выставили шляпу Майклу Джексона. В ней король поп-музыки впервые исполнил "лунную походку", танцевальный шаг, ставший его фирменным движением на сцене.

https://ria.ru/20230614/iskusstvo-1878062981.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, аукцион, искусство, ален делон