https://ria.ru/20230623/iskusstvo-1879948066.html
Коллекцию произведений искусства Делона продали на аукционе
Коллекцию произведений искусства Делона продали на аукционе - РИА Новости, 23.06.2023
Коллекцию произведений искусства Делона продали на аукционе
Коллекцию живописи и скульптуры, принадлежащую 87-летнему французскому актеру Алену Делону, продали более чем за восемь миллионов евро, сообщает агентство Франс РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T10:58
2023-06-23T10:58
2023-06-23T10:59
культура
новости культуры
аукцион
искусство
ален делон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778879265_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_9f22223204a238bc6c2aa1f28c15b463.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Коллекцию живописи и скульптуры, принадлежащую 87-летнему французскому актеру Алену Делону, продали более чем за восемь миллионов евро, сообщает агентство Франс Пресс. Сумма в два раза превысила предварительную оценку лотов. Торги проводил аукционный дом Bonhams-Cornette de Saint Cyr в Париже. До них предметы искусства выставлялись в Нью-Йорке, Женеве, Брюсселе и Гонконге.Картину Рауля Дюфи "Пляж в Сент-Адрес" (La plage de Sainte-Adresse, 1906) купили более чем за миллион евро при предпродажной оценке в 600 — 800 тысяч евро. "Арабского скакуна, привязанного к изгороди" (Cheval arabe attaché à un piquet, 1825) Эжена Делакруа продали за 775 тысяч евро, эстимейт полотна — 400 — 600 тысяч евро."Неудивительно, что работы вызвали такие азартные торги. Делон — замечательный коллекционер с хорошим чутьем, актер был одним из крупнейших покупателей рисунков 60-х и 70-х годов, когда они еще не пользовались популярностью", — сказал аукционист Арно Корнетт де Сен-Сир.Таким образом, Делон собрал уникальную коллекцию произведений искусства. В 2007 году Ален Делон уже продал несколько современных работ из своей коллекции, заявив газете Monde, что он "ненавидит посмертные продажи". В 2016 году актер избавился от своей коллекции вин высшего сорта, часов, оружия и бронзовых скульптур Рембрандта Бугатти. Аукционы прошли с успехом.Ранее сообщалось, что на торги выставили шляпу Майклу Джексона. В ней король поп-музыки впервые исполнил "лунную походку", танцевальный шаг, ставший его фирменным движением на сцене.
https://ria.ru/20230614/iskusstvo-1878062981.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778879265_0:0:2716:2037_1920x0_80_0_0_4985e48356f52ef400e40c3d2c0179fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, аукцион, искусство, ален делон
Культура, Новости культуры, Аукцион, Искусство, Ален Делон
Коллекцию произведений искусства Делона продали на аукционе
Коллекцию произведений искусства Алена Делона продали за восемь миллионов евро
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Коллекцию живописи и скульптуры, принадлежащую 87-летнему французскому актеру Алену Делону, продали более чем за восемь миллионов евро, сообщает агентство Франс Пресс. Сумма в два раза превысила предварительную оценку лотов.
Торги проводил аукционный дом Bonhams-Cornette de Saint Cyr в Париже. До них предметы искусства выставлялись в Нью-Йорке, Женеве, Брюсселе и Гонконге.
Картину Рауля Дюфи "Пляж в Сент-Адрес" (La plage de Sainte-Adresse, 1906) купили более чем за миллион евро при предпродажной оценке в 600 — 800 тысяч евро. "Арабского скакуна, привязанного к изгороди" (Cheval arabe attaché à un piquet, 1825) Эжена Делакруа продали за 775 тысяч евро, эстимейт полотна — 400 — 600 тысяч евро.
"Неудивительно, что работы вызвали такие азартные торги. Делон — замечательный коллекционер с хорошим чутьем, актер был одним из крупнейших покупателей рисунков 60-х и 70-х годов, когда они еще не пользовались популярностью", — сказал аукционист Арно Корнетт де Сен-Сир.
Таким образом, Делон собрал уникальную коллекцию произведений искусства.
В 2007 году Ален Делон уже продал
несколько современных работ из своей коллекции, заявив газете Monde, что он "ненавидит посмертные продажи". В 2016 году актер избавился от своей коллекции вин высшего сорта, часов, оружия и бронзовых скульптур Рембрандта Бугатти. Аукционы прошли с успехом.
Ранее сообщалось
, что на торги выставили шляпу Майклу Джексона. В ней король поп-музыки впервые исполнил "лунную походку", танцевальный шаг, ставший его фирменным движением на сцене.
Картину Климта выставят на торги с рекордным эстимейтом