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Шляпу Майкла Джексона выставили на торги
Шляпу Майкла Джексона выставили на торги - РИА Новости, 22.06.2023
Шляпу Майкла Джексона выставили на торги
Шляпу Майкла Джексона выставили на торги, пишет France24. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T16:36
2023-06-22T16:36
2023-06-22T21:43
культура
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Шляпу Майкла Джексона выставили на торги, пишет France24. Эстимейт лота – 60 – 100 тысяч евро (5,5 – 9,2 миллиона рублей). Аксессуар король поп-музыки носил во время телевизионного концерта Motown в 1983 году. В ней он снял ее, когда исполнял хит Billie Jean. А через несколько минут после артист впервые продемонстрировал "лунную походку", ставшую его фирменным танцевальным движением.Аукцион запланирован на 26 сентября. Среди других лотов костюм Мартина Гора из Depeche Mode's и одна из золотых пластинок Мадонны. Ранее сообщалось, что картину Густава Климта выставят на торги с рекордным эстимейтом 80 миллионов долларов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майкл джексон, новости культуры, аукцион, знаменитости
Культура, Майкл Джексон, Новости культуры, Аукцион, Знаменитости
Шляпу Майкла Джексона выставили на торги
Шляпу Майкла Джексона выставили на торги за 100 тысяч евро