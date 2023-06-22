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Шляпу Майкла Джексона выставили на торги - РИА Новости, 22.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:36 22.06.2023 (обновлено: 21:43 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/znamenitosti-1879777400.html
Шляпу Майкла Джексона выставили на торги
Шляпу Майкла Джексона выставили на торги - РИА Новости, 22.06.2023
Шляпу Майкла Джексона выставили на торги
Шляпу Майкла Джексона выставили на торги, пишет France24. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T16:36
2023-06-22T21:43
культура
майкл джексон
новости культуры
аукцион
знаменитости
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Шляпу Майкла Джексона выставили на торги, пишет France24. Эстимейт лота – 60 – 100 тысяч евро (5,5 – 9,2 миллиона рублей). Аксессуар король поп-музыки носил во время телевизионного концерта Motown в 1983 году. В ней он снял ее, когда исполнял хит Billie Jean. А через несколько минут после артист впервые продемонстрировал "лунную походку", ставшую его фирменным танцевальным движением.Аукцион запланирован на 26 сентября. Среди других лотов костюм Мартина Гора из Depeche Mode's и одна из золотых пластинок Мадонны. Ранее сообщалось, что картину Густава Климта выставят на торги с рекордным эстимейтом 80 миллионов долларов
https://ria.ru/20230613/kartina-1877802768.html
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Елена Громова
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майкл джексон, новости культуры, аукцион, знаменитости
Культура, Майкл Джексон, Новости культуры, Аукцион, Знаменитости
Шляпу Майкла Джексона выставили на торги

Шляпу Майкла Джексона выставили на торги за 100 тысяч евро

© AP Photo / Rusty KennedВыступление Майкла Джексона во время Суперкубка XXVII в Пасадене, США
Выступление Майкла Джексона во время Суперкубка XXVII в Пасадене, США - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Rusty Kenned
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Шляпу Майкла Джексона выставили на торги, пишет France24.
Эстимейт лота – 60 – 100 тысяч евро (5,5 – 9,2 миллиона рублей).
© AFP 2023 / Robin BeckШляпа, которую Майкл Джексон
Шляпа, которую Майкл Джексон - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AFP 2023 / Robin Beck
Шляпа, которую Майкл Джексон
Аксессуар король поп-музыки носил во время телевизионного концерта Motown в 1983 году. В ней он снял ее, когда исполнял хит Billie Jean. А через несколько минут после артист впервые продемонстрировал "лунную походку", ставшую его фирменным танцевальным движением.
Аукцион запланирован на 26 сентября. Среди других лотов костюм Мартина Гора из Depeche Mode's и одна из золотых пластинок Мадонны.
Ранее сообщалось, что картину Густава Климта выставят на торги с рекордным эстимейтом 80 миллионов долларов
Николай Рерих. Такла-макан. 1925-1926 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Картину Николая Рериха выставили на торги за один рубль
13 июня, 16:28
 
КультураМайкл ДжексонНовости культурыАукционЗнаменитости
 
 
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