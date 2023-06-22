https://ria.ru/20230622/znamenitosti-1879777400.html

Шляпу Майкла Джексона выставили на торги

Шляпу Майкла Джексона выставили на торги - РИА Новости, 22.06.2023

Шляпу Майкла Джексона выставили на торги

Шляпу Майкла Джексона выставили на торги, пишет France24. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T16:36

2023-06-22T16:36

2023-06-22T21:43

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Шляпу Майкла Джексона выставили на торги, пишет France24. Эстимейт лота – 60 – 100 тысяч евро (5,5 – 9,2 миллиона рублей). Аксессуар король поп-музыки носил во время телевизионного концерта Motown в 1983 году. В ней он снял ее, когда исполнял хит Billie Jean. А через несколько минут после артист впервые продемонстрировал "лунную походку", ставшую его фирменным танцевальным движением.Аукцион запланирован на 26 сентября. Среди других лотов костюм Мартина Гора из Depeche Mode's и одна из золотых пластинок Мадонны. Ранее сообщалось, что картину Густава Климта выставят на торги с рекордным эстимейтом 80 миллионов долларов

https://ria.ru/20230613/kartina-1877802768.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

майкл джексон, новости культуры, аукцион, знаменитости