Картину Климта выставят на торги с рекордным эстимейтом
Картину Климта выставят на торги с рекордным эстимейтом 80 миллионов долларов
© Фото : Sotheby'sГустав Климт. "Дама с веером". 1917—1918
© Фото : Sotheby's
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Картину Климта "Дама с веером" 1918 года выставят на торги Sotheby's с эстимейтом 80 миллионов долларов. Это самая высокая первоначальная оценка, которая когда-либо давалась произведению на европейском аукционе, пишет CNN.
"Дама с веером" – последний портрет, созданный знаменитым художником. Личность изображенной на картине женщины пока не идентифицировали. Глава Sotheby's Хелен Ньюман назвала полотно "лучшей работой Климта, написанной художником в расцвете сил", уточняет Artnet. Она также отметила, что, в отличие от многих других произведений Климта, эта картина писалась не на заказ, а вероятно, для себя.
Ранее полотно принадлежало Эрвину Бёлю, промышленнику, другу и покровителю Климта. Следующий владелец – коллекционер Рудольф Леопольд. Он продал "Девушку с веером" семье нынешнего владельца в 1994 году за 12 миллионов долларов.
Климт – один из немногих художников, чьи произведения покупались за девятизначные суммы. В 2006 году Рональд Лаудер, бизнесмен и сын основательницы знаменитой косметической компании, приобрел "Портрет Адели Блох-Бауэр I" за 135 миллионов долларов. В 2017 Опра Уинфри заявила, что продала за 150 миллионов долларов "Портрет Адели Блох-Бауэр II" предпринимателю из Китая, сообщал Bloomberg.
Ранее стало известно о том, что картину Николая Ририха выставили на аукцион за один рубль. Лидирующая ставка на 13 июня достигла трех миллионов рублей.