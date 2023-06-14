https://ria.ru/20230614/iskusstvo-1878062981.html

Картину Климта выставят на торги с рекордным эстимейтом

Картину Климта выставят на торги с рекордным эстимейтом - РИА Новости, 14.06.2023

Картину Климта выставят на торги с рекордным эстимейтом

Картину Климта "Дама с веером" 1918 года выставят на торги Sotheby's с эстимейтом 80 миллионов долларов. Это самая высокая первоначальная оценка, которая... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T17:05

2023-06-14T17:05

2023-06-14T17:05

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аукцион

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Картину Климта "Дама с веером" 1918 года выставят на торги Sotheby's с эстимейтом 80 миллионов долларов. Это самая высокая первоначальная оценка, которая когда-либо давалась произведению на европейском аукционе, пишет CNN. "Дама с веером" – последний портрет, созданный знаменитым художником. Личность изображенной на картине женщины пока не идентифицировали. Глава Sotheby's Хелен Ньюман назвала полотно "лучшей работой Климта, написанной художником в расцвете сил", уточняет Artnet. Она также отметила, что, в отличие от многих других произведений Климта, эта картина писалась не на заказ, а вероятно, для себя.Ранее полотно принадлежало Эрвину Бёлю, промышленнику, другу и покровителю Климта. Следующий владелец – коллекционер Рудольф Леопольд. Он продал "Девушку с веером" семье нынешнего владельца в 1994 году за 12 миллионов долларов.Климт – один из немногих художников, чьи произведения покупались за девятизначные суммы. В 2006 году Рональд Лаудер, бизнесмен и сын основательницы знаменитой косметической компании, приобрел "Портрет Адели Блох-Бауэр I" за 135 миллионов долларов. В 2017 Опра Уинфри заявила, что продала за 150 миллионов долларов "Портрет Адели Блох-Бауэр II" предпринимателю из Китая, сообщал Bloomberg.Ранее стало известно о том, что картину Николая Ририха выставили на аукцион за один рубль. Лидирующая ставка на 13 июня достигла трех миллионов рублей.

https://ria.ru/20230607/iskusstvo-1876486121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, аукцион