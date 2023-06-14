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Картину Климта выставят на торги с рекордным эстимейтом - РИА Новости, 14.06.2023
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Культура
 
17:05 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/iskusstvo-1878062981.html
Картину Климта выставят на торги с рекордным эстимейтом
Картину Климта выставят на торги с рекордным эстимейтом - РИА Новости, 14.06.2023
Картину Климта выставят на торги с рекордным эстимейтом
Картину Климта "Дама с веером" 1918 года выставят на торги Sotheby's с эстимейтом 80 миллионов долларов. Это самая высокая первоначальная оценка, которая... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:05
2023-06-14T17:05
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Картину Климта "Дама с веером" 1918 года выставят на торги Sotheby's с эстимейтом 80 миллионов долларов. Это самая высокая первоначальная оценка, которая когда-либо давалась произведению на европейском аукционе, пишет CNN. "Дама с веером" – последний портрет, созданный знаменитым художником. Личность изображенной на картине женщины пока не идентифицировали. Глава Sotheby's Хелен Ньюман назвала полотно "лучшей работой Климта, написанной художником в расцвете сил", уточняет Artnet. Она также отметила, что, в отличие от многих других произведений Климта, эта картина писалась не на заказ, а вероятно, для себя.Ранее полотно принадлежало Эрвину Бёлю, промышленнику, другу и покровителю Климта. Следующий владелец – коллекционер Рудольф Леопольд. Он продал "Девушку с веером" семье нынешнего владельца в 1994 году за 12 миллионов долларов.Климт – один из немногих художников, чьи произведения покупались за девятизначные суммы. В 2006 году Рональд Лаудер, бизнесмен и сын основательницы знаменитой косметической компании, приобрел "Портрет Адели Блох-Бауэр I" за 135 миллионов долларов. В 2017 Опра Уинфри заявила, что продала за 150 миллионов долларов "Портрет Адели Блох-Бауэр II" предпринимателю из Китая, сообщал Bloomberg.Ранее стало известно о том, что картину Николая Ририха выставили на аукцион за один рубль. Лидирующая ставка на 13 июня достигла трех миллионов рублей.
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Культура, Новости культуры, Искусство, Аукцион
Картину Климта выставят на торги с рекордным эстимейтом

Картину Климта выставят на торги с рекордным эстимейтом 80 миллионов долларов

© Фото : Sotheby'sГустав Климт. "Дама с веером". 1917—1918
Густав Климт. Дама с веером. 1917—1918 - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© Фото : Sotheby's
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Картину Климта "Дама с веером" 1918 года выставят на торги Sotheby's с эстимейтом 80 миллионов долларов. Это самая высокая первоначальная оценка, которая когда-либо давалась произведению на европейском аукционе, пишет CNN.
"Дама с веером" – последний портрет, созданный знаменитым художником. Личность изображенной на картине женщины пока не идентифицировали. Глава Sotheby's Хелен Ньюман назвала полотно "лучшей работой Климта, написанной художником в расцвете сил", уточняет Artnet. Она также отметила, что, в отличие от многих других произведений Климта, эта картина писалась не на заказ, а вероятно, для себя.
Ранее полотно принадлежало Эрвину Бёлю, промышленнику, другу и покровителю Климта. Следующий владелец – коллекционер Рудольф Леопольд. Он продал "Девушку с веером" семье нынешнего владельца в 1994 году за 12 миллионов долларов.
Климт – один из немногих художников, чьи произведения покупались за девятизначные суммы. В 2006 году Рональд Лаудер, бизнесмен и сын основательницы знаменитой косметической компании, приобрел "Портрет Адели Блох-Бауэр I" за 135 миллионов долларов. В 2017 Опра Уинфри заявила, что продала за 150 миллионов долларов "Портрет Адели Блох-Бауэр II" предпринимателю из Китая, сообщал Bloomberg.
Ранее стало известно о том, что картину Николая Ририха выставили на аукцион за один рубль. Лидирующая ставка на 13 июня достигла трех миллионов рублей.
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