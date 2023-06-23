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В ООН оценили последствия разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 23.06.2023
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17:58 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/ges-1880068335.html
В ООН оценили последствия разрушения Каховской ГЭС
В ООН оценили последствия разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 23.06.2023
В ООН оценили последствия разрушения Каховской ГЭС
У разрушения Каховской ГЭС будут масштабные последствия, точные обстоятельства произошедшего остаются неясными, заявила на заседании СБ ООН замгенсека... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T17:58
2023-06-23T17:58
оон
херсонская область
розмари дикарло
в мире
украина
разрушение каховской гэс
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ООН, 23 июн – РИА Новости. У разрушения Каховской ГЭС будут масштабные последствия, точные обстоятельства произошедшего остаются неясными, заявила на заседании СБ ООН замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло. "Самое серьезное на сегодняшний день нападение на гражданскую инфраструктуру произошло 6 июня, когда была разрушена Каховская плотина. Хотя точные обстоятельства произошедшего остаются неясными, это катастрофа, которая будет иметь огромные неблагоприятные последствия", - сказала ДиКарло. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. С 30 сентября 2022 года этот регион вошел в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya-1876487955.html
https://ria.ru/20230617/pshenitsa-1878673857.html
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оон, херсонская область , розмари дикарло, в мире, украина, разрушение каховской гэс
ООН, Херсонская область , Розмари ДиКарло, В мире, Украина, Разрушение Каховской ГЭС
В ООН оценили последствия разрушения Каховской ГЭС

В ООН назвали последствия разрушения Каховской ГЭС масштабными

© AP PhotoЗатопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo
Затопленная территория Херсонской области на левом берегу Днепра. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 июн – РИА Новости. У разрушения Каховской ГЭС будут масштабные последствия, точные обстоятельства произошедшего остаются неясными, заявила на заседании СБ ООН замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
"Самое серьезное на сегодняшний день нападение на гражданскую инфраструктуру произошло 6 июня, когда была разрушена Каховская плотина. Хотя точные обстоятельства произошедшего остаются неясными, это катастрофа, которая будет иметь огромные неблагоприятные последствия", - сказала ДиКарло.
Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
"Посмотрите, что творится за окном": последствия подрыва Каховской ГЭС
6 июня, 15:30
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.
Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. С 30 сентября 2022 года этот регион вошел в состав России по итогам референдума.
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
Кто останется без хлеба. Почему разрушение Каховской ГЭС напугало Запад
17 июня, 08:00
 
ООНХерсонская областьРозмари ДиКарлоВ миреУкраинаРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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