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Победитель шоу "Классная тема" запускает научно-популярное шоу по физике - РИА Новости, 23.06.2023
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Год педагога и наставника
 
16:31 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/fizika-1880042994.html
Победитель шоу "Классная тема" запускает научно-популярное шоу по физике
Победитель шоу "Классная тема" запускает научно-популярное шоу по физике - РИА Новости, 23.06.2023
Победитель шоу "Классная тема" запускает научно-популярное шоу по физике
Преподаватель физики из Нальчика, кандидат физических наук Аслан Кашежев, победитель шоу "Классная тема", запускает свое научно-популярное шоу по физике на... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T16:31
2023-06-23T16:31
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Преподаватель физики из Нальчика, кандидат физических наук Аслан Кашежев, победитель шоу "Классная тема", запускает свое научно-популярное шоу по физике на телеканале "Культура", сообщает пресс-служба ВГТРК. "24 июня в 9:30 победитель телешоу "Классная Тема!", учитель физики из города Нальчик Аслан Кашежев представит зрителям телеканала "Культура" первый выпуск своей авторской научно-популярной передачи. Программа будет выходить раз в неделю, всего запланировано 10 выпусков по разным увлекательным темам из мира физики. Тема первого выпуска – "Наномир", - говорится в сообщении. Холдинг напомнил, что возможность сделать авторскую телепередачу на федеральном канале является главным призом для победителя телепроекта "Классная Тема!", созданного телеканалом "Россия" и министерством просвещения Российской Федерации при информационной поддержке VK. Проект стартовал в 2022 в рамках национального проекта "Образование" по поручению президента РФ Владимира Путина – он призван представить самых ярких современных педагогов и поднять престиж важнейшей профессии. Прошлым летом в отборочном этапе телешоу приняли участие 6000 педагогов со всей страны, из них 35 вышли в полуфинал и семеро в финал. По условиям конкурса, финалисту нужно было провести на сцене, непосредственно перед живой аудиторией незабываемый и зрелищный урок по собственному предмету. В список предметов входили следующие дисциплины школьной программы: физика, математика, химия, биология, география, история, русский язык и литература. Победителем педагогического соревнования и обладателем заветного приза – собственного авторского шоу – стал преподаватель физики из Нальчика, кандидат физических наук Аслан Кашежев. Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
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Победитель шоу "Классная тема" запускает научно-популярное шоу по физике

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЭксперимент по физике
Эксперимент по физике - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Преподаватель физики из Нальчика, кандидат физических наук Аслан Кашежев, победитель шоу "Классная тема", запускает свое научно-популярное шоу по физике на телеканале "Культура", сообщает пресс-служба ВГТРК.
"24 июня в 9:30 победитель телешоу "Классная Тема!", учитель физики из города Нальчик Аслан Кашежев представит зрителям телеканала "Культура" первый выпуск своей авторской научно-популярной передачи. Программа будет выходить раз в неделю, всего запланировано 10 выпусков по разным увлекательным темам из мира физики. Тема первого выпуска – "Наномир", - говорится в сообщении.
Холдинг напомнил, что возможность сделать авторскую телепередачу на федеральном канале является главным призом для победителя телепроекта "Классная Тема!", созданного телеканалом "Россия" и министерством просвещения Российской Федерации при информационной поддержке VK. Проект стартовал в 2022 в рамках национального проекта "Образование" по поручению президента РФ Владимира Путина – он призван представить самых ярких современных педагогов и поднять престиж важнейшей профессии.
Прошлым летом в отборочном этапе телешоу приняли участие 6000 педагогов со всей страны, из них 35 вышли в полуфинал и семеро в финал. По условиям конкурса, финалисту нужно было провести на сцене, непосредственно перед живой аудиторией незабываемый и зрелищный урок по собственному предмету. В список предметов входили следующие дисциплины школьной программы: физика, математика, химия, биология, география, история, русский язык и литература. Победителем педагогического соревнования и обладателем заветного приза – собственного авторского шоу – стал преподаватель физики из Нальчика, кандидат физических наук Аслан Кашежев.
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
 
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