Рейтинг@Mail.ru
ФАТФ не стала включать Россию в черный и серый списки - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 23.06.2023 (обновлено: 19:57 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/fatf-1880073290.html
ФАТФ не стала включать Россию в черный и серый списки
ФАТФ не стала включать Россию в черный и серый списки - РИА Новости, 23.06.2023
ФАТФ не стала включать Россию в черный и серый списки
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по итогам пленарного заседания приняла решение не включать Россию в штрафные списки, следует... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T18:11
2023-06-23T19:57
россия
в мире
группа по борьбе с отмыванием денег
украина
владимир путин
иран
совет федерации рф
андрей клишас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775858496_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_acdf90e8a4668a60d17fe198218933b9.jpg
ПАРИЖ, 23 июн — РИА Новости. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по итогам пленарного заседания приняла решение не включать Россию в штрафные списки, следует из коммюнике организации."Россия не будет включена ни в серый, ни в черный список финансово неблагонадежных стран", — говорится в документе.При этом уточняется, что ФАТФ постановила сохранить приостановку членства России из-за продолжающегося конфликта на Украине.Группа составляет списки государств, от которых исходят риски отмывания денег и финансирования терроризма. В черный список входят страны, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов применить контрмеры. По состоянию на февраль к ним относятся КНДР, Иран и Мьянма. В серый список включают государства, находящиеся на усиленном мониторинге группы. В частности, это касается Панамы, Сирии, Албании, Нигерии и Каймановых Островов.В феврале ФАТФ приостановила членство России в организации. Как тогда отметил глава конституционного комитета Совета Федерции Андрей Клишас, это решение выгодно западным странам. По его словам, НАТО давно использует экстремистов по всему миру для решения геополитических задач, "ослабление контроля за финансированием терроризма играет на руку американским планам".
https://ria.ru/20230307/neglyad-1856277227.html
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
россия
украина
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775858496_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_549337c048721a568232ed5a80fd3686.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, группа по борьбе с отмыванием денег, украина, владимир путин, иран, совет федерации рф, андрей клишас, нато
Россия, В мире, Группа по борьбе с отмыванием денег, Украина, Владимир Путин, Иран, Совет Федерации РФ, Андрей Клишас, НАТО
ФАТФ не стала включать Россию в черный и серый списки

FATF сообщила о решении не включать Россию в штрафные черный и серый списки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Государственный флаг России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 июн — РИА Новости. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по итогам пленарного заседания приняла решение не включать Россию в штрафные списки, следует из коммюнике организации.
"Россия не будет включена ни в серый, ни в черный список финансово неблагонадежных стран", — говорится в документе.
Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Герман Негляд: без России ФАТФ не сможет претендовать на глобальность
7 марта, 11:00
При этом уточняется, что ФАТФ постановила сохранить приостановку членства России из-за продолжающегося конфликта на Украине.
Группа составляет списки государств, от которых исходят риски отмывания денег и финансирования терроризма. В черный список входят страны, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов применить контрмеры. По состоянию на февраль к ним относятся КНДР, Иран и Мьянма. В серый список включают государства, находящиеся на усиленном мониторинге группы. В частности, это касается Панамы, Сирии, Албании, Нигерии и Каймановых Островов.
В феврале ФАТФ приостановила членство России в организации. Как тогда отметил глава конституционного комитета Совета Федерции Андрей Клишас, это решение выгодно западным странам. По его словам, НАТО давно использует экстремистов по всему миру для решения геополитических задач, "ослабление контроля за финансированием терроризма играет на руку американским планам".
Символика Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Санкции в конце концов убьют экономику. Вопрос в том, чью
5 июня, 08:00
 
РоссияВ миреГруппа по борьбе с отмыванием денегУкраинаВладимир ПутинИранСовет Федерации РФАндрей КлишасНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала