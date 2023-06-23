https://ria.ru/20230623/fatf-1880073290.html

ФАТФ не стала включать Россию в черный и серый списки

ФАТФ не стала включать Россию в черный и серый списки - РИА Новости, 23.06.2023

ФАТФ не стала включать Россию в черный и серый списки

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по итогам пленарного заседания приняла решение не включать Россию в штрафные списки, следует... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T18:11

2023-06-23T18:11

2023-06-23T19:57

россия

в мире

группа по борьбе с отмыванием денег

украина

владимир путин

иран

совет федерации рф

андрей клишас

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ПАРИЖ, 23 июн — РИА Новости. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по итогам пленарного заседания приняла решение не включать Россию в штрафные списки, следует из коммюнике организации."Россия не будет включена ни в серый, ни в черный список финансово неблагонадежных стран", — говорится в документе.При этом уточняется, что ФАТФ постановила сохранить приостановку членства России из-за продолжающегося конфликта на Украине.Группа составляет списки государств, от которых исходят риски отмывания денег и финансирования терроризма. В черный список входят страны, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов применить контрмеры. По состоянию на февраль к ним относятся КНДР, Иран и Мьянма. В серый список включают государства, находящиеся на усиленном мониторинге группы. В частности, это касается Панамы, Сирии, Албании, Нигерии и Каймановых Островов.В феврале ФАТФ приостановила членство России в организации. Как тогда отметил глава конституционного комитета Совета Федерции Андрей Клишас, это решение выгодно западным странам. По его словам, НАТО давно использует экстремистов по всему миру для решения геополитических задач, "ослабление контроля за финансированием терроризма играет на руку американским планам".

https://ria.ru/20230307/neglyad-1856277227.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

россия

украина

иран

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россия, в мире, группа по борьбе с отмыванием денег, украина, владимир путин, иран, совет федерации рф, андрей клишас, нато