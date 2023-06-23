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Фон дер Ляйен заявила, что не мыслит ЕС без Украины через 20-30 лет - РИА Новости, 23.06.2023
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12:12 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/evrosoyuz-1879976983.html
Фон дер Ляйен заявила, что не мыслит ЕС без Украины через 20-30 лет
Фон дер Ляйен заявила, что не мыслит ЕС без Украины через 20-30 лет - РИА Новости, 23.06.2023
Фон дер Ляйен заявила, что не мыслит ЕС без Украины через 20-30 лет
Существование Европейского союза было бы немыслимым через 20 или 30 лет без Украины в его составе, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:12
2023-06-23T12:12
в мире
украина
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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МАДРИД, 23 июн - РИА Новости. Существование Европейского союза было бы немыслимым через 20 или 30 лет без Украины в его составе, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью газете El Mundo. "Мы не можем назвать точную дату (вступления Украины в ЕС), но было бы немыслимо иметь Европейский Союз через 20 или 30 лет без Украины и блока Западных Балкан в нем", — считает она. По этой причине в отношении Украины уже принимаются шаги по установления особого режима отношений, например, в виде предварительной интеграции в единый рынок, заявила фон дер Ляйен, приведя пример сотрудничество по энергии и тарифы на украинское зерно. "Уже есть несколько секторов, где интеграция в единый рынок облегчается", — объяснила она. При этом глава ЕК сообщила, что у союза уже есть бюджет для помощи Киеву после 2023 года. По ее предложению страны-члены ЕС рассматривают возможность выделения 50 миллиардов евро Украине (треть в виде грантов и две трети в виде кредитов) в течение следующих четырех лет. "ЕС несет особую ответственность перед Украиной, и мы должны принимать во внимание выраженное страной желание вступить в Европейский союз. Мы работаем с ними над реформой судебной системы, над мерами по борьбе с отмыванием денег и коррупцией, над свободой информации и другими вопросами", — заявила фон дер Ляйен. Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
https://ria.ru/20230621/es-1879681176.html
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в мире, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Фон дер Ляйен заявила, что не мыслит ЕС без Украины через 20-30 лет

Фон дер Ляйен: существование ЕС немыслимо, если Украина через 20-30 лет не будет в нем

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МАДРИД, 23 июн - РИА Новости. Существование Европейского союза было бы немыслимым через 20 или 30 лет без Украины в его составе, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью газете El Mundo.
"Мы не можем назвать точную дату (вступления Украины в ЕС), но было бы немыслимо иметь Европейский Союз через 20 или 30 лет без Украины и блока Западных Балкан в нем", — считает она.
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По этой причине в отношении Украины уже принимаются шаги по установления особого режима отношений, например, в виде предварительной интеграции в единый рынок, заявила фон дер Ляйен, приведя пример сотрудничество по энергии и тарифы на украинское зерно. "Уже есть несколько секторов, где интеграция в единый рынок облегчается", — объяснила она.
При этом глава ЕК сообщила, что у союза уже есть бюджет для помощи Киеву после 2023 года. По ее предложению страны-члены ЕС рассматривают возможность выделения 50 миллиардов евро Украине (треть в виде грантов и две трети в виде кредитов) в течение следующих четырех лет.
"ЕС несет особую ответственность перед Украиной, и мы должны принимать во внимание выраженное страной желание вступить в Европейский союз. Мы работаем с ними над реформой судебной системы, над мерами по борьбе с отмыванием денег и коррупцией, над свободой информации и другими вопросами", — заявила фон дер Ляйен.
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Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года также подписала заявку на вступление республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
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