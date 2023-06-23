https://ria.ru/20230623/diversii-1880006439.html

Косачев назвал сценарий диверсии Киева на ЗАЭС реальным

Косачев назвал сценарий диверсии Киева на ЗАЭС реальным - РИА Новости, 23.06.2023

Косачев назвал сценарий диверсии Киева на ЗАЭС реальным

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает реальным сценарий, когда в руки киевских безумцев передают возможность начала ядерного конфликта между Россией и... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T14:15

2023-06-23T14:15

2023-06-23T14:15

россия

киев

сша

константин косачев

ричард блюменталь

линдси грэм

нато

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает реальным сценарий, когда в руки киевских безумцев передают возможность начала ядерного конфликта между Россией и НАТО, для чего достаточно диверсии на ЗАЭС. "Зацикленный на России конгрессмен США Линдси Грэм и его коллега Ричард Блюменталь внесли в сенат США резолюцию с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО - с соответствующим сокрушительным ответом альянса", - написал политик в своем телеграмм-канале. Косачев отметил, что среди сценариев для атаки НАТО на Россию в документе значится не только применение ею ядерного оружия, но и "уничтожение ядерного объекта, рассеивание радиоактивных загрязнений на территории НАТО". Блюменталь конкретно уточнил, что речь идет об угрозе взрыва крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. И ответ НАТО тоже будет предельно жестким. "Практически одновременно... Зеленский заявляет в видеообращении: Россия, дескать, рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС. С выбросом радиации, которая "не знает государственных границ". Примета со 100% сбываемостью: если Киев в чем-то начинает обвинять Россию, значит - что-то задумал", - подчеркнул он. Косачев считает, что "мы видим абсолютно реалистичный сценарий, когда в руки киевских безумцев передают возможность начала ядерного конфликта между Россией и НАТО, для чего будет достаточно диверсии на ЗАЭС". "Сомнений в том, что в случае очевидного провала "контрнаступа" у киевского режима хватит цинизма и решительности пойти на этот шаг, быть не должно. Зеленский даже намекнул: "В этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, значит, мир может и должен действовать". Он требует более мощной реакции на ожидаемую провокацию против атомной станции, и, как видим, его услышали за океаном", - написал парламентарий.

https://ria.ru/20230623/provokatsiya-1879986332.html

https://ria.ru/20230622/kiev-1879838979.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, киев, сша, константин косачев, ричард блюменталь, линдси грэм, нато, совет федерации рф, запорожская аэс, безопасность