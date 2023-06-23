https://ria.ru/20230623/diversii-1880006439.html
Косачев назвал сценарий диверсии Киева на ЗАЭС реальным
Косачев назвал сценарий диверсии Киева на ЗАЭС реальным - РИА Новости, 23.06.2023
Косачев назвал сценарий диверсии Киева на ЗАЭС реальным
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает реальным сценарий, когда в руки киевских безумцев передают возможность начала ядерного конфликта между Россией и... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:15
2023-06-23T14:15
2023-06-23T14:15
россия
киев
сша
константин косачев
ричард блюменталь
линдси грэм
нато
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает реальным сценарий, когда в руки киевских безумцев передают возможность начала ядерного конфликта между Россией и НАТО, для чего достаточно диверсии на ЗАЭС. "Зацикленный на России конгрессмен США Линдси Грэм и его коллега Ричард Блюменталь внесли в сенат США резолюцию с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО - с соответствующим сокрушительным ответом альянса", - написал политик в своем телеграмм-канале. Косачев отметил, что среди сценариев для атаки НАТО на Россию в документе значится не только применение ею ядерного оружия, но и "уничтожение ядерного объекта, рассеивание радиоактивных загрязнений на территории НАТО". Блюменталь конкретно уточнил, что речь идет об угрозе взрыва крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. И ответ НАТО тоже будет предельно жестким. "Практически одновременно... Зеленский заявляет в видеообращении: Россия, дескать, рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС. С выбросом радиации, которая "не знает государственных границ". Примета со 100% сбываемостью: если Киев в чем-то начинает обвинять Россию, значит - что-то задумал", - подчеркнул он. Косачев считает, что "мы видим абсолютно реалистичный сценарий, когда в руки киевских безумцев передают возможность начала ядерного конфликта между Россией и НАТО, для чего будет достаточно диверсии на ЗАЭС". "Сомнений в том, что в случае очевидного провала "контрнаступа" у киевского режима хватит цинизма и решительности пойти на этот шаг, быть не должно. Зеленский даже намекнул: "В этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, значит, мир может и должен действовать". Он требует более мощной реакции на ожидаемую провокацию против атомной станции, и, как видим, его услышали за океаном", - написал парламентарий.
https://ria.ru/20230623/provokatsiya-1879986332.html
https://ria.ru/20230622/kiev-1879838979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, сша, константин косачев, ричард блюменталь, линдси грэм, нато, совет федерации рф, запорожская аэс, безопасность
Россия, Киев, США, Константин Косачев, Ричард Блюменталь, Линдси Грэм, НАТО, Совет Федерации РФ, Запорожская АЭС, Безопасность
Косачев назвал сценарий диверсии Киева на ЗАЭС реальным
Косачев считает сценарий диверсии Киева на ЗАЭС для конфликта России и США реальным
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает реальным сценарий, когда в руки киевских безумцев передают возможность начала ядерного конфликта между Россией и НАТО, для чего достаточно диверсии на ЗАЭС.
"Зацикленный на России конгрессмен США Линдси Грэм
и его коллега Ричард Блюменталь
внесли в сенат США резолюцию с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине
к атаке на НАТО - с соответствующим сокрушительным ответом альянса", - написал политик в своем телеграмм-канале.
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Косачев отметил, что среди сценариев для атаки НАТО на Россию в документе значится не только применение ею ядерного оружия, но и "уничтожение ядерного объекта, рассеивание радиоактивных загрязнений на территории НАТО". Блюменталь конкретно уточнил, что речь идет об угрозе взрыва крупнейшей в Европе Запорожской АЭС
. И ответ НАТО тоже будет предельно жестким.
"Практически одновременно... Зеленский заявляет в видеообращении: Россия, дескать, рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС. С выбросом радиации, которая "не знает государственных границ". Примета со 100% сбываемостью: если Киев в чем-то начинает обвинять Россию, значит - что-то задумал", - подчеркнул он.
Косачев считает, что "мы видим абсолютно реалистичный сценарий, когда в руки киевских безумцев передают возможность начала ядерного конфликта между Россией и НАТО, для чего будет достаточно диверсии на ЗАЭС".
"Сомнений в том, что в случае очевидного провала "контрнаступа" у киевского режима хватит цинизма и решительности пойти на этот шаг, быть не должно. Зеленский даже намекнул: "В этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, значит, мир может и должен действовать". Он требует более мощной реакции на ожидаемую провокацию против атомной станции, и, как видим, его услышали за океаном", - написал парламентарий.
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