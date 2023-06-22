https://ria.ru/20230622/zheneva-1879715602.html

Женева не подходит для конституционного комитета Сирии, заявил Лаврентьев

Женева не подходит для конституционного комитета Сирии, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 22.06.2023

Женева не подходит для конституционного комитета Сирии, заявил Лаврентьев

Женева как площадка для заседаний конституционного комитета Сирии "отпадает", с этим согласен и спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, заявил в... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T08:39

2023-06-22T08:39

2023-06-22T09:12

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женева (город)

александр лаврентьев

гейр педерсен

оон

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АСТАНА, 22 июн – РИА Новости. Женева как площадка для заседаний конституционного комитета Сирии "отпадает", с этим согласен и спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. "Площадка Женевы уже окончательно отпадает", - сказал он. Спецпредставитель президента РФ отметил, что российская сторона не может продолжать работу на женевской площадке не только в свете сложностей логистического характера, но и в силу санкций, которые действуют в отношении российский представителей Минобороны – Россия в Женеве работала в межведомственном формате. "Их присутствие там сопряжено с определенными сложностями и даже угрозой каких-то незаконных действий в отношении них. Мы это дело объяснили Гейру Педерсену, у него пришло понимание, что следующую встречу необходимо проводить на какой-нибудь другой нейтральной площадке", - отметил Лаврентьев. В то же время ранее российские представители не исключали, что решить проблему с площадкой возможно путем обеспечения надлежащих гарантий всем делегациям. Россия заговорила о необходимости переноса площадки конституционного комитета Сирии из Женевы в другое место в июне 2022 года, сославшись на утрату Швейцарией нейтрального статуса. Последний раунд заседаний конституционного комитета Сирии прошел в начале июня 2022 года. Читайте полный текст интервью Александра Лаврентьева >>

https://ria.ru/20230621/siriya-1879547646.html

сирия

россия

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сирия, россия, женева (город), александр лаврентьев, гейр педерсен, оон