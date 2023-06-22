https://ria.ru/20230622/zheneva-1879715602.html
Женева не подходит для конституционного комитета Сирии, заявил Лаврентьев
Женева не подходит для конституционного комитета Сирии, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 22.06.2023
Женева не подходит для конституционного комитета Сирии, заявил Лаврентьев
Женева как площадка для заседаний конституционного комитета Сирии "отпадает", с этим согласен и спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, заявил в... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T08:39
2023-06-22T08:39
2023-06-22T09:12
в мире
сирия
россия
женева (город)
александр лаврентьев
гейр педерсен
оон
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АСТАНА, 22 июн – РИА Новости. Женева как площадка для заседаний конституционного комитета Сирии "отпадает", с этим согласен и спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. "Площадка Женевы уже окончательно отпадает", - сказал он. Спецпредставитель президента РФ отметил, что российская сторона не может продолжать работу на женевской площадке не только в свете сложностей логистического характера, но и в силу санкций, которые действуют в отношении российский представителей Минобороны – Россия в Женеве работала в межведомственном формате. "Их присутствие там сопряжено с определенными сложностями и даже угрозой каких-то незаконных действий в отношении них. Мы это дело объяснили Гейру Педерсену, у него пришло понимание, что следующую встречу необходимо проводить на какой-нибудь другой нейтральной площадке", - отметил Лаврентьев. В то же время ранее российские представители не исключали, что решить проблему с площадкой возможно путем обеспечения надлежащих гарантий всем делегациям. Россия заговорила о необходимости переноса площадки конституционного комитета Сирии из Женевы в другое место в июне 2022 года, сославшись на утрату Швейцарией нейтрального статуса. Последний раунд заседаний конституционного комитета Сирии прошел в начале июня 2022 года. Читайте полный текст интервью Александра Лаврентьева >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, россия, женева (город), александр лаврентьев, гейр педерсен, оон
В мире, Сирия, Россия, Женева (город), Александр Лаврентьев, Гейр Педерсен, ООН
Женева не подходит для конституционного комитета Сирии, заявил Лаврентьев
Лаврентьев: в ООН согласны, что Женева не подходит для конституционного комитета Сирии
АСТАНА, 22 июн – РИА Новости. Женева как площадка для заседаний конституционного комитета Сирии "отпадает", с этим согласен и спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Площадка Женевы
уже окончательно отпадает", - сказал он.
Спецпредставитель президента РФ отметил, что российская сторона не может продолжать работу на женевской площадке не только в свете сложностей логистического характера, но и в силу санкций, которые действуют в отношении российский представителей Минобороны – Россия в Женеве работала в межведомственном формате.
"Их присутствие там сопряжено с определенными сложностями и даже угрозой каких-то незаконных действий в отношении них. Мы это дело объяснили Гейру Педерсену, у него пришло понимание, что следующую встречу необходимо проводить на какой-нибудь другой нейтральной площадке", - отметил Лаврентьев.
В то же время ранее российские представители не исключали, что решить проблему с площадкой возможно путем обеспечения надлежащих гарантий всем делегациям. Россия заговорила о необходимости переноса площадки конституционного комитета Сирии из Женевы в другое место в июне 2022 года, сославшись на утрату Швейцарией
нейтрального статуса.
Последний раунд заседаний конституционного комитета Сирии прошел в начале июня 2022 года.
В МИД Казахстана объяснили причину переноса встреч по Сирии из Астаны