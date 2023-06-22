Белоруссия вводит запрет на перемещение по стране польских прицепов
Белоруссия запретит перемещение прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Польше
© AP Photo / Matthias SchraderОчередь из грузовых машин на польско-белорусской границе
© AP Photo / Matthias Schrader
Очередь из грузовых машин на польско-белорусской границе. Архивное фото
МИНСК, 22 июн — РИА Новости. Белоруссия вводит запрет на перемещение по своей территории прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Польше, а также зарегистрированных в этой стране легковых автомобилей, осуществляющих международную перевозку, соответствующее постановление правительства республики опубликовано на национальном интернет-портале.
Прежде введенный постановлением Совета Министров Белоруссии от 22 апреля 2022 года № 247 запрет распространялся на перемещение по территории республики грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в государствах — членах Евросоюза.
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"В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 2022 г. № 247 "О перемещении транспортных средств": в пункте 1 часть первую изложить в следующей редакции: "1. Установить запрет на перемещение по территории Республики Беларусь: грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в государствах — членах Европейского союза (далее — транспортные средства); прицепов (полуприцепов), зарегистрированных в Республике Польша; легковых автомобилей, зарегистрированных в Республике Польша и осуществляющих международную перевозку в соответствии с индивидуальными накладными или международными товарно-транспортными накладными CMR, — гласит текст нового постановления, опубликованного в четверг.
Документ вступает в силу через десять дней после официального опубликования.
Польша с 1 июня закрыла движение через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Решение касается грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Белоруссии или России. МИД Белоруссии 1 июня сделал заявление, в котором анонсировал ассиметричный ответ официального Минска на новые ограничения, введенные Варшавой на белорусско-польской границе.