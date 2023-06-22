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Белоруссия вводит запрет на перемещение по стране польских прицепов - РИА Новости, 22.06.2023
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08:54 22.06.2023 (обновлено: 16:52 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/zapret-1879716733.html
Белоруссия вводит запрет на перемещение по стране польских прицепов
Белоруссия вводит запрет на перемещение по стране польских прицепов - РИА Новости, 22.06.2023
Белоруссия вводит запрет на перемещение по стране польских прицепов
Белоруссия вводит запрет на перемещение по своей территории прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Польше, а также зарегистрированных в этой стране... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T08:54
2023-06-22T16:52
в мире
белоруссия
польша
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МИНСК, 22 июн — РИА Новости. Белоруссия вводит запрет на перемещение по своей территории прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Польше, а также зарегистрированных в этой стране легковых автомобилей, осуществляющих международную перевозку, соответствующее постановление правительства республики опубликовано на национальном интернет-портале. Прежде введенный постановлением Совета Министров Белоруссии от 22 апреля 2022 года № 247 запрет распространялся на перемещение по территории республики грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в государствах — членах Евросоюза. &quot;В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 2022 г. № 247 &quot;О перемещении транспортных средств&quot;: в пункте 1 часть первую изложить в следующей редакции: &quot;1. Установить запрет на перемещение по территории Республики Беларусь: грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в государствах — членах Европейского союза (далее — транспортные средства); прицепов (полуприцепов), зарегистрированных в Республике Польша; легковых автомобилей, зарегистрированных в Республике Польша и осуществляющих международную перевозку в соответствии с индивидуальными накладными или международными товарно-транспортными накладными CMR, — гласит текст нового постановления, опубликованного в четверг.Документ вступает в силу через десять дней после официального опубликования. Польша с 1 июня закрыла движение через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Решение касается грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Белоруссии или России. МИД Белоруссии 1 июня сделал заявление, в котором анонсировал ассиметричный ответ официального Минска на новые ограничения, введенные Варшавой на белорусско-польской границе.
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в мире, белоруссия, польша
В мире, Белоруссия, Польша
Белоруссия вводит запрет на перемещение по стране польских прицепов

Белоруссия запретит перемещение прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Польше

© AP Photo / Matthias SchraderОчередь из грузовых машин на польско-белорусской границе
Очередь из грузовых машин на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Очередь из грузовых машин на польско-белорусской границе. Архивное фото
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МИНСК, 22 июн — РИА Новости. Белоруссия вводит запрет на перемещение по своей территории прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Польше, а также зарегистрированных в этой стране легковых автомобилей, осуществляющих международную перевозку, соответствующее постановление правительства республики опубликовано на национальном интернет-портале.
Прежде введенный постановлением Совета Министров Белоруссии от 22 апреля 2022 года № 247 запрет распространялся на перемещение по территории республики грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в государствах — членах Евросоюза.
«

"В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 2022 г. № 247 "О перемещении транспортных средств": в пункте 1 часть первую изложить в следующей редакции: "1. Установить запрет на перемещение по территории Республики Беларусь: грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в государствах — членах Европейского союза (далее — транспортные средства); прицепов (полуприцепов), зарегистрированных в Республике Польша; легковых автомобилей, зарегистрированных в Республике Польша и осуществляющих международную перевозку в соответствии с индивидуальными накладными или международными товарно-транспортными накладными CMR, — гласит текст нового постановления, опубликованного в четверг.

Документ вступает в силу через десять дней после официального опубликования.
Польша с 1 июня закрыла движение через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Решение касается грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Белоруссии или России. МИД Белоруссии 1 июня сделал заявление, в котором анонсировал ассиметричный ответ официального Минска на новые ограничения, введенные Варшавой на белорусско-польской границе.
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