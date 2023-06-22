https://ria.ru/20230622/zapret-1879716733.html

Белоруссия вводит запрет на перемещение по стране польских прицепов

Белоруссия вводит запрет на перемещение по стране польских прицепов - РИА Новости, 22.06.2023

Белоруссия вводит запрет на перемещение по стране польских прицепов

Белоруссия вводит запрет на перемещение по своей территории прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Польше, а также зарегистрированных в этой стране... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T08:54

2023-06-22T08:54

2023-06-22T16:52

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МИНСК, 22 июн — РИА Новости. Белоруссия вводит запрет на перемещение по своей территории прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Польше, а также зарегистрированных в этой стране легковых автомобилей, осуществляющих международную перевозку, соответствующее постановление правительства республики опубликовано на национальном интернет-портале. Прежде введенный постановлением Совета Министров Белоруссии от 22 апреля 2022 года № 247 запрет распространялся на перемещение по территории республики грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в государствах — членах Евросоюза. "В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 22 апреля 2022 г. № 247 "О перемещении транспортных средств": в пункте 1 часть первую изложить в следующей редакции: "1. Установить запрет на перемещение по территории Республики Беларусь: грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в государствах — членах Европейского союза (далее — транспортные средства); прицепов (полуприцепов), зарегистрированных в Республике Польша; легковых автомобилей, зарегистрированных в Республике Польша и осуществляющих международную перевозку в соответствии с индивидуальными накладными или международными товарно-транспортными накладными CMR, — гласит текст нового постановления, опубликованного в четверг.Документ вступает в силу через десять дней после официального опубликования. Польша с 1 июня закрыла движение через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Решение касается грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Белоруссии или России. МИД Белоруссии 1 июня сделал заявление, в котором анонсировал ассиметричный ответ официального Минска на новые ограничения, введенные Варшавой на белорусско-польской границе.

https://ria.ru/20230619/boeviki-1879083457.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, польша