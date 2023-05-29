https://ria.ru/20230529/polsha-1874918938.html
Польша с 1 июня закроет границу для российских и белорусских грузовиков
Польша с 1 июня закроет границу для российских и белорусских грузовиков - РИА Новости, 29.05.2023
Польша с 1 июня закроет границу для российских и белорусских грузовиков
Польша с 1 июня закроет границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами, говорится в постановлении министра внутренних дел и администрации страны... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T19:37
2023-05-29T19:37
2023-05-29T21:05
польша
россия
белоруссия
в мире
санкции в отношении россии
санкции
экономика
мариуш каминьский
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ВАРШАВА, 29 мая — РИА Новости. Польша с 1 июня закроет границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами, говорится в постановлении министра внутренних дел и администрации страны Мариуша Каминьского.Согласно документу грузовые машины, автомобильные тягачи, прицепы, в том числе полуприцепы, а также составы транспортных средств, зарегистрированных на территории Белоруссии или России, не смогут пересечь границу с Польшей до особого распоряжения.На минувшей неделе Госдума предложила запретить транзит польских фур через территорию России, а также их заправку топливом по российским розничным ценам, установив для них стоимость на уровне Евросоюза. Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, в случае принятия этого решения издержки республики могут составить порядка 8,5 миллиарда евро. По мнению депутатов, это станет ответной мерой на захват властями Польши школы при посольстве России в Варшаве. Тогда местная полиция сломала калитку и потребовала от сотрудников учебного заведения в тот же день покинуть здание.Российское представительство в ООН после этого инцидента направило ноту верховному комиссару по правам человека.
https://ria.ru/20230527/gruzoviki-1874573916.html
https://ria.ru/20230509/polsha-1870521761.html
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Польша, Россия, Белоруссия, В мире, Санкции в отношении России, Санкции, Экономика, Мариуш Каминьский, Госдума РФ, ООН, Вячеслав Володин
Польша с 1 июня закроет границу для российских и белорусских грузовиков
Польша с 1 июня закроет движение через границу для российских и белорусских грузовиков