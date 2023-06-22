https://ria.ru/20230622/zapad-1879791348.html
Матвиенко заявила об угрозе новой большой войны из-за действий Запада
Матвиенко заявила об угрозе новой большой войны из-за действий Запада - РИА Новости, 22.06.2023
Матвиенко заявила об угрозе новой большой войны из-за действий Запада
История повторяется, Запад не хочет слышать о прямой связи потомков украинских националистов с германским нацизмом, в этой ситуации мы не можем не думать о... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:47
2023-06-22T13:47
2023-06-22T13:47
безопасность
совет федерации рф
валентина матвиенко
день памяти и скорби
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. История повторяется, Запад не хочет слышать о прямой связи потомков украинских националистов с германским нацизмом, в этой ситуации мы не можем не думать о реальной опасности повторения большой войны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Сейчас мы снова говорим всем о прямой, документально доказанной связи потомков украинских националистов с германским нацизмом. Но Запад вновь не хочет нас слышать. А мы, видя эти явные исторические параллели, не можем не думать о реальной опасности повторения кошмара большой войны. Повторения, которого не должно случиться. Мысль об этом не дает нам покоя сегодня, когда мы зажигаем свечи в память о миллионах наших павших", - говорится в статье спикера в "Парламентской газете", приуроченной к Дню памяти и скорби. Матвиенко отметила, что "второе пришествие фашизма на европейском континенте уже не угроза, а реальность". Идёт становление новой его разновидности, отличительная черта которой – удивительная смесь либеральной риторики с попранием базовых принципов, ценностей на практике, подчеркнула она. "Есть все основания говорить о фашизации правящего класса, широких политических слоёв в странах Запада. В сочетании с низким интеллектуальным уровнем, безответственностью, некомпетентностью значительной части западных так называемых элит это грозит миру новой катастрофой. Неужели из-за своего высокомерия и стремления к сохранению господства они вновь готовы погрузить весь мир во мрак?", - написала спикер. Политик отметила, что Советский Союз потерял в той страшной войне 27 миллионов человек. "Мы имеем полное моральное право сделать всё, чтобы избежать повторения трагедии. Поэтому сегодня наследники Победы, российские воины сражаются с украинским нацизмом в ходе специальной военной операции", - подчеркнула законодатель. Она добавила, что мы не одни. Здравые силы на планете хорошо видят, понимают происходящие процессы, отметила Матвиенко. "Они больше не готовы быть статистами в западной игре в геополитику. И, я уверена, мы победим", - заключила глава Совфеда.
https://ria.ru/20230622/pobeda-1879740789.html
https://ria.ru/20230621/natsizm-1879596223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, совет федерации рф, валентина матвиенко, день памяти и скорби
Безопасность, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, День памяти и скорби
Матвиенко заявила об угрозе новой большой войны из-за действий Запада
Матвиенко: из-за действий Запада нельзя не думать о реальной опасности новой большой войны
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. История повторяется, Запад не хочет слышать о прямой связи потомков украинских националистов с германским нацизмом, в этой ситуации мы не можем не думать о реальной опасности повторения большой войны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Сейчас мы снова говорим всем о прямой, документально доказанной связи потомков украинских националистов с германским нацизмом. Но Запад вновь не хочет нас слышать. А мы, видя эти явные исторические параллели, не можем не думать о реальной опасности повторения кошмара большой войны. Повторения, которого не должно случиться. Мысль об этом не дает нам покоя сегодня, когда мы зажигаем свечи в память о миллионах наших павших", - говорится в статье спикера в "Парламентской газете", приуроченной к Дню памяти и скорби.
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Матвиенко отметила, что "второе пришествие фашизма на европейском континенте уже не угроза, а реальность". Идёт становление новой его разновидности, отличительная черта которой – удивительная смесь либеральной риторики с попранием базовых принципов, ценностей на практике, подчеркнула она.
"Есть все основания говорить о фашизации правящего класса, широких политических слоёв в странах Запада. В сочетании с низким интеллектуальным уровнем, безответственностью, некомпетентностью значительной части западных так называемых элит это грозит миру новой катастрофой. Неужели из-за своего высокомерия и стремления к сохранению господства они вновь готовы погрузить весь мир во мрак?", - написала спикер.
Политик отметила, что Советский Союз потерял в той страшной войне 27 миллионов человек. "Мы имеем полное моральное право сделать всё, чтобы избежать повторения трагедии. Поэтому сегодня наследники Победы, российские воины сражаются с украинским нацизмом в ходе специальной военной операции", - подчеркнула законодатель.
Она добавила, что мы не одни. Здравые силы на планете хорошо видят, понимают происходящие процессы, отметила Матвиенко. "Они больше не готовы быть статистами в западной игре в геополитику. И, я уверена, мы победим", - заключила глава Совфеда.
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