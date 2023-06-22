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В Кремле заявили о возможном разладе в коллективном Западе - РИА Новости, 22.06.2023
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12:33 22.06.2023 (обновлено: 12:34 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/zapad-1879775647.html
В Кремле заявили о возможном разладе в коллективном Западе
В Кремле заявили о возможном разладе в коллективном Западе - РИА Новости, 22.06.2023
В Кремле заявили о возможном разладе в коллективном Западе
Возможный разлад в коллективном Западе и нарастающее давление на Киев в свете неудач украинского контрнаступления очевидны, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:33
2023-06-22T12:34
в мире
дмитрий песков
николай патрушев
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Возможный разлад в коллективном Западе и нарастающее давление на Киев в свете неудач украинского контрнаступления очевидны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в четверг в ходе заседания Совбеза РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские войска после 16 суток активных боевых действий сбавили активность и занимаются перегруппировкой. В свою очередь, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что потери Киева в ходе украинского контрнаступления уже превысили 13 тысяч человек."О неудачах должны все-таки говорить профессионалы, то есть наши военные и представители других соответствующих служб. Но что касается, скажем так, возможного разлада в коллективном Западе и продолжающегося экстраординарного давления на Киев с тем, чтобы они продолжали воевать до последнего солдата, ну это очевидно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, приближают ли неудачи украинской армии на фронте к тому, чтобы страны наконец сели за стол переговоров.
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в мире, дмитрий песков, николай патрушев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, украина
В мире, Дмитрий Песков, Николай Патрушев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Украина
В Кремле заявили о возможном разладе в коллективном Западе

Песков заявил о разладе в коллективном Западе и давлении на Киев из-за контрнаступления

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец, Москва
Большой Кремлевский дворец, Москва - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Большой Кремлевский дворец, Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Возможный разлад в коллективном Западе и нарастающее давление на Киев в свете неудач украинского контрнаступления очевидны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в четверг в ходе заседания Совбеза РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские войска после 16 суток активных боевых действий сбавили активность и занимаются перегруппировкой. В свою очередь, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что потери Киева в ходе украинского контрнаступления уже превысили 13 тысяч человек.
"О неудачах должны все-таки говорить профессионалы, то есть наши военные и представители других соответствующих служб. Но что касается, скажем так, возможного разлада в коллективном Западе и продолжающегося экстраординарного давления на Киев с тем, чтобы они продолжали воевать до последнего солдата, ну это очевидно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, приближают ли неудачи украинской армии на фронте к тому, чтобы страны наконец сели за стол переговоров.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Нарышкин объяснил, для чего Запад раскручивал тему контрнаступления Украины
19 июня, 18:44
 
В миреДмитрий ПесковНиколай ПатрушевСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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