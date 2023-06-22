https://ria.ru/20230622/zapad-1879775647.html

В Кремле заявили о возможном разладе в коллективном Западе

В Кремле заявили о возможном разладе в коллективном Западе - РИА Новости, 22.06.2023

В Кремле заявили о возможном разладе в коллективном Западе

Возможный разлад в коллективном Западе и нарастающее давление на Киев в свете неудач украинского контрнаступления очевидны, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:33

2023-06-22T12:33

2023-06-22T12:34

в мире

дмитрий песков

николай патрушев

сергей шойгу

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Возможный разлад в коллективном Западе и нарастающее давление на Киев в свете неудач украинского контрнаступления очевидны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в четверг в ходе заседания Совбеза РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские войска после 16 суток активных боевых действий сбавили активность и занимаются перегруппировкой. В свою очередь, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что потери Киева в ходе украинского контрнаступления уже превысили 13 тысяч человек."О неудачах должны все-таки говорить профессионалы, то есть наши военные и представители других соответствующих служб. Но что касается, скажем так, возможного разлада в коллективном Западе и продолжающегося экстраординарного давления на Киев с тем, чтобы они продолжали воевать до последнего солдата, ну это очевидно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, приближают ли неудачи украинской армии на фронте к тому, чтобы страны наконец сели за стол переговоров.

https://ria.ru/20230619/naryshkin-1879227918.html

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в мире, дмитрий песков, николай патрушев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, украина