https://ria.ru/20230622/zaes-1879713106.html

Киевские власти готовят провокацию против Запорожской АЭС, заявил Рогов

Киевские власти готовят провокацию против Запорожской АЭС, заявил Рогов - РИА Новости, 22.06.2023

Киевские власти готовят провокацию против Запорожской АЭС, заявил Рогов

Киевские власти готовят провокацию в отношении Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T08:06

2023-06-22T08:06

2023-06-22T08:06

специальная военная операция на украине

энергодар

россия

владимир рогов

сергей шойгу

запорожская аэс

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197610_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_490c9dceaa44d8a13d6b4215ded20b29.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Киевские власти готовят провокацию в отношении Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "В последние дни украинские спецслужбы, в том числе военная разведка, активизировали в публичной плоскости тему Запорожской АЭС, вбрасывая заявления о якобы минировании российскими войсками атомной станции и пруда-охладителя. Все это делается с одной целью - заранее оправдать готовящуюся ими провокацию", - сказал Рогов. По его словам, мировое сообщество должно оказать влияние на "террористический режим Зеленского", который задумал в отношении атомной станции "чудовищную провокацию". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230619/zaes-1879208200.html

энергодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

энергодар, россия, владимир рогов, сергей шойгу, запорожская аэс, безопасность