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Киевские власти готовят провокацию против Запорожской АЭС, заявил Рогов - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:06 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/zaes-1879713106.html
Киевские власти готовят провокацию против Запорожской АЭС, заявил Рогов
Киевские власти готовят провокацию против Запорожской АЭС, заявил Рогов - РИА Новости, 22.06.2023
Киевские власти готовят провокацию против Запорожской АЭС, заявил Рогов
Киевские власти готовят провокацию в отношении Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T08:06
2023-06-22T08:06
специальная военная операция на украине
энергодар
россия
владимир рогов
сергей шойгу
запорожская аэс
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Киевские власти готовят провокацию в отношении Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "В последние дни украинские спецслужбы, в том числе военная разведка, активизировали в публичной плоскости тему Запорожской АЭС, вбрасывая заявления о якобы минировании российскими войсками атомной станции и пруда-охладителя. Все это делается с одной целью - заранее оправдать готовящуюся ими провокацию", - сказал Рогов. По его словам, мировое сообщество должно оказать влияние на "террористический режим Зеленского", который задумал в отношении атомной станции "чудовищную провокацию". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230619/zaes-1879208200.html
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энергодар, россия, владимир рогов, сергей шойгу, запорожская аэс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Россия, Владимир Рогов, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, Безопасность
Киевские власти готовят провокацию против Запорожской АЭС, заявил Рогов

Рогов: Киев планирует заявить о якобы минировании российскими войсками Запорожской АЭС

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Киевские власти готовят провокацию в отношении Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В последние дни украинские спецслужбы, в том числе военная разведка, активизировали в публичной плоскости тему Запорожской АЭС, вбрасывая заявления о якобы минировании российскими войсками атомной станции и пруда-охладителя. Все это делается с одной целью - заранее оправдать готовящуюся ими провокацию", - сказал Рогов.
По его словам, мировое сообщество должно оказать влияние на "террористический режим Зеленского", который задумал в отношении атомной станции "чудовищную провокацию".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарРоссияВладимир РоговСергей ШойгуЗапорожская АЭСБезопасность
 
 
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