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Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 22.06.2023

Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харьковской области

Мощные взрывы прогремели в Купянском районе Харьковской области Украины, сообщает в четверг издание "Клименко.Тайм" в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:05

2023-06-22T13:05

2023-06-22T13:05

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в Купянском районе Харьковской области Украины, сообщает в четверг издание "Клименко.Тайм" в Telegram-канале. "Сообщают о сильных взрывах в Купянском районе Харьковской области", - говорится в сообщении издания. Подробностей о взрывах пока не приводится. На данный момент в регионе объявлена воздушная тревога. Кроме того, сигнал тревоги звучит в Днепропетровской области, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

https://ria.ru/20230622/vzryvy-1879694859.html

харьковская область

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в мире, харьковская область, украина