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Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 22.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:05 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/vzryvy-1879782298.html
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 22.06.2023
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харьковской области
Мощные взрывы прогремели в Купянском районе Харьковской области Украины, сообщает в четверг издание "Клименко.Тайм" в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:05
2023-06-22T13:05
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в Купянском районе Харьковской области Украины, сообщает в четверг издание "Клименко.Тайм" в Telegram-канале. "Сообщают о сильных взрывах в Купянском районе Харьковской области", - говорится в сообщении издания. Подробностей о взрывах пока не приводится. На данный момент в регионе объявлена воздушная тревога. Кроме того, сигнал тревоги звучит в Днепропетровской области, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
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харьковская область
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в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харьковской области

"Клименко.Тайм": мощные взрывы прогремели в Купянском районе Харьковской области

© Фото : ДСНС України Пожарная служба Украины
Пожарная служба Украины - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : ДСНС України
Пожарная служба Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в Купянском районе Харьковской области Украины, сообщает в четверг издание "Клименко.Тайм" в Telegram-канале.
"Сообщают о сильных взрывах в Купянском районе Харьковской области", - говорится в сообщении издания.
Подробностей о взрывах пока не приводится.
На данный момент в регионе объявлена воздушная тревога. Кроме того, сигнал тревоги звучит в Днепропетровской области, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 01:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраина
 
 
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