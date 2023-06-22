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Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харьковской области - РИА Новости, 22.06.2023
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харьковской области
Мощные взрывы прогремели в Купянском районе Харьковской области Украины, сообщает в четверг издание "Клименко.Тайм" в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:05
2023-06-22T13:05
2023-06-22T13:05
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Мощные взрывы прогремели в Купянском районе Харьковской области Украины, сообщает в четверг издание "Клименко.Тайм" в Telegram-канале. "Сообщают о сильных взрывах в Купянском районе Харьковской области", - говорится в сообщении издания. Подробностей о взрывах пока не приводится. На данный момент в регионе объявлена воздушная тревога. Кроме того, сигнал тревоги звучит в Днепропетровской области, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
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в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Харьковской области
"Клименко.Тайм": мощные взрывы прогремели в Купянском районе Харьковской области