https://ria.ru/20230622/vzryvy-1879694859.html

В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ

В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.06.2023

В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ

Украинские СМИ сообщают о взрывах в ряде областей. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T01:27

2023-06-22T01:27

2023-06-22T01:27

специальная военная операция на украине

украина

кременчуг

полтавская область

в мире

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в ряде областей. Издание "Зеркало недели" сообщает в телеграм-канале о взрывах в Кременчуге Полтавской области, Харькове, Александрии Кировоградской области, в также в Кривом Роге Днепропетровской области. В указанных регионах объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20230622/gur-1879691124.html

украина

кременчуг

полтавская область

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украина, кременчуг, полтавская область, в мире