https://ria.ru/20230622/vzryvy-1879694859.html
В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ
В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.06.2023
В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ
Украинские СМИ сообщают о взрывах в ряде областей. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T01:27
2023-06-22T01:27
2023-06-22T01:27
специальная военная операция на украине
украина
кременчуг
полтавская область
в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в ряде областей. Издание "Зеркало недели" сообщает в телеграм-канале о взрывах в Кременчуге Полтавской области, Харькове, Александрии Кировоградской области, в также в Кривом Роге Днепропетровской области. В указанных регионах объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20230622/gur-1879691124.html
украина
кременчуг
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украина, кременчуг, полтавская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кременчуг, Полтавская область, В мире
В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в нескольких областях Украины прогремел ряд взрывов