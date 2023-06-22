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В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:27 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/vzryvy-1879694859.html
В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ
В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.06.2023
В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ
Украинские СМИ сообщают о взрывах в ряде областей. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T01:27
2023-06-22T01:27
специальная военная операция на украине
украина
кременчуг
полтавская область
в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в ряде областей. Издание "Зеркало недели" сообщает в телеграм-канале о взрывах в Кременчуге Полтавской области, Харькове, Александрии Кировоградской области, в также в Кривом Роге Днепропетровской области. В указанных регионах объявлена воздушная тревога.
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украина
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украина, кременчуг, полтавская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кременчуг, Полтавская область, В мире
В ряде областей Украины прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Зеркало недели": в нескольких областях Украины прогремел ряд взрывов

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в ряде областей.
Издание "Зеркало недели" сообщает в телеграм-канале о взрывах в Кременчуге Полтавской области, Харькове, Александрии Кировоградской области, в также в Кривом Роге Днепропетровской области. В указанных регионах объявлена воздушная тревога.
Киев - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
В ГУР Украины подтвердили факт удара по своей штаб-квартире в Киеве
Вчера, 00:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКременчугПолтавская областьВ мире
 
 
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