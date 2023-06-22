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Казахстан готов возобновить встречи по Сирии в Астане - РИА Новости, 22.06.2023
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15:45 22.06.2023 (обновлено: 16:05 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/vstrechi-1879820231.html
Казахстан готов возобновить встречи по Сирии в Астане
Казахстан готов возобновить встречи по Сирии в Астане - РИА Новости, 22.06.2023
Казахстан готов возобновить встречи по Сирии в Астане
Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления встреч по Сирии в Астане, если участники переговорного процесса выразят такую коллективную просьбу,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:45
2023-06-22T16:05
казахстан
астана
сирия
в мире
лига арабских государств
оон
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АСТАНА, 22 июн - РИА Новости. Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления встреч по Сирии в Астане, если участники переговорного процесса выразят такую коллективную просьбу, говорится в сообщении МИД республики.Ранее МИД Казахстана предложил сделать прошедшую 20-21 июня двадцатую "астанинскую" встречу последней, которая проводилась бы в Астане."В случае если со стороны участников международных встреч по Сирии в Астанинском формате будет выражена коллективная просьба продолжить переговоры в Астане, Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления процесса в качестве жеста доброй воли с учетом хода переговоров на других площадках и ситуации в Сирии в целом", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, опубликованного в его Telegram-канале.В комментарии МИД напомнил, что Астанинский формат был создан как дополнительная площадка для переговоров к Женевскому процессу и предназначался для решения конкретных практических задач по прекращению конфликта."В настоящее время его первоначальные цели – создание зон деэскалации, прекращение кровопролития между конфликтующими сторонами и предотвращение масштабного гуманитарного кризиса достигнуты", - отмечает МИД Казахстана.По оценке казахстанской стороны, "на сегодняшний день политическая ситуация в регионе Ближнего Востока кардинально меняется" - отмечается стремление к восстановлению отношений арабских государств с Дамаском, возобновлено членство Сирии в Лиге арабских государств."Братская нам Турецкая Республика намерена нормализовать отношения с дружественной Сирией. В этой связи постепенный выход Сирии из изоляции в регионе с твердой уверенностью можно расценивать как успешный результат усилий так называемого Астанинского процесса по Сирии", - подчеркнул МИД Казахстана.В "астанинский" формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.
https://ria.ru/20230526/kazakhstan-1874243867.html
https://ria.ru/20230621/siriya-1879547646.html
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казахстан, астана, сирия, в мире, лига арабских государств, оон
Казахстан, Астана, Сирия, В мире, Лига арабских государств, ООН
Казахстан готов возобновить встречи по Сирии в Астане

Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления встреч по Сирии в Астане

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМонумент Байтерек в Астане
Монумент Байтерек в Астане - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Монумент Байтерек в Астане. Архивное фото
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АСТАНА, 22 июн - РИА Новости. Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления встреч по Сирии в Астане, если участники переговорного процесса выразят такую коллективную просьбу, говорится в сообщении МИД республики.
Ранее МИД Казахстана предложил сделать прошедшую 20-21 июня двадцатую "астанинскую" встречу последней, которая проводилась бы в Астане.
Астана - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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"В случае если со стороны участников международных встреч по Сирии в Астанинском формате будет выражена коллективная просьба продолжить переговоры в Астане, Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления процесса в качестве жеста доброй воли с учетом хода переговоров на других площадках и ситуации в Сирии в целом", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, опубликованного в его Telegram-канале.
В комментарии МИД напомнил, что Астанинский формат был создан как дополнительная площадка для переговоров к Женевскому процессу и предназначался для решения конкретных практических задач по прекращению конфликта.
"В настоящее время его первоначальные цели – создание зон деэскалации, прекращение кровопролития между конфликтующими сторонами и предотвращение масштабного гуманитарного кризиса достигнуты", - отмечает МИД Казахстана.
По оценке казахстанской стороны, "на сегодняшний день политическая ситуация в регионе Ближнего Востока кардинально меняется" - отмечается стремление к восстановлению отношений арабских государств с Дамаском, возобновлено членство Сирии в Лиге арабских государств.
"Братская нам Турецкая Республика намерена нормализовать отношения с дружественной Сирией. В этой связи постепенный выход Сирии из изоляции в регионе с твердой уверенностью можно расценивать как успешный результат усилий так называемого Астанинского процесса по Сирии", - подчеркнул МИД Казахстана.
В "астанинский" формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.
Здание Министерства иностранных дел Казахстана в Астане - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
В МИД Казахстана объяснили причину переноса встреч по Сирии из Астаны
21 июня, 13:42
 
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