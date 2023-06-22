https://ria.ru/20230622/vstrechi-1879820231.html
Казахстан готов возобновить встречи по Сирии в Астане
Казахстан готов возобновить встречи по Сирии в Астане - РИА Новости, 22.06.2023
Казахстан готов возобновить встречи по Сирии в Астане
Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления встреч по Сирии в Астане, если участники переговорного процесса выразят такую коллективную просьбу,... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:45
2023-06-22T15:45
2023-06-22T16:05
казахстан
астана
сирия
в мире
лига арабских государств
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868998690_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_8cc73de61d8a5d364d1dd4e42c5eb5fa.jpg
АСТАНА, 22 июн - РИА Новости. Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления встреч по Сирии в Астане, если участники переговорного процесса выразят такую коллективную просьбу, говорится в сообщении МИД республики.Ранее МИД Казахстана предложил сделать прошедшую 20-21 июня двадцатую "астанинскую" встречу последней, которая проводилась бы в Астане."В случае если со стороны участников международных встреч по Сирии в Астанинском формате будет выражена коллективная просьба продолжить переговоры в Астане, Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления процесса в качестве жеста доброй воли с учетом хода переговоров на других площадках и ситуации в Сирии в целом", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, опубликованного в его Telegram-канале.В комментарии МИД напомнил, что Астанинский формат был создан как дополнительная площадка для переговоров к Женевскому процессу и предназначался для решения конкретных практических задач по прекращению конфликта."В настоящее время его первоначальные цели – создание зон деэскалации, прекращение кровопролития между конфликтующими сторонами и предотвращение масштабного гуманитарного кризиса достигнуты", - отмечает МИД Казахстана.По оценке казахстанской стороны, "на сегодняшний день политическая ситуация в регионе Ближнего Востока кардинально меняется" - отмечается стремление к восстановлению отношений арабских государств с Дамаском, возобновлено членство Сирии в Лиге арабских государств."Братская нам Турецкая Республика намерена нормализовать отношения с дружественной Сирией. В этой связи постепенный выход Сирии из изоляции в регионе с твердой уверенностью можно расценивать как успешный результат усилий так называемого Астанинского процесса по Сирии", - подчеркнул МИД Казахстана.В "астанинский" формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.
https://ria.ru/20230526/kazakhstan-1874243867.html
https://ria.ru/20230621/siriya-1879547646.html
казахстан
астана
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868998690_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_30788f881914c4ace6ddd5cca6266bea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, астана, сирия, в мире, лига арабских государств, оон
Казахстан, Астана, Сирия, В мире, Лига арабских государств, ООН
Казахстан готов возобновить встречи по Сирии в Астане
Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления встреч по Сирии в Астане
АСТАНА, 22 июн - РИА Новости.
Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления встреч по Сирии в Астане, если участники переговорного процесса выразят такую коллективную просьбу, говорится в сообщении
МИД республики.
Ранее МИД Казахстана предложил сделать прошедшую 20-21 июня двадцатую "астанинскую" встречу последней, которая проводилась бы в Астане.
Казахстан исключил возможность вступления в какие-либо союзные государства
"В случае если со стороны участников международных встреч по Сирии в Астанинском формате будет выражена коллективная просьба продолжить переговоры в Астане, Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления процесса в качестве жеста доброй воли с учетом хода переговоров на других площадках и ситуации в Сирии в целом", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, опубликованного в его Telegram-канале.
В комментарии МИД напомнил, что Астанинский формат был создан как дополнительная площадка для переговоров к Женевскому процессу и предназначался для решения конкретных практических задач по прекращению конфликта.
"В настоящее время его первоначальные цели – создание зон деэскалации, прекращение кровопролития между конфликтующими сторонами и предотвращение масштабного гуманитарного кризиса достигнуты", - отмечает МИД Казахстана.
По оценке казахстанской стороны, "на сегодняшний день политическая ситуация в регионе Ближнего Востока кардинально меняется" - отмечается стремление к восстановлению отношений арабских государств с Дамаском, возобновлено членство Сирии в Лиге арабских государств.
"Братская нам Турецкая Республика намерена нормализовать отношения с дружественной Сирией. В этой связи постепенный выход Сирии из изоляции в регионе с твердой уверенностью можно расценивать как успешный результат усилий так называемого Астанинского процесса по Сирии", - подчеркнул МИД Казахстана.
В "астанинский" формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.
В МИД Казахстана объяснили причину переноса встреч по Сирии из Астаны