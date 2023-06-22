https://ria.ru/20230622/vstrechi-1879820231.html

Казахстан готов возобновить встречи по Сирии в Астане

Казахстан готов возобновить встречи по Сирии в Астане - РИА Новости, 22.06.2023

Казахстан готов возобновить встречи по Сирии в Астане

Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления встреч по Сирии в Астане, если участники переговорного процесса выразят такую коллективную просьбу,... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T15:45

2023-06-22T15:45

2023-06-22T16:05

казахстан

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сирия

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АСТАНА, 22 июн - РИА Новости. Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления встреч по Сирии в Астане, если участники переговорного процесса выразят такую коллективную просьбу, говорится в сообщении МИД республики.Ранее МИД Казахстана предложил сделать прошедшую 20-21 июня двадцатую "астанинскую" встречу последней, которая проводилась бы в Астане."В случае если со стороны участников международных встреч по Сирии в Астанинском формате будет выражена коллективная просьба продолжить переговоры в Астане, Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления процесса в качестве жеста доброй воли с учетом хода переговоров на других площадках и ситуации в Сирии в целом", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, опубликованного в его Telegram-канале.В комментарии МИД напомнил, что Астанинский формат был создан как дополнительная площадка для переговоров к Женевскому процессу и предназначался для решения конкретных практических задач по прекращению конфликта."В настоящее время его первоначальные цели – создание зон деэскалации, прекращение кровопролития между конфликтующими сторонами и предотвращение масштабного гуманитарного кризиса достигнуты", - отмечает МИД Казахстана.По оценке казахстанской стороны, "на сегодняшний день политическая ситуация в регионе Ближнего Востока кардинально меняется" - отмечается стремление к восстановлению отношений арабских государств с Дамаском, возобновлено членство Сирии в Лиге арабских государств."Братская нам Турецкая Республика намерена нормализовать отношения с дружественной Сирией. В этой связи постепенный выход Сирии из изоляции в регионе с твердой уверенностью можно расценивать как успешный результат усилий так называемого Астанинского процесса по Сирии", - подчеркнул МИД Казахстана.В "астанинский" формат входят Россия, Иран, Турция как страны-гаранты процесса по урегулированию сирийского кризиса, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели - Иордания, Ливан и Ирак.

https://ria.ru/20230526/kazakhstan-1874243867.html

https://ria.ru/20230621/siriya-1879547646.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

казахстан, астана, сирия, в мире, лига арабских государств, оон