Рейтинг@Mail.ru
Байден заявил, что рассчитывает на встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:07 22.06.2023 (обновлено: 21:25 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/vstrecha-1879882177.html
Байден заявил, что рассчитывает на встречу с Си Цзиньпином
Байден заявил, что рассчитывает на встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 22.06.2023
Байден заявил, что рассчитывает на встречу с Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден не считает, что его высказывания о председателе КНР Си Цзиньпине повлияют на двусторонние отношения и рассчитает на встречу с... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T21:07
2023-06-22T21:25
си цзиньпин
джо байден
в мире
китай
сша
индия
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831420502_508:378:2290:1381_1920x0_80_0_0_a8f9c0791d672aeea4bbf7518d962899.jpg
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден не считает, что его высказывания о председателе КНР Си Цзиньпине повлияют на двусторонние отношения и рассчитает на встречу с председателем КНР в скором времени."Нет", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Индии, отвечая на вопрос о том, не подорвет ли его недавнее высказывание о председателе КНР прогресс, достигнутый недавно в отношениях двух стран.Ранее на этой неделе Байден фактически назвал председателя КНР "диктатором", когда, комментируя инцидент со сбитым китайским аэростатом допустил, что его китайский коллега не был в должной мере осведомлен об инциденте со сбитым США воздушным шаром и сильно расстроился из-за этого, потому что такое - "большой конфуз для диктаторов". Комментарий Байдена последовал вскоре после возвращения из КНР госсекретаря США Энтони Блинкена.По словам Байдена, Блинкен совершил "прекрасный визит" в Пекин. "Я рассчитываю встретиться с председателем Си в будущем, в скором времени и не думаю, что это (высказывание - ред.) имеет какие-то реальные последствия", - сказал президент США.Ранее в четверг посольство КНР в Вашингтоне предупредило об полной ответственности США за последствия высказываний Байдена, которые назвало политической провокацией.
https://ria.ru/20230620/politika-1879183196.html
китай
сша
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831420502_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11465314d2e18f044abe861af91d8301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
си цзиньпин, джо байден, в мире, китай, сша, индия, энтони блинкен
Си Цзиньпин, Джо Байден, В мире, Китай, США, Индия, Энтони Блинкен
Байден заявил, что рассчитывает на встречу с Си Цзиньпином

Байден после уничижительных слов о Си Цзиньпине заявил, что рассчитывает на встречу

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден не считает, что его высказывания о председателе КНР Си Цзиньпине повлияют на двусторонние отношения и рассчитает на встречу с председателем КНР в скором времени.
"Нет", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Индии, отвечая на вопрос о том, не подорвет ли его недавнее высказывание о председателе КНР прогресс, достигнутый недавно в отношениях двух стран.
Ранее на этой неделе Байден фактически назвал председателя КНР "диктатором", когда, комментируя инцидент со сбитым китайским аэростатом допустил, что его китайский коллега не был в должной мере осведомлен об инциденте со сбитым США воздушным шаром и сильно расстроился из-за этого, потому что такое - "большой конфуз для диктаторов". Комментарий Байдена последовал вскоре после возвращения из КНР госсекретаря США Энтони Блинкена.
По словам Байдена, Блинкен совершил "прекрасный визит" в Пекин. "Я рассчитываю встретиться с председателем Си в будущем, в скором времени и не думаю, что это (высказывание - ред.) имеет какие-то реальные последствия", - сказал президент США.
Ранее в четверг посольство КНР в Вашингтоне предупредило об полной ответственности США за последствия высказываний Байдена, которые назвало политической провокацией.
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Удар в спину. США нашли новый подход к Китаю
20 июня, 08:00
 
Си ЦзиньпинДжо БайденВ миреКитайСШАИндияЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала