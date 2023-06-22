Байден заявил, что рассчитывает на встречу с Си Цзиньпином
Байден после уничижительных слов о Си Цзиньпине заявил, что рассчитывает на встречу
© AP Photo / Alex BrandonПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден не считает, что его высказывания о председателе КНР Си Цзиньпине повлияют на двусторонние отношения и рассчитает на встречу с председателем КНР в скором времени.
"Нет", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Индии, отвечая на вопрос о том, не подорвет ли его недавнее высказывание о председателе КНР прогресс, достигнутый недавно в отношениях двух стран.
Ранее на этой неделе Байден фактически назвал председателя КНР "диктатором", когда, комментируя инцидент со сбитым китайским аэростатом допустил, что его китайский коллега не был в должной мере осведомлен об инциденте со сбитым США воздушным шаром и сильно расстроился из-за этого, потому что такое - "большой конфуз для диктаторов". Комментарий Байдена последовал вскоре после возвращения из КНР госсекретаря США Энтони Блинкена.
По словам Байдена, Блинкен совершил "прекрасный визит" в Пекин. "Я рассчитываю встретиться с председателем Си в будущем, в скором времени и не думаю, что это (высказывание - ред.) имеет какие-то реальные последствия", - сказал президент США.
Ранее в четверг посольство КНР в Вашингтоне предупредило об полной ответственности США за последствия высказываний Байдена, которые назвало политической провокацией.