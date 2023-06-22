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"Огненные картины войны". День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2023
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10:39 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/vov-1879729634.html
"Огненные картины войны". День памяти и скорби
"Огненные картины войны". День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2023
"Огненные картины войны". День памяти и скорби
В России 22 июня отмечают День памяти и скорби. Кадры с мемориальных акций — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T10:39
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фото
общество
россия
волгоград
москва
великая отечественная война (1941-1945)
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В России 22 июня отмечают День памяти и скорби. Кадры с мемориальных акций — в фотоленте Ria.ru.
россия
волгоград
москва
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фото, фото, общество, россия, волгоград, москва, великая отечественная война (1941-1945)
Фото, Общество, Россия, Волгоград, Москва, Великая Отечественная война (1941-1945)

"Огненные картины войны". День памяти и скорби

Читать ria.ru в
В России 22 июня отмечают День памяти и скорби. Кадры с мемориальных акций — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Мероприятия в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, ежегодно проходят в России и еще более чем в 80 странах мира.

Участники акции Вахта памяти. Вечный огонь, приуроченной ко Дню памяти и скорби, в Александровском саду в Москве

Мероприятия в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, ежегодно проходят в России и еще более чем в 80 странах мира.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 12
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

Свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война".

Участники патриотической акции Завтра была война, приуроченной ко Дню памяти и скорби, на Мамаевом кургане в Волгограде

Свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война".

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

Она проводится с 2012 года.

Участники патриотической акции Завтра была война, приуроченной ко Дню памяти и скорби, на Мамаевом кургане в Волгограде

Она проводится с 2012 года.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Акция "Линия памяти" прошла в Москве на Крымской набережной.

Ветеран Великой отечественной войны зажигает свечу во время акции Линия памяти, приуроченной ко Дню памяти и скорби, на Крымской набережной в Москве

Акция "Линия памяти" прошла в Москве на Крымской набережной.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Волонтеры и участники зажгли 1418 свечей. Каждая символизирует один из дней Великой Отечественной войны.

Акция Линия памяти, приуроченная ко Дню памяти и скорби, на Крымской набережной в Москве

Волонтеры и участники зажгли 1418 свечей. Каждая символизирует один из дней Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Марина Мамонтова | Перейти в медиабанк

Памятные мероприятия состоялись и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Участница акции Свеча памяти, приуроченной ко Дню памяти и скорби, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Памятные мероприятия состоялись и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Марина Мамонтова
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© РИА Новости / Марина Мамонтова | Перейти в медиабанк

Во многих городах в День памяти и скорби открываются тематические выставки и экспозиции, проходят концерты.

Участники акции Свеча памяти, приуроченной ко Дню памяти и скорби, зажигают свечи на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Во многих городах в День памяти и скорби открываются тематические выставки и экспозиции, проходят концерты.

© РИА Новости / Марина Мамонтова
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© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

На Саур-Могиле в ДНР прошла акция "Огненные картины войны".

Участница международной акции Огненные картины войны, приуроченной ко Дню памяти и скорби, зажигает свечи на территории Мемориального комплекса Саур-Могила

На Саур-Могиле в ДНР прошла акция "Огненные картины войны".

© РИА Новости / Сергей Аверин
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8 из 12
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года ежегодно проводится "Свеча памяти".

Участники акции Свеча памяти, приуроченной ко Дню памяти и скорби, на площади возле стадиона Екатеринбург Арена в Екатеринбурге

Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года ежегодно проводится "Свеча памяти".

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

По всей России в ночной тишине зажигаются свечи в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны.

Свечи, зажженные в рамках акции Свеча памяти, приуроченной ко Дню памяти и скорби, у танка-памятника освободителям Крыма в Симферополе

По всей России в ночной тишине зажигаются свечи в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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10 из 12
© РИА Новости / Марина Мамонтова | Перейти в медиабанк

Общие людские потери СССР составили 26,6 миллиона человек.

Участники концерта, приуроченного ко Дню памяти и скорби, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Общие людские потери СССР составили 26,6 миллиона человек.

© РИА Новости / Марина Мамонтова
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

С 2020 года в России стала проводиться ежегодная общероссийская минута молчания. Она объявляется одновременно во всех регионах в 12:15 по московскому времени.

Мужчина принимает участие в акция Линия памяти, приуроченной ко Дню памяти и скорби, на Крымской набережной в Москве

С 2020 года в России стала проводиться ежегодная общероссийская минута молчания. Она объявляется одновременно во всех регионах в 12:15 по московскому времени.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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ФотоОбществоРоссияВолгоградМоскваВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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