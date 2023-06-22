"Огненные картины войны". День памяти и скорби

Мероприятия в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, ежегодно проходят в России и еще более чем в 80 странах мира.
Мероприятия в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, ежегодно проходят в России и еще более чем в 80 странах мира.
Свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война".
Свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции "Завтра была война".
Она проводится с 2012 года.
Акция "Линия памяти" прошла в Москве на Крымской набережной.
Акция "Линия памяти" прошла в Москве на Крымской набережной.
Волонтеры и участники зажгли 1418 свечей. Каждая символизирует один из дней Великой Отечественной войны.
Волонтеры и участники зажгли 1418 свечей. Каждая символизирует один из дней Великой Отечественной войны.
Памятные мероприятия состоялись и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
Памятные мероприятия состоялись и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
Во многих городах в День памяти и скорби открываются тематические выставки и экспозиции, проходят концерты.
Во многих городах в День памяти и скорби открываются тематические выставки и экспозиции, проходят концерты.
На Саур-Могиле в ДНР прошла акция "Огненные картины войны".
На Саур-Могиле в ДНР прошла акция "Огненные картины войны".
Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года ежегодно проводится "Свеча памяти".
Накануне Дня памяти и скорби с 2009 года ежегодно проводится "Свеча памяти".
По всей России в ночной тишине зажигаются свечи в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны.
По всей России в ночной тишине зажигаются свечи в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны.
Общие людские потери СССР составили 26,6 миллиона человек.
Общие людские потери СССР составили 26,6 миллиона человек.
С 2020 года в России стала проводиться ежегодная общероссийская минута молчания. Она объявляется одновременно во всех регионах в 12:15 по московскому времени.
С 2020 года в России стала проводиться ежегодная общероссийская минута молчания. Она объявляется одновременно во всех регионах в 12:15 по московскому времени.