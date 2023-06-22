https://ria.ru/20230622/ukraina-1879822812.html

В Австрии жестко ответили главе ЕК, пригрозившей Кремлю

В Австрии жестко ответили главе ЕК, пригрозившей Кремлю - РИА Новости, 22.06.2023

В Австрии жестко ответили главе ЕК, пригрозившей Кремлю

Читатели Exxpress, комментируя планы ЕС взыскать с России средства для восстановления Украины, призвали европейских чиновников заботиться о собственных... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T15:58

2023-06-22T15:58

2023-06-22T16:26

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украина

россия

австрия

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 22 июня — РИА Новости. Читатели Exxpress, комментируя планы ЕС взыскать с России средства для восстановления Украины, призвали европейских чиновников заботиться о собственных гражданах."Если члены ЕС позволяют себя так грабить, а граждане соглашаются с этим, то они скоро сами будут голодать, а деревни и города вскоре станут похожи на украинские из-за отсутствия денег у муниципалитетов", — написал один из комментаторов."Хотел бы я посмотреть на судебного пристава, взыскивающего деньги с Путина! Помните: у России есть ядерное оружие. Украина может винить только себя!" — отметил второй."Заплатят ли американцы за восстановление Вьетнама, Ирака, Сирии, Афганистана, Ливии, бывших югославских стран?.." — поинтересовался третий."Почему Россия должна платить? Если бы Украина немедленно сдалась, не было бы ущерба. Пусть за это платят американцы!" — призвал еще один пользователь."Украина все равно скоро будет частью России. Тогда по логике вещей платят россияне. Все остальное иллюзорно", — резюмировали читатели.В четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит юридическую базу для использования активов российского государства и крупных предпринимателей для восстановления Украины. При этом, как выяснило агентство Bloomberg, рабочая группа Евросоюза сообщила об отсутствии законного основания, позволяющего сделать это.

https://ria.ru/20230618/ukraina-1879011764.html

https://ria.ru/20230517/ukraina-1872260492.html

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в мире, украина, россия, австрия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия