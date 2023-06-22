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В Австрии жестко ответили главе ЕК, пригрозившей Кремлю - РИА Новости, 22.06.2023
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15:58 22.06.2023 (обновлено: 16:26 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/ukraina-1879822812.html
В Австрии жестко ответили главе ЕК, пригрозившей Кремлю
В Австрии жестко ответили главе ЕК, пригрозившей Кремлю - РИА Новости, 22.06.2023
В Австрии жестко ответили главе ЕК, пригрозившей Кремлю
Читатели Exxpress, комментируя планы ЕС взыскать с России средства для восстановления Украины, призвали европейских чиновников заботиться о собственных... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:58
2023-06-22T16:26
в мире
украина
россия
австрия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 22 июня — РИА Новости. Читатели Exxpress, комментируя планы ЕС взыскать с России средства для восстановления Украины, призвали европейских чиновников заботиться о собственных гражданах."Если члены ЕС позволяют себя так грабить, а граждане соглашаются с этим, то они скоро сами будут голодать, а деревни и города вскоре станут похожи на украинские из-за отсутствия денег у муниципалитетов", — написал один из комментаторов."Хотел бы я посмотреть на судебного пристава, взыскивающего деньги с Путина! Помните: у России есть ядерное оружие. Украина может винить только себя!" — отметил второй."Заплатят ли американцы за восстановление Вьетнама, Ирака, Сирии, Афганистана, Ливии, бывших югославских стран?.." — поинтересовался третий."Почему Россия должна платить? Если бы Украина немедленно сдалась, не было бы ущерба. Пусть за это платят американцы!" — призвал еще один пользователь."Украина все равно скоро будет частью России. Тогда по логике вещей платят россияне. Все остальное иллюзорно", — резюмировали читатели.В четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит юридическую базу для использования активов российского государства и крупных предпринимателей для восстановления Украины. При этом, как выяснило агентство Bloomberg, рабочая группа Евросоюза сообщила об отсутствии законного основания, позволяющего сделать это.
https://ria.ru/20230618/ukraina-1879011764.html
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в мире, украина, россия, австрия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Австрия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
В Австрии жестко ответили главе ЕК, пригрозившей Кремлю

Читатели Exxpress испугались ответа Кремля на планы ЕС конфисковать российские активы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июня — РИА Новости. Читатели Exxpress, комментируя планы ЕС взыскать с России средства для восстановления Украины, призвали европейских чиновников заботиться о собственных гражданах.
"Если члены ЕС позволяют себя так грабить, а граждане соглашаются с этим, то они скоро сами будут голодать, а деревни и города вскоре станут похожи на украинские из-за отсутствия денег у муниципалитетов", — написал один из комментаторов.
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"Хотел бы я посмотреть на судебного пристава, взыскивающего деньги с Путина! Помните: у России есть ядерное оружие. Украина может винить только себя!" — отметил второй.
"Заплатят ли американцы за восстановление Вьетнама, Ирака, Сирии, Афганистана, Ливии, бывших югославских стран?.." — поинтересовался третий.
«
"Почему Россия должна платить? Если бы Украина немедленно сдалась, не было бы ущерба. Пусть за это платят американцы!" — призвал еще один пользователь.
"Украина все равно скоро будет частью России. Тогда по логике вещей платят россияне. Все остальное иллюзорно", — резюмировали читатели.
В четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит юридическую базу для использования активов российского государства и крупных предпринимателей для восстановления Украины. При этом, как выяснило агентство Bloomberg, рабочая группа Евросоюза сообщила об отсутствии законного основания, позволяющего сделать это.
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