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Рябков назвал учения НАТО Air Defender тревожным шагом - РИА Новости, 22.06.2023
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15:23 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/ucheniya-1879815099.html
Рябков назвал учения НАТО Air Defender тревожным шагом
Рябков назвал учения НАТО Air Defender тревожным шагом - РИА Новости, 22.06.2023
Рябков назвал учения НАТО Air Defender тревожным шагом
Учения НАТО Air Defender - тревожный шаг, однако Москва готова сделать все необходимое, чтобы обеспечить свою безопасность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:23
2023-06-22T15:23
россия
германия
москва
сергей рябков
нато
в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Учения НАТО Air Defender - тревожный шаг, однако Москва готова сделать все необходимое, чтобы обеспечить свою безопасность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RT. "Это тревожный шаг... Мы никоим образом не шокированы этими мерами, не относимся к ним эмоционально. Наши военные эксперты делают свою работу, и при любых обстоятельствах, что бы ни произошло, будь это провокационные полеты американской стратегической авиации вблизи Санкт-Петербурга, или учения, мы готовы сделать все необходимое, чтобы гарантировать нашу безопасность. Но Россия никогда не будет стороной, которая обостряет ситуацию", - сказал он. Дипломат также добавил, что Россия отвечает и реагирует на новые, возникающие угрозы с полным пониманием своей ответственности за безопасность и "понимая, что сейчас, наверное, период худшего кризиса в отношениях с так называемым коллективным западом с момента создания НАТО". Учения Air Defender 23 проходят в Германии с 12 по 23 июня. Сообщалось, что в них примут участие десять тысяч военных и 250 самолетов из 25 стран. Командующий ВВС Германии Инго Герхартц сообщил, что на учениях не запланированы полеты вблизи Калининградской области, а сами маневры не являются провокацией против России.
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россия, германия, москва, сергей рябков, нато, в мире
Россия, Германия, Москва, Сергей Рябков, НАТО, В мире
Рябков назвал учения НАТО Air Defender тревожным шагом

Рябков: Россия готова сделать все необходимое для своей безопасности на фоне учений НАТО

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Учения НАТО Air Defender - тревожный шаг, однако Москва готова сделать все необходимое, чтобы обеспечить свою безопасность, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RT.
«
"Это тревожный шаг... Мы никоим образом не шокированы этими мерами, не относимся к ним эмоционально. Наши военные эксперты делают свою работу, и при любых обстоятельствах, что бы ни произошло, будь это провокационные полеты американской стратегической авиации вблизи Санкт-Петербурга, или учения, мы готовы сделать все необходимое, чтобы гарантировать нашу безопасность. Но Россия никогда не будет стороной, которая обостряет ситуацию", - сказал он.
Дипломат также добавил, что Россия отвечает и реагирует на новые, возникающие угрозы с полным пониманием своей ответственности за безопасность и "понимая, что сейчас, наверное, период худшего кризиса в отношениях с так называемым коллективным западом с момента создания НАТО".
Учения Air Defender 23 проходят в Германии с 12 по 23 июня. Сообщалось, что в них примут участие десять тысяч военных и 250 самолетов из 25 стран. Командующий ВВС Германии Инго Герхартц сообщил, что на учениях не запланированы полеты вблизи Калининградской области, а сами маневры не являются провокацией против России.
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