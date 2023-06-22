https://ria.ru/20230622/tszinpin-1879699839.html

СМИ: слова Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох американских чиновников

СМИ: слова Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох американских чиновников - РИА Новости, 22.06.2023

СМИ: слова Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох американских чиновников

Высокопоставленные представители американских властей оказались застигнуты врасплох высказываниями президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T04:00

2023-06-22T04:00

2023-06-22T07:24

в мире

китай

сша

джо байден

си цзиньпин

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Высокопоставленные представители американских властей оказались застигнуты врасплох высказываниями президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина и в частном порядке стремились разъяснить, что его слова не отражают официальной политики Вашингтона, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники."Высокопоставленные представители органов власти США заявили в среду, что они были застигнуты врасплох, когда президент Джо Байден описал председателя Китая Си Цзиньпина как "диктатора" всего 24 часа спустя после посещения государственным секретарем Энтони Блинкеном Пекина", - говорится в публикации.По данным издания, после слов главы Белого дома американские чиновники в частном порядке стремились разъяснить, что слова Байдена "не отражают нового тезиса или смены официальной политики администрации"."Конфуз для диктаторов"Накануне Байден, выступая перед своими сторонниками в Калифорнии, заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин не владел всей информацией об инциденте с воздушным шаром и из-за этого "очень расстроился" - ведь это "большой конфуз для диктаторов"."Си Цзиньпин очень расстроился..., когда я сбил этот воздушный шар с двумя вагонами шпионского оборудования, из-за того, что он не знал, что он (шар) там находился. Нет, я серьезно. Это большой конфуз для диктаторов, когда они не знают, что произошло", - сказал он.Различия с КНРВ госдепартаменте США, комментируя высказывание Байдена, заявили, что между Вашингтоном и Пекином сохраняются различия и разногласия."Не должно быть сюрпризом, что у нас есть различия и разногласия с КНР, и президент верит, что дипломатия, включая недавнюю поездку госсекретаря, является ответственным способом управлять напряженностью, прояснять недопонимания и избегать просчетов", - сообщил заместитель официального представителя госдепа Ведант Патель на брифинге, комментируя слова Байдена.Он добавил, что взаимодействие США с Китаем не означает, что Штаты будут игнорировать имеющиеся различия с КНР."Решительный протест"Высказывания американской стороны крайне безответственны, серьезно нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова президента США."Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией", - сказала Мао Нин."Китай выражает острое недовольство и решительный протест", - добавила дипломат."Противоречивое заявление"Соединенные Штаты Америки ведут противоречивую, непредсказуемую политику, их менторский тон стал неприемлемым для огромного количества государств, но это их дело, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Байдена."Мы с вами видели буквально днями ранее информацию о контактах госсекретаря США в Пекине, таких разных примирительных заявлений и здесь такая непонятная компенсация вот этих действий со стороны главы государства. Впрочем, это их дело. У нас есть свои плохие отношения с Соединенными Штатами Америки и свои очень хорошие отношения с Китайской Народной Республикой", - добавил Песков.

https://ria.ru/20230622/detal-1879693031.html

https://ria.ru/20230621/bayden-1879674371.html

https://ria.ru/20230621/bayden-1879517443.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, китай, сша, джо байден, си цзиньпин, дмитрий песков