https://ria.ru/20230622/stela-1879737885.html

Путин поприветствовал участников открытия памятной стелы в Екатеринбурге

Путин поприветствовал участников открытия памятной стелы в Екатеринбурге - РИА Новости, 22.06.2023

Путин поприветствовал участников открытия памятной стелы в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников открытия стелы "Город трудовой доблести" в Екатеринбурге, отметив, что это торжественное мероприятие... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T10:05

2023-06-22T10:05

2023-06-22T10:05

россия

екатеринбург

свердловская область

владимир путин

общество

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников открытия стелы "Город трудовой доблести" в Екатеринбурге, отметив, что это торжественное мероприятие послужит сбережению исторической памяти, воспитанию молодёжи в духе патриотизма и гордости за трудовые свершения предков, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас на торжественном открытии стелы "Город трудовой доблести". Уверен, что нынешнее торжественное событие займёт достойное место в богатой палитре мероприятий, посвященных 300-летию Екатеринбурга, которое совсем скоро будет отмечать Свердловская область и вся Россия, послужит сбережению нашей исторической памяти, воспитанию молодежи в духе патриотизма, гордости за трудовые свершения предков", - говорится в тексте телеграммы. Глава государства отметил, что в памяти народа навсегда останется подвиг поколения победителей, которые мужественно сражались на фронте и держали вахту на заводах и фабриках, в шахтах и госпиталях, приближая Победу. Он напомнил, что в знак благодарности труженикам тыла в 2020 году, в Год памяти и славы, было учреждено почётное звание "Город трудовой доблести". Путин также отметил, что Урал всегда был крупным промышленным регионом, опорным краем державы, поэтому символично, что Екатеринбург стал одним из первых удостоенных этой награды городов. Кроме того, после начала Великой Отечественной войны на Урале в кратчайшие сроки заработало большое количество оборонных предприятий, было налажено производство танков и зенитных установок, реактивных миномётов "Катюша" и бронепоездов, других образцов вооружения и военной техники, выпускались жизненно необходимые медикаменты, обмундирование для бойцов и командиров Красной Армии.

https://ria.ru/20230621/aktsiya-1879689614.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, екатеринбург, свердловская область, владимир путин, общество, великая отечественная война (1941-1945)