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Бойцы ЗВО сняли на видео работу украинского заградотряда - РИА Новости, 22.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:07 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/spetsoperatsiya-1879892445.html
Бойцы ЗВО сняли на видео работу украинского заградотряда
Бойцы ЗВО сняли на видео работу украинского заградотряда - РИА Новости, 22.06.2023
Бойцы ЗВО сняли на видео работу украинского заградотряда
Бойцы Западного военного округа ВС РФ зафиксировали работу украинского заградотряда на Купянском участке фронта в Харьковской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T23:07
2023-06-22T23:07
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
ленинград
западный военный округ (зво)
бтр-4
в мире
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 июн - РИА Новости. Бойцы Западного военного округа ВС РФ зафиксировали работу украинского заградотряда на Купянском участке фронта в Харьковской области, рассказал РИА Новости военнослужащий ВС РФ с позывным "Ленинград", ставший свидетелем произошедшего. На кадрах объективного контроля, которые сняли операторы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии ЗВО, заградотряд украинской армии на БТР-4 "Буцефал" уничтожает украинских военнослужащих, решивших отойти с раненым с позиций после неудавшейся атаки. "Сейчас появилась такая тенденция, что за наступающим подразделением противника - за ними становятся заградотряды, которые не дают отойти назад. Если противник без приказа начинает отход, то группа уничтожается своими же. Был инцидент: "Буцефал" расстрелял своих же сослуживцев, около шести человек, из 30-миллиметровой пушки", - рассказал "Ленинград". Он пояснил, что противнику была поставлена задача закрепиться на новых рубежах, отодвинув российскую пехоту. "Но наши ребята не дали подойти к позициям, минометы отодвинули противника, и он решил отойти, но свой же заградотряд на "Буцефале" расстрелял их. Все были в шоке сначала, думали, что стреляет по нам, а в итоге видели то, что он себе же под ноги кладет", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
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харьковская область, вооруженные силы рф, ленинград, западный военный округ (зво), бтр-4, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Ленинград, Западный военный округ (ЗВО), БТР-4, В мире
Бойцы ЗВО сняли на видео работу украинского заградотряда

Бойцы ЗВО сняли на видео работу украинского заградотряда на Купянском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника ВСУ
Уничтоженная военная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 июн - РИА Новости. Бойцы Западного военного округа ВС РФ зафиксировали работу украинского заградотряда на Купянском участке фронта в Харьковской области, рассказал РИА Новости военнослужащий ВС РФ с позывным "Ленинград", ставший свидетелем произошедшего.
На кадрах объективного контроля, которые сняли операторы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии ЗВО, заградотряд украинской армии на БТР-4 "Буцефал" уничтожает украинских военнослужащих, решивших отойти с раненым с позиций после неудавшейся атаки.
"Сейчас появилась такая тенденция, что за наступающим подразделением противника - за ними становятся заградотряды, которые не дают отойти назад. Если противник без приказа начинает отход, то группа уничтожается своими же. Был инцидент: "Буцефал" расстрелял своих же сослуживцев, около шести человек, из 30-миллиметровой пушки", - рассказал "Ленинград".
Он пояснил, что противнику была поставлена задача закрепиться на новых рубежах, отодвинув российскую пехоту.
"Но наши ребята не дали подойти к позициям, минометы отодвинули противника, и он решил отойти, но свой же заградотряд на "Буцефале" расстрелял их. Все были в шоке сначала, думали, что стреляет по нам, а в итоге видели то, что он себе же под ноги кладет", - сказал собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы РФЛенинградЗападный военный округ (ЗВО)БТР-4В мире
 
 
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