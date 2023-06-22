https://ria.ru/20230622/spetsoperatsiya-1879882291.html
Спецоперация, 22 июня: заявление Путина об украинском наступлении
Спецоперация, 22 июня: заявление Путина об украинском наступлении - РИА Новости, 22.06.2023
Спецоперация, 22 июня: заявление Путина об украинском наступлении
Наступательный резерв Украины еще не исчерпан, нужно исходить из реалий, заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T21:28
2023-06-22T21:28
2023-06-22T21:28
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей шойгу
николай патрушев
херсонская область
запорожская область
сергей аксенов (политик)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879605417_0:152:3071:1880_1920x0_80_0_0_0998eb61f069c1d159a858e96edc8390.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Наступательный резерв Украины еще не исчерпан, нужно исходить из реалий, заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на данный момент понятно, что техника от стран Запада, поставленная и планируемая к поставке Киеву, существенно на ход спецоперации не повлияет. Он добавил, что украинские войска после 16 суток активных боевых действий сбавили активность и занимаются перегруппировкой. Министр отметил, что в 2023 году Украине поставят 250 танков, в том числе около 120 Leopard и 31 Abrams. По словам Шойгу, данные по потерям Украины в ходе контрнаступления, которое было начато ВСУ 4 июня, в основном взяты из радиоперехватов переговоров украинских командиров. Секретарь СБ РФ Николай Патрушев подчеркнул, что потери Киева в ходе украинского контрнаступления уже превысили 13 тысяч человек. Он уточнил, что российские военные уничтожили уже 246 украинских танков, в том числе 13 западных, задействованных в ходе попыток наступления Киева. Удар по Чонгарскому мостуГлава Крыма Сергей Аксенов написал в своем телеграм-канале, что в четверг ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту на границе между Крымом и Херсонской областью, пострадавших нет. Позже корреспондент РИА Новости сообщил, что удар по мосту в Чонгаре был нанесен ракетами Storm Shadow, соответствующая маркировка есть на фрагменте, обнаруженном на месте. Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов сказал в эфире телеканала "Россия 24", что разрушение моста незначительные, восстановить его, по-видимому, удастся быстро.
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
https://ria.ru/20230622/raschety-1879521965.html
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879605417_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0103eee9966dc4fc26c4e03ee9d49a7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сергей шойгу, николай патрушев, херсонская область , запорожская область, сергей аксенов (политик), в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Николай Патрушев, Херсонская область , Запорожская область, Сергей Аксенов (политик), В мире
Спецоперация, 22 июня: заявление Путина об украинском наступлении
Президент Путин заявил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан