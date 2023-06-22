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Спецоперация, 22 июня: заявление Путина об украинском наступлении - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:28 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/spetsoperatsiya-1879882291.html
Спецоперация, 22 июня: заявление Путина об украинском наступлении
Спецоперация, 22 июня: заявление Путина об украинском наступлении - РИА Новости, 22.06.2023
Спецоперация, 22 июня: заявление Путина об украинском наступлении
Наступательный резерв Украины еще не исчерпан, нужно исходить из реалий, заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T21:28
2023-06-22T21:28
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей шойгу
николай патрушев
херсонская область
запорожская область
сергей аксенов (политик)
в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Наступательный резерв Украины еще не исчерпан, нужно исходить из реалий, заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на данный момент понятно, что техника от стран Запада, поставленная и планируемая к поставке Киеву, существенно на ход спецоперации не повлияет. Он добавил, что украинские войска после 16 суток активных боевых действий сбавили активность и занимаются перегруппировкой. Министр отметил, что в 2023 году Украине поставят 250 танков, в том числе около 120 Leopard и 31 Abrams. По словам Шойгу, данные по потерям Украины в ходе контрнаступления, которое было начато ВСУ 4 июня, в основном взяты из радиоперехватов переговоров украинских командиров. Секретарь СБ РФ Николай Патрушев подчеркнул, что потери Киева в ходе украинского контрнаступления уже превысили 13 тысяч человек. Он уточнил, что российские военные уничтожили уже 246 украинских танков, в том числе 13 западных, задействованных в ходе попыток наступления Киева. Удар по Чонгарскому мостуГлава Крыма Сергей Аксенов написал в своем телеграм-канале, что в четверг ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту на границе между Крымом и Херсонской областью, пострадавших нет. Позже корреспондент РИА Новости сообщил, что удар по мосту в Чонгаре был нанесен ракетами Storm Shadow, соответствующая маркировка есть на фрагменте, обнаруженном на месте. Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов сказал в эфире телеканала "Россия 24", что разрушение моста незначительные, восстановить его, по-видимому, удастся быстро.
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
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владимир путин, сергей шойгу, николай патрушев, херсонская область , запорожская область, сергей аксенов (политик), в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Николай Патрушев, Херсонская область , Запорожская область, Сергей Аксенов (политик), В мире
Спецоперация, 22 июня: заявление Путина об украинском наступлении

Президент Путин заявил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Наступательный резерв Украины еще не исчерпан, нужно исходить из реалий, заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на данный момент понятно, что техника от стран Запада, поставленная и планируемая к поставке Киеву, существенно на ход спецоперации не повлияет. Он добавил, что украинские войска после 16 суток активных боевых действий сбавили активность и занимаются перегруппировкой. Министр отметил, что в 2023 году Украине поставят 250 танков, в том числе около 120 Leopard и 31 Abrams. По словам Шойгу, данные по потерям Украины в ходе контрнаступления, которое было начато ВСУ 4 июня, в основном взяты из радиоперехватов переговоров украинских командиров.
Секретарь СБ РФ Николай Патрушев подчеркнул, что потери Киева в ходе украинского контрнаступления уже превысили 13 тысяч человек. Он уточнил, что российские военные уничтожили уже 246 украинских танков, в том числе 13 западных, задействованных в ходе попыток наступления Киева.
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Шансов нет: Западу и Киеву не поможет уже ничего
Вчера, 16:38

Удар по Чонгарскому мосту

Глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем телеграм-канале, что в четверг ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту на границе между Крымом и Херсонской областью, пострадавших нет.
Позже корреспондент РИА Новости сообщил, что удар по мосту в Чонгаре был нанесен ракетами Storm Shadow, соответствующая маркировка есть на фрагменте, обнаруженном на месте.
Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов сказал в эфире телеканала "Россия 24", что разрушение моста незначительные, восстановить его, по-видимому, удастся быстро.
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Признали поражение. Запад возобновляет сотрудничество с Россией
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинСергей ШойгуНиколай ПатрушевХерсонская областьЗапорожская областьСергей Аксенов (политик)В мире
 
 
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