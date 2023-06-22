https://ria.ru/20230622/spetsoperatsiya-1879882291.html

Спецоперация, 22 июня: заявление Путина об украинском наступлении

Спецоперация, 22 июня: заявление Путина об украинском наступлении - РИА Новости, 22.06.2023

Спецоперация, 22 июня: заявление Путина об украинском наступлении

Наступательный резерв Украины еще не исчерпан, нужно исходить из реалий, заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T21:28

2023-06-22T21:28

2023-06-22T21:28

специальная военная операция на украине

владимир путин

сергей шойгу

николай патрушев

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запорожская область

сергей аксенов (политик)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Наступательный резерв Украины еще не исчерпан, нужно исходить из реалий, заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на данный момент понятно, что техника от стран Запада, поставленная и планируемая к поставке Киеву, существенно на ход спецоперации не повлияет. Он добавил, что украинские войска после 16 суток активных боевых действий сбавили активность и занимаются перегруппировкой. Министр отметил, что в 2023 году Украине поставят 250 танков, в том числе около 120 Leopard и 31 Abrams. По словам Шойгу, данные по потерям Украины в ходе контрнаступления, которое было начато ВСУ 4 июня, в основном взяты из радиоперехватов переговоров украинских командиров. Секретарь СБ РФ Николай Патрушев подчеркнул, что потери Киева в ходе украинского контрнаступления уже превысили 13 тысяч человек. Он уточнил, что российские военные уничтожили уже 246 украинских танков, в том числе 13 западных, задействованных в ходе попыток наступления Киева. Удар по Чонгарскому мостуГлава Крыма Сергей Аксенов написал в своем телеграм-канале, что в четверг ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту на границе между Крымом и Херсонской областью, пострадавших нет. Позже корреспондент РИА Новости сообщил, что удар по мосту в Чонгаре был нанесен ракетами Storm Shadow, соответствующая маркировка есть на фрагменте, обнаруженном на месте. Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов сказал в эфире телеканала "Россия 24", что разрушение моста незначительные, восстановить его, по-видимому, удастся быстро.

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

https://ria.ru/20230622/raschety-1879521965.html

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владимир путин, сергей шойгу, николай патрушев, херсонская область , запорожская область, сергей аксенов (политик), в мире