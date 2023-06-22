https://ria.ru/20230622/spetsoperatsiya-1879765285.html

Шойгу заявил, что у ВСУ сохраняются силы для наступления

Шойгу заявил, что у ВСУ сохраняются силы для наступления - РИА Новости, 22.06.2023

Шойгу заявил, что у ВСУ сохраняются силы для наступления

У украинских войск сохраняются силы для наступления, несмотря на понесенные потери, заявил в четверг на заседании Совбеза РФ министр обороны России Сергей... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:03

2023-06-22T12:03

2023-06-22T12:28

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

совет безопасности рф

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. У украинских войск сохраняются силы для наступления, несмотря на понесенные потери, заявил в четверг на заседании Совбеза РФ министр обороны России Сергей Шойгу."Естественно, силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника ещё есть, сохраняются, несмотря на большое количество утраты как техники, так и личного состава", - сказал он."То, что касается поставляемой и планируемой к поставке боевой техники… С учетом тех потерь... мы на сегодняшний день понимаем, что то количество, которое будет поставлено в 2023 году и уже поставлено, оно существенным образом на ход боевых действий не повлияет", - добавил Шойгу.

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, в мире, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), совет безопасности рф