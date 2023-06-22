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Шойгу заявил, что у ВСУ сохраняются силы для наступления
Шойгу заявил, что у ВСУ сохраняются силы для наступления - РИА Новости, 22.06.2023
Шойгу заявил, что у ВСУ сохраняются силы для наступления
У украинских войск сохраняются силы для наступления, несмотря на понесенные потери, заявил в четверг на заседании Совбеза РФ министр обороны России Сергей... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:03
2023-06-22T12:03
2023-06-22T12:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
совет безопасности рф
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. У украинских войск сохраняются силы для наступления, несмотря на понесенные потери, заявил в четверг на заседании Совбеза РФ министр обороны России Сергей Шойгу."Естественно, силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника ещё есть, сохраняются, несмотря на большое количество утраты как техники, так и личного состава", - сказал он."То, что касается поставляемой и планируемой к поставке боевой техники… С учетом тех потерь... мы на сегодняшний день понимаем, что то количество, которое будет поставлено в 2023 году и уже поставлено, оно существенным образом на ход боевых действий не повлияет", - добавил Шойгу.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), совет безопасности рф
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Шойгу заявил, что у ВСУ сохраняются силы для наступления
Шойгу: у ВСУ сохраняется потенциал для наступления, несмотря на понесенные потери