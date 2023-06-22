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Шойгу заявил, что у ВСУ сохраняются силы для наступления - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 22.06.2023 (обновлено: 12:28 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/spetsoperatsiya-1879765285.html
Шойгу заявил, что у ВСУ сохраняются силы для наступления
Шойгу заявил, что у ВСУ сохраняются силы для наступления - РИА Новости, 22.06.2023
Шойгу заявил, что у ВСУ сохраняются силы для наступления
У украинских войск сохраняются силы для наступления, несмотря на понесенные потери, заявил в четверг на заседании Совбеза РФ министр обороны России Сергей... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:03
2023-06-22T12:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
совет безопасности рф
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. У украинских войск сохраняются силы для наступления, несмотря на понесенные потери, заявил в четверг на заседании Совбеза РФ министр обороны России Сергей Шойгу."Естественно, силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника ещё есть, сохраняются, несмотря на большое количество утраты как техники, так и личного состава", - сказал он."То, что касается поставляемой и планируемой к поставке боевой техники… С учетом тех потерь... мы на сегодняшний день понимаем, что то количество, которое будет поставлено в 2023 году и уже поставлено, оно существенным образом на ход боевых действий не повлияет", - добавил Шойгу.
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вооруженные силы украины, в мире, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), совет безопасности рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Совет Безопасности РФ
Шойгу заявил, что у ВСУ сохраняются силы для наступления

Шойгу: у ВСУ сохраняется потенциал для наступления, несмотря на понесенные потери

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. У украинских войск сохраняются силы для наступления, несмотря на понесенные потери, заявил в четверг на заседании Совбеза РФ министр обороны России Сергей Шойгу.
«
"Естественно, силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника ещё есть, сохраняются, несмотря на большое количество утраты как техники, так и личного состава", - сказал он.
"То, что касается поставляемой и планируемой к поставке боевой техники… С учетом тех потерь... мы на сегодняшний день понимаем, что то количество, которое будет поставлено в 2023 году и уже поставлено, оно существенным образом на ход боевых действий не повлияет", - добавил Шойгу.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 июня, 17:11
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Совет Безопасности РФ
 
 
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