https://ria.ru/20230622/spetsoperatsiya-1879715872.html

Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении

Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении - РИА Новости, 22.06.2023

Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении

Российские войска продвинулись на купянском направлении на расстояние порядка 1 км и оттеснили противника на севере Луганской Народной Республики, сообщил РИА... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T08:42

2023-06-22T08:42

2023-06-22T08:42

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Российские войска продвинулись на купянском направлении на расстояние порядка 1 км и оттеснили противника на севере Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В результате успешных освободительных действий на Купянском направлении военнослужащим ВС РФ удалось оттеснить противника на севере Луганской Народной Республики и занять более выгодные рубежи и позиции. Продвижение наших войск на одном из участков составило порядка одного километра", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Ранее в среду в Минобороны РФ сообщили, что на купянском направлении Киев потерял за сутки более 40 военных, 1 бронемашину и 2 пикапа, 1 украинец сдался в плен.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф