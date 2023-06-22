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Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении - РИА Новости, 22.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:42 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/spetsoperatsiya-1879715872.html
Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении
Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении - РИА Новости, 22.06.2023
Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении
Российские войска продвинулись на купянском направлении на расстояние порядка 1 км и оттеснили противника на севере Луганской Народной Республики, сообщил РИА... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T08:42
2023-06-22T08:42
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Российские войска продвинулись на купянском направлении на расстояние порядка 1 км и оттеснили противника на севере Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В результате успешных освободительных действий на Купянском направлении военнослужащим ВС РФ удалось оттеснить противника на севере Луганской Народной Республики и занять более выгодные рубежи и позиции. Продвижение наших войск на одном из участков составило порядка одного километра", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Ранее в среду в Минобороны РФ сообщили, что на купянском направлении Киев потерял за сутки более 40 военных, 1 бронемашину и 2 пикапа, 1 украинец сдался в плен.
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безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении

Марочко: ВС России продвинулись на Купянском направлении на расстояние около километра

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Российские войска продвинулись на купянском направлении на расстояние порядка 1 км и оттеснили противника на севере Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В результате успешных освободительных действий на Купянском направлении военнослужащим ВС РФ удалось оттеснить противника на севере Луганской Народной Республики и занять более выгодные рубежи и позиции. Продвижение наших войск на одном из участков составило порядка одного километра", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Ранее в среду в Минобороны РФ сообщили, что на купянском направлении Киев потерял за сутки более 40 военных, 1 бронемашину и 2 пикапа, 1 украинец сдался в плен.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 июня, 17:11
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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