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Белый дом прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине

Белый дом прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине - РИА Новости, 22.06.2023

Белый дом прокомментировал слова Байдена о Си Цзиньпине

Президент США Джо Байден продолжит высказываться "прямо" и "откровенно", заявил представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя слова президента США о... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T19:51

2023-06-22T19:51

2023-06-22T19:51

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден продолжит высказываться "прямо" и "откровенно", заявил представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя слова президента США о диктатуре в адрес китайского руководства. "Президент всегда откровенен и прямолинеен, когда он говорит об озабоченностях, касается ли это прав человека или лидерства в мире и он продолжит действовать так", - сказал Кирби в эфире телеканала CNN в четверг, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли придерживается Байден своего заявления, сделанного в отношении руководителя Китая. Ранее на этой неделе вскоре после возвращения из Пекина госсекретаря США Энтони Блинкена, Байден фактически назвал председателя КНР "диктатором", когда, комментируя инцидент со сбитым китайским аэростатом допустил, что его китайский коллега не был в должной мере осведомлен об инциденте со сбитым США воздушным шаром и сильно расстроился из-за этого, потому что такое - "большой конфуз для диктаторов". Пекин отреагировал на заявление резко негативно, а посольство КНР в Вашингтоне предупредило о "последствиях", которые могут грозить в связи с риторикой Вашингтона. Китайская дипмиссия назвала слова Байдена политической провокацией и упрекнула США в неискренности. По словам Кирби, президент США надеется продолжать работу над улучшением двусторонних отношений, в том числе за счет восстановления прерванных в прошлом году каналов связи. "Но для того, чтобы иметь свободную и открытую коммуникацию, нужно иметь возможность говорить откровенно и прямо, и президент Байден никогда не боится этого", - сказал представитель Белого дома.

https://ria.ru/20230520/soyuz-1873049678.html

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