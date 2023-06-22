https://ria.ru/20230622/siriya-1879716289.html
Лаврентьев: у России есть данные об усилении США контингента в Сирии
Лаврентьев: у России есть данные об усилении США контингента в Сирии - РИА Новости, 22.06.2023
Лаврентьев: у России есть данные об усилении США контингента в Сирии
Москва располагает данными о том, что США усиливают военный контингент в Сирии, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T08:46
2023-06-22T08:46
2023-06-22T09:12
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александр лаврентьев
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АСТАНА, 22 июн – РИА Новости. Москва располагает данными о том, что США усиливают военный контингент в Сирии, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. "Такая информация есть в отношении того, что США усиливают свой воинский контингент на северо-востоке Сирии, а также в Эт-Танфе, который незаконно ими оккупируется уже достаточно длительное время", - сказал он. По его словам, это может быть связано "с ужесточением позиций США в отношении непосредственно самого Дамаска и попытками приложить усилия для дальнейшей дестабилизации ситуации в Сирии". Он отметил, что спецслужбы США продолжают работу по обработке экстремистских и радикальных элементов в Сирии на своих базах для дальнейшего проведения диверсионных террористических актов непосредственно на территории самой Сирии. "Может быть, это связано непосредственно с этим и с попытками раскачать ситуацию, опять ввергнуть ее в очередной виток вооруженной конфронтации", - добавил Лаврентьев. Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на местные источники сообщило, что США перебрасывают подкрепление на военные базы в Сирии. По данным источников в Сирии, в состав колонны вошла бронетехника, грузовики с боеприпасами и бензовозы. Груз предназначен для военных США в районах Румейлан, Шеддади и Талль-Бейдер. Вооруженные силы США контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти. Кроме того, американская военная база Ат-Танф расположена на юге сирийской провинции Хомс неподалеку от границы с Ираком и Иорданией. Читайте полный текст интервью Александра Лаврентьева >>
https://ria.ru/20230622/kontseptsiya-1879708648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, сша, россия, александр лаврентьев
В мире, Сирия, США, Россия, Александр Лаврентьев
Лаврентьев: у России есть данные об усилении США контингента в Сирии
Лаврентьев заявил, что США усиливают свой военный контингент на северо-востоке Сирии
АСТАНА, 22 июн – РИА Новости. Москва располагает данными о том, что США усиливают военный контингент в Сирии, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Такая информация есть в отношении того, что США усиливают свой воинский контингент на северо-востоке Сирии, а также в Эт-Танфе
, который незаконно ими оккупируется уже достаточно длительное время", - сказал он.
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По его словам, это может быть связано "с ужесточением позиций США в отношении непосредственно самого Дамаска
и попытками приложить усилия для дальнейшей дестабилизации ситуации в Сирии".
Он отметил, что спецслужбы США продолжают работу по обработке экстремистских и радикальных элементов в Сирии на своих базах для дальнейшего проведения диверсионных террористических актов непосредственно на территории самой Сирии.
"Может быть, это связано непосредственно с этим и с попытками раскачать ситуацию, опять ввергнуть ее в очередной виток вооруженной конфронтации", - добавил Лаврентьев.
Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на местные источники сообщило, что США перебрасывают подкрепление на военные базы в Сирии. По данным источников в Сирии, в состав колонны вошла бронетехника, грузовики с боеприпасами и бензовозы. Груз предназначен для военных США в районах Румейлан, Шеддади и Талль-Бейдер.
Вооруженные силы США контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор
, Эль-Хасеке и Ракка
, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Кроме того, американская военная база Ат-Танф расположена на юге сирийской провинции Хомс
неподалеку от границы с Ираком
и Иорданией
.
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